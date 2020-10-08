Мы выбрали лучшие новые рестораны, кафе, бистро и закусочные Петербурга, работающие в демократичном формате –на каждый день. Рассказываем о номинантах нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — не забывайте голосовать за своих фаворитов!
9 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день
«Косуля»
Кафе ресторатора Анны Хмельницкой («Рюмочная в Бутылке», «Залив»), где теперь не только наливают, но и обстоятельно кормят — пельменями и рассольником, блинами и пирожками чибриками. Также в активе места — модернистская мозаика 1970-х, бюджетные обеды, похмельные завтраки и, конечно, легендарные настойки
|«Косуля»
Адрес: Караванная ул., 24
Ultramen
Азиатская закусочная в стиле киберпанка от Владимира Николаева и Ивана Ляшука («Полторы комнаты», «Цветочки», «Такты»). В основе меню — самодельная лапша: яичная, удон и та, что используют для рамена. Тесто раскатывают гигантской бамбуковой скалкой и подают с японским карри, в том яме или со стрипсами из свинины
|Ultramen
Адрес: наб. реки Фонтанки, 59
«Общество чистых тарелок» на Владимирской
Филиал заслуженного общепита с улицы Гороховой музыканта Кирилла Иванова и шеф-повара Александра Берковского: второе кафе получилось просторнее, с большими арочными окнами и детским уголком. Меню созвучно первому, но тоже объемнее — с карри, спагетти и отдельной вегетарианской секцией с фалафелем и палак паниром
|«Общество чистых тарелок»
Адрес: Владимирский просп., 15
«Mama Fugu»
Шефы из Mr. Bo — Дмитрий Богачёв и Эльдар Мурадов — из локдауна выбрались лихо: в «Инстаграме» поспорили, что откроют новое заведение за 12 дней, и в формате стендап-шоу вели их дневник. В срок в итоге уложились и теперь кормят авторским азиатским джанкфудом — булочками бао со свиным животом, раменами, лапшой и куриным попкорном
|«Mama Fugu»
Адрес: Большая Морская ул. 36
«Мойка, 3»
Шефы из Mr. Bo — Дмитрий Богачёв и Эльдар Мурадов — из локдауна выбрались лихо: в «Инстаграме» поспорили, что откроют новое заведение за 12 дней, и в формате стендап-шоу вели их дневник. В срок в итоге уложились и теперь кормят авторским азиатским джанкфудом — булочками бао со свиным животом, раменами, лапшой и куриным попкорном
|«Мойка, 3»
Адрес: наб. реки Мойки, 3
«Тихий ход»
Закусочная из рода «Косули» и «Рюмочной в Бутылке» тихим ходом начала поставлять горожанам всё, за что они любят это семейство, теперь и в районе «Адмиралтейской». Облепиховая настойка и хреновуха, картошка с пельменями и сосиски с горошком, малосольный огурец за 30 рублей и кружка пенного за бросовые полторы сотни
|«Тихий ход»
Адрес: Большая Морская ул.,13
Branch Garage
Двор-гараж-бар семейства Gypsies and Jews с парковкой для байков, террасой и граффити. В баре на месте бывшего автосервиса смешивают коктейли с крепким характером и делают тако и бургеры, куда можно добавить экстремально острые соусы со всего мира. Для пущего экстрима есть Hell Menu с острейшим перцем каролина рипер
|Branch Garage
Адрес: ул. Печатника Григорьева, 12
Anna’s Secret Garden
Вторая жизнь вегетарианского ресторана шеф-повара Виктории Мосиной в Севкабель Порт, куда его привели новый идеолог — писательница Анна Семак и дизайнеры Анна Дружинина и Александр Каныгин, создавшие заведению новый аутфит. Две сотни комнатных растений и сверхизобретательная кухня Мосиной по-прежнему на месте
|Anna's Secret Garden
Адрес: Кожевенная линия, 40
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Nau
Nau
Азиатское бистро «ОПГ Добрых дел» на Рубинштейна — преемник Tent, их первого ресторана в этой тематике. Взяв в 2019 году тайм-аут, кухня вернулась с новым меню Евгения Викентьева — с суши, якитори и лапшой. С появлением большой крытой террасы натуральные вина, подборкой которых славится команда, и вовсе полились рекой
|Nau
Адрес: ул. Рубинштейна, 28
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