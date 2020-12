Игорь Гришечкин — об их новом с Матильдой Шнуровой Cococouture, новой русской кухне и зомби-апокалипсисе

Под занавес 2020 года Гришечкин возглавил кухню еще одного проекта Матильды Шнуровой —ресторана здорового питания Bio My Bio на месте предыдущего «Кококо» на Вознесенском проспекте, 6. Создание меню без сахара, глютена и лактозы для Игоря тоже будет очень личной историей. Для своей дочки, которой нельзя лактозу, глютен, яйца, цитрусовые, шеф не устает выдумывать вкусную еду.

Впечатляющую карьеру можно построить только на всамделишной страсти, так что не сомневаемся, что свой кукбук Гришечкин действительно начал писать еще дошколенком. Составляй мы психотерапевтический профайл концепт-шефа Cococo Group (теперь три заведения Матильды Шнуровой можно величать и так), мы бы включили в него еще одну историю из детства — ту, где он караулит пирог в духовке. Вы когда-нибудь видели, как поднимается тесто? По уровню саспенса — примерно как наблюдать за сохнущей на стене краской. А Игорь разглядит в этом захватывающий триллер. Вот он, второй секрет Гришечкина-гастроиллюзиониста: шеф не только открыт к игровым вселенным, но и умеет создавать их сам. Начнем с того, что, придя с работы, Игорь достает не гусли, а… джойстик! «Меня настоящего, кажется, представляет только очень узкий круг друзей. Например, что я страстный геймер. Это же еще круче, чем кино! Там ты созерцатель, здесь — участник: чувствуешь себя практически героем фильма “Аватар”. Уставший после рабочего дня уложишь детей спать, надеваешь наушники, берешь джойстик и все — ты уже охотник на зомби. Сейчас играю в Last Of Us: вокруг постапокалипсис, прислушиваешься к каждому шороху, крадешься — страшно до ужаса. Я и так впечатлительный, а погоня за зомби может захватить меня полностью».

Предупреждаем: упаси спросить, смотрел ли Гришечкин последнюю серию «Мандалорца». Шеф —преданный фанат мира «Звездных войн» и может часами гадать, кем окажется малыш Йода. Да что там, с Игорем вообще лучше от дела не отвлекаться — он ироничный собеседник: можете прохихикать весь разговор, забыв, зачем звонили. Лыжи, коньки, ролики, скейт, велосипед, сноуборд, квадроцикл или яхта — да он умеет кататься или управлять всем, что едет, катится или хотя бы скользит. Дома у него играет не русская плясовая, а качает вайб ямайский регги — с собственной коллекцией рагга-джангла Гришечкин недавно дебютировал на диджей-сете в Kuznya House. Неудивительно, что шеф-повар построил и свою собственную игровую гастрономическую вселенную, где есть место и гурьевской каше, и сашими из ладожского сига. Будьте знакомы: вот он — человек, который впервые уронил «Мамин любимый цветок», забил шоколадными монетками «Свинью-копилку» и накормил бомонд «Завтраком туриста». Мы с ним не то что в разведку, пойдем и навстречу зомби-апокалипсису.

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: Сергей Мисенко