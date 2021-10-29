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Новая Голландия перезапускает инициативу #supportlocal, чтобы помочь общепиту во время локдауна

Новая Голландия перезапускает инициативу #supportlocal, чтобы помочь бизнесу во время локдауна. В период с 30 октября по 7 ноября заведения острова будут готовить еду с собой.

«В прошлом году мы придумали инициативу Support Locals и предлагали вам поддержать соседские кафе и магазины во время карантина. Завтра «Бутылка» и все кафе Новой Голландии закроются на неделю, но парк будет работать в обычном режиме. Чтобы вы могли перекусить во время прогулки по острову, большинство кафе работают в формате доставки и навынос», — отметили в команде острова.

Готовят еду с собой в период с 30 октября по 7 ноября заведения «Бургер 108», Hagao, Zita & Gita, Oggi Bistro, Рюмочная в «Бутылке», «Дзамико», «Бекицер», Island Poke Bowls, а также Cococo Bistro. Заказ можно сделать на сайте или по телефону, которые указаны в Instagram каждого кафе, забрать готовый — на стойке выдачи во дворе «Бутылки» или у «Дома 12», если заказ был сделан в Cococo Bistro.

Фотография предоставлена пресс-службой Новой Голландии

Напомним, проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединился к движению #supportlocal в марте 2020 года — чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект регулярно рассказывал о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов, которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.

Из обращения проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», призывающего поддержать малый бизнес и индивидуальных предпринимателей:

Вирусы, катаклизмы и другие катастрофы останутся рано или поздно позади, и очень важно сохранить то, что дорого и без чего невозможно представить себе современный город. Это не только музеи, театры и другие важные культурные центры, но и те люди, которые когда-то взяли все свои сбережения и кредиты в банках, собрались духом и открыли кафе с вкусными круассанами и лучшим кофе на свете, ресторан с классным интерьером и самыми интересными подачами, забегаловку с суши «как в Токио», магазин с милыми игрушками, классными книжками, красивой одеждой или просто рюмочную, где можно уютно выпить стопку водки и закусить селедкой на ржаном хлебе.

Все они сегодня под угрозой если не разорения, то серьезных финансовых потерь, которые сильно осложнят, а в худшем случае отменят их существование вовсе. Мы все сейчас находимся в сложной ситуации, но по-прежнему едим, пьем и делаем покупки. Поэтому мы призываем всех при выборе доставки не забывать об этих самых людях, делая выбор в их пользу.

«Новая Голландия: культурная урбанизация» будет регулярно обновлять информацию о способах заказов онлайн и доставки из всех ресторанов и кафе Новой Голландии, а также от других городских проектов, которые пожелают нужным разместить информацию о себе на ресурсах острова. Также мы будем рассказывать о специальных предложениях всех резидентов, снимать интервью с героями этих проектов, в прямом эфире наблюдать, как строго они следят за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. Любая поддержка сегодня поможет завтра сохранить все, что мы любим!

Как петербургские рестораны и бары переживают эпидемию коронавируса

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

Gennadiy Solovyev / Shutterstock.com
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Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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