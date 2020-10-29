Победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2020»

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» стали главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк и теле- и радиоведущий, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Александр Малич. На вечере собрались финалисты и номинанты: главные герои ресторанной жизни города, владельцы баров и ресторанов, эксперты, шеф-повара и самые сильные гастрономического мира. Bezhko Lighting, партнеры «Что где есть в Петербурге», помогли создать уникальный световой фон церемонии.

Победители премии в шестнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки от партнера премии креативного бюро проектов «Мохито». Дополнительная номинация «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» продиктована стандартами платформы The Singleton Tastes, основанной на идее формирования гастрокультуры через нахождение идеальной пары из блюда и напитка — фудпейринга.

Лучший новый ресторан