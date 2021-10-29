Новая Голландия перезапускает инициативу #supportlocal, чтобы помочь общепиту во время локдауна

Новая Голландия перезапускает инициативу #supportlocal, чтобы помочь бизнесу во время локдауна. В период с 30 октября по 7 ноября заведения острова будут готовить еду с собой.
«В прошлом году мы придумали инициативу Support Locals и предлагали вам поддержать соседские кафе и магазины во время карантина. Завтра «Бутылка» и все кафе Новой Голландии закроются на неделю, но парк будет работать в обычном режиме. Чтобы вы могли перекусить во время прогулки по острову, большинство кафе работают в формате доставки и навынос», — отметили в команде острова.
Готовят еду с собой в период с 30 октября по 7 ноября заведения «Бургер 108», Hagao, Zita & Gita, Oggi Bistro, Рюмочная в «Бутылке», «Дзамико», «Бекицер», Island Poke Bowls, а также Cococo Bistro. Заказ можно сделать на сайте или по телефону, которые указаны в Instagram каждого кафе, забрать готовый — на стойке выдачи во дворе «Бутылки» или у «Дома 12», если заказ был сделан в Cococo Bistro.
Напомним, проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединился к движению #supportlocal в марте 2020 года — чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект регулярно рассказывал о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов, которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.
Из обращения проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», призывающего поддержать малый бизнес и индивидуальных предпринимателей:
Вирусы, катаклизмы и другие катастрофы останутся рано или поздно позади, и очень важно сохранить то, что дорого и без чего невозможно представить себе современный город. Это не только музеи, театры и другие важные культурные центры, но и те люди, которые когда-то взяли все свои сбережения и кредиты в банках, собрались духом и открыли кафе с вкусными круассанами и лучшим кофе на свете, ресторан с классным интерьером и самыми интересными подачами, забегаловку с суши «как в Токио», магазин с милыми игрушками, классными книжками, красивой одеждой или просто рюмочную, где можно уютно выпить стопку водки и закусить селедкой на ржаном хлебе.
Все они сегодня под угрозой если не разорения, то серьезных финансовых потерь, которые сильно осложнят, а в худшем случае отменят их существование вовсе. Мы все сейчас находимся в сложной ситуации, но по-прежнему едим, пьем и делаем покупки. Поэтому мы призываем всех при выборе доставки не забывать об этих самых людях, делая выбор в их пользу.
«Новая Голландия: культурная урбанизация» будет регулярно обновлять информацию о способах заказов онлайн и доставки из всех ресторанов и кафе Новой Голландии, а также от других городских проектов, которые пожелают нужным разместить информацию о себе на ресурсах острова. Также мы будем рассказывать о специальных предложениях всех резидентов, снимать интервью с героями этих проектов, в прямом эфире наблюдать, как строго они следят за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. Любая поддержка сегодня поможет завтра сохранить все, что мы любим!
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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