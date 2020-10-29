Церемония награждения победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Открытым голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет выбрал лучшие блюда и проекты города. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов премии и гордится, что именно они делают из Петербурга гастрономическую столицу России!
Победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2020»
Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» стали главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк и теле- и радиоведущий, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Александр Малич. На вечере собрались финалисты и номинанты: главные герои ресторанной жизни города, владельцы баров и ресторанов, эксперты, шеф-повара и самые сильные гастрономического мира. Bezhko Lighting, партнеры «Что где есть в Петербурге», помогли создать уникальный световой фон церемонии.
Победители премии в шестнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки от партнера премии креативного бюро проектов «Мохито». Дополнительная номинация «За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» продиктована стандартами платформы The Singleton Tastes, основанной на идее формирования гастрокультуры через нахождение идеальной пары из блюда и напитка — фудпейринга.
Лучший новый ресторан
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«Мойка, 3»
Лучший винный бар
«Мерула. Винный двор» и «Невинный бар»
Лучший загородный ресторан
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«Рыба на даче»
Лучший антикризисный менеджмент
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Kuznya Online
Ресторанная терраса, где «были все»
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«ФУТУРА»
Лучший шеф-повар
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Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)
Виктория Мосина (Anna’s Secret Garden)
Прорыв года среди молодых профессионалов
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Роман Клюквин («ФУТУРА»)
Роман Клюквин («ФУТУРА»)
Лучший пекарь
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Максим Бабич («ФУТУРА»)
Максим Бабич («ФУТУРА»)
Лучший вег-шеф и эко-активист
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Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")
Илья Келарев и Мария Грекова (веганское кафе "Огурцы")
Лучший кофейный энтузиаст
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Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)
Ирина Шарипова (Mad Espresso Team)
Лучший стритфуд
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Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)
Шаверма с белугой и икрой (Art Caviar)
Лучшее ЗОЖ-блюдо
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Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)
Салат из разных томатов с хумусом (Kuznya House)
Лучшая новая пицца
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Pasto Fresco
Лучший фирменный коктейль
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«Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)
«Кровавая Мэри» («Полторы комнаты»)
Лучший завтрак
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Saviv
Премия «Выбор города»
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El Copitas
Премия «Выбор города»
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Проект Support Locals Новой Голландии
Проект Support Locals Новой Голландии
«За открытие граней новых вкусов и развитие гастрономических баров» от The Singleton
«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2020»: Индилайт, «Мохито», Bezhko Lighting, LEGENDA PREMIUM , The Singleton и Гранд Отель Европа.
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