Игорь Гришечкин — об их новом с Матильдой Шнуровой Cococouture, новой русской кухне и зомби-апокалипсисе

#Гришечкинбог!

Под таким хештегом в начале 2010-х Игорь, тогда молодой повар из фермерского проекта LavkaLavka, переехавший из Москвы в петербургский «Кококо», ворвался в соцсети горожан. Прошло без малого десять лет, и то, что #гришечкинбогоднозначно (еще один хештег с сотней фото под ним в «Инстаграме»), неоспоримо. Игорь — талантливый повар, самобытный творец и вдохновенный визионер.

Однако если со статусом одного из главных шеф-поваров России согласны все, то дальше консенсус заканчивается. Для многих фамилия Гришечкин — синоним вау-эффекта. Есть гости, которые ждут от него только блюд мемов. Если на стол не выставят зайца, замаскированного под утку, которая фарширована яйцом, в нем — игла, и так далее — то все, уносите. Знатоки, наоборот, любят намекать, что они-то понимают: за зрелищными аранжировками скрываются классические вкусы.

«Знаю я, что про меня говорят: у Гришечкина все слишком просто — чего там, гречка с тушенкой. Придумал бы что-то новое, а то опять картошка с селедкой — это тебе не еда, выращенная в пробирке. Но извините, я не буду этим заниматься. В сете Cococouture в какой-то момент “выкатывается” колобок. Натурально, выносят лукошко — его плетут на заказ из бересты. Открываешь туесок, а оттуда глядит Колобок с мордочкой из книжки с иллюстрациями Юрия Васнецова. Лежит он, смотрит на тебя, а ты берешь его — и в рот. Тут понимаешь: это же вкус самого прекрасно-обычного пирожка с ливером! Как делали наши бабушки! Без всякой молекулярщины, я не хотел никакого взрыва рецепторов — просто пирожок с ливером. Маленький, тепленький, съедаешь его, и ты сам как пирожочек, хоть и сидишь в парадных интерьерах. Это ли не магия: даже серьезные взрослые дяденьки всегда улыбаются, когда крутят балерину на десерте “Павлова” или разбивают “Свинью- копилку”».

Игорь, конечно, лукавит, открещиваясь от технологического прогресса. Он вполне мог бы быть мэром современного Города мастеров — на службе у него технологии от древнерусских ремесел до прогрессивной инженерии. Важнейшим из искусств в Cococouture является подача: из всех курсов только к трем идут тарелки ЛФЗ, все остальное создано под конкретные блюда. Потомственные кузнецы трудились над насестом с гнездами — подставкой под птифуры, а та самая корзинка из кружевной салфетки для «Куры с гречей» напечатана на 3D-принтере. Но в Cococouture об этом расскажут, только если полюбопытствовать — алгеброй гармонию поверять не следует, убежден шеф.

«Конечно, мы пользуемся кучей девайсов, но я не люблю вдаваться в техническую составляющую. Сейчас это новая фишка: официант у стола выступает с докладом — кратенько так, минут на сорок. Пока утка стынет, живописует, где поймали, сколько сувидили ее, болезную, на 34 с половиной градусах. (Смеется.) Это же бред! “Мы затягиваем соус ксантаном”, сообщают гостю — это что, нужная ему информация?! В Cococouture текст презентации блюда занимает два небольших абзаца. Потом, сейчас многие вызывают вау-эффект исключительно рассказом о том, как-же они эту еду сделали. Но то, что для кого-то звучит необычно, часто вообще не является чем-то выдающимся. Мариновали, жарили, полили соусом — ну офигеть теперь! Большинство вещей-то довольно очевидные: сделать прямо «вау!» в наше время уже сложно — все технологии доступны для всех.

Да, я говорю спорные вещи, и многие коллеги-повара со мной не согласятся. Но реально, не надо вот этого копания — что мы как вымачивали и выцеживали. Пропадает ощущение праздника! Если фокусник расскажет, как спрятал в шляпе кролика, магия исчезнет. Все, что сделано на кухне, пусть остается на кухне! Как-то мы с командой делали гала-ужин на Grand Prix Formula 1 в Монако — и там в программе кроме ужина давали балет. Я был за кулисами и видел, как балерины в огроменных шерстяных носках сидят и дурачатся, но ведь когда выходят на сцену, они уже не люди — лебеди! В ресторане мы тоже делаем шоу — не погружайте зрителя в его рутину».

Ужин в Монако (на 600 человек!), разумеется, не единственная гастроль Гришечкина: он та еще лягушка-путешественница. По его ежедневнику в нековидный год можно снимать роад-муви: Бразилия и Турция, Швейцария и Сингапур — где только Игорь не выступал приглашенной звездой. С ответными визитами к нему тоже летят со всего мира: совместные ужины в «Кококо» он давал с первыми именами мира — среди них Мауро Колагреко, Гагган Ананд, Хорхе Вайехо, Ана Рош. NB: в своем инстаграме @grischechkinigor занятый шеф скуп на сторис, но в аккаунте команды @cococogroup_team его гастротрипы документируют исправно — подписываемся!