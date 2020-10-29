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Победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2020»

Церемония награждения победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Открытым голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет выбрал лучшие блюда и проекты города. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов премии и гордится, что именно они делают из Петербурга гастрономическую столицу России!

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» стали главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк и теле- и радиоведущий, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Александр Малич. На вечере собрались финалисты и номинанты: главные герои ресторанной жизни города, владельцы баров и ресторанов, эксперты, шеф-повара и самые сильные гастрономического мира. Bezhko Lighting, партнеры «Что где есть в Петербурге», помогли создать уникальный световой фон церемонии. 

Победители премии в шестнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки от партнера премии креативного бюро проектов «Мохито». Дополнительная номинация «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» продиктована стандартами платформы The Singleton Tastes, основанной на идее формирования гастрокультуры через нахождение идеальной пары из блюда и напитка — фудпейринга.  

 

Лучший новый ресторан

  • Bilbao

  • Eclipse

Bilbao и Eclipse

 

Лучший новый ресторан на каждый день

  •  «Мойка, 3» 

 «Мойка, 3» 

 

Лучший винный бар

  • «Мерула. Винный двор»

  • «Невинный бар»

«Мерула. Винный двор» и «Невинный бар»

 

Лучший загородный ресторан

  • «Рыба на даче»

«Рыба на даче»

 

Лучший антикризисный менеджмент

  • Kuznya Online

Kuznya Online

 

Ресторанная терраса, где «были все»

  • «ФУТУРА»

«ФУТУРА»

 

Лучший шеф-повар

  • Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)

Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)

 

Прорыв года среди молодых профессионалов

  • Роман Клюквин («ФУТУРА»)

Роман Клюквин («ФУТУРА»)

 

Лучший пекарь

  • Максим Бабич («ФУТУРА»)

Максим Бабич («ФУТУРА»)

 

Лучший вег-шеф и эко-активист

  • Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")

Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")

 

Лучший кофейный энтузиаст

  • Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)

Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)

 

Лучший стритфуд

  • Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)

Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)

 

Лучшее ЗОЖ-блюдо

  • Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)

Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)

 

Лучшая новая пицца

  • Pasto Fresco 

Pasto Fresco 

 

Лучший фирменный коктейль

  • «Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)

«Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)

 

Лучший завтрак

  • Saviv

Saviv

 

Премия «Выбор города»

  • El Copitas

El Copitas

 

Премия «Выбор города»

  • Проект Support Locals Новой Голландии

Проект Support Locals Новой Голландии

 

«За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» от The Singleton

Ultramen

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2020»: Индилайт, «Мохито», Bezhko Lighting, LEGENDA PREMIUM , The Singleton и Гранд Отель Европа.

Дарья Павлюкевич,
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