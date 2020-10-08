9 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день

«Тихий ход»

Закусочная из рода «Косули» и «Рюмочной в Бутылке» тихим ходом начала поставлять горожанам всё, за что они любят это семейство, теперь и в районе «Адмиралтейской». Облепиховая настойка и хреновуха, картошка с пельменями и сосиски с горошком, малосольный огурец за 30 рублей и кружка пенного за бросовые полторы сотни