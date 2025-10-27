Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Часть II

Представляем второй фоторепортаж с церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Первая часть, посвященная победителями - по ссылке.
Полина Маликова, Ренат Маликов, Андрей Ковалев, Женя Шимолина, Дмитрий Блинов, Анастасия Блинова, Арина Вальд, Александр Попов, Стас Пауль
Собака.ru объявила имена лучших 2025-го — в 18 номинациях тарелки получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. Петербуржцы отдали 231 150 голосов на сайте Собака.ru и в нашем Телеграм-канале «Что Где Есть» (подписывайтесь!).
Победителей из троек финалистов выбирало профессиональное гастро-жюри — 25 известных петербуржцев, среди которых основательница JM Studio Юлия Матвиенко, художник и каллиграфист Покрас Лампас, галеристка Кристина Березовская, сооснователь «Подписных изданий» Михаил Иванов.
Франческа Сара Нарди
Андрей Антипин
Впервые премия «Что где есть в Петербурге» ввела номинацию вне голосования, где каждый участник — уже победитель. В номинации «Великое меню» лауреатами стали культовые заведения гастрономической столицы: от «Шаляпина» тарелку получил Леонид Ноткин, «Il Lago dei Cigni» - Галина Белоусова и Дмитрий Трушкин, «Probka» - Арам Мнацаканов и команда заведения, а от «VOX» - Наталья Цыпленко и Андрей Скрябин.
Полина Пушкарева, Андрей Мусихин
Капралов Андрей, Соколов Игорь ( BAIKALSEA Company)
Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который радует гедонистов в модных хотспотах Casper, René и Nothing Fancy.
Победу в номинации «Лучший ресторатор» разделили Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова») и легендарный дуэт Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duo Band).
«Лучшим новым рестораном» стал Casper, проект Романа Киселева, Анри Бера и Стивена Шарма. Casper - заведение, где образцовое бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников!
Давиде Джакомелли, Юлия Шубина, Александр Половнев
Екатерина Васильева
Кира Матвеева, Денис Великоборец
Павел Шитов
Кохраидзе Нателла, Финикова Анастасия (SOUL BABE)
Александра Федо
Поздравляем всех победителей и номинантов премии! Ноябрьский выпуск журнала Собака.ru будет посвящен героям «Что где есть в Петербурге» и нашей главной идее: Петербург — это гастрономическая столица России. Не пропустите!
Дарья Пластун
Андрей Павлов, Андрей Ядошливый, Михаил Денисенко
Алексей Ермаков, Денис Скорняков
Полина Титова, Елизавета Ефимова, Александра Сафонова (Four Seasons)
Николай Орехов, Евгения Орехова
Евгения Шимолина
Александр Плеханов
Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.
Екатерина Емельянова
Елена Гулевич
Дмитрий Устьянцев, Настя Слепова, Михаил Кузьмин, Петя Потыльчак, Валя Перук, Соня Есаян
Михаил Кузьмин
Элина Сологуб, Юлия Таврина (5 июня)
Татьяна Максимова, Алёна Шиманаева
Дарья и Никита Кузьмичевы
Мария Зосимова
Петр Долгих
Лена Жеребкова
Александр Векшин
Алесандра Селиванова, Дмитрий Пархомчук, Анна Колпакова
Мезинова Екатерина, Зубрилова Алина
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из селективных ресторанов;
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne;
ВAIKALSEA Company — ведущего российского производителя байкальской воды в сегменте премиум;
ООО «АСГ» (Siberian Express);
BURENKA CLUB — изысканные закуски антипасти и деликатесные сыры;
Zealandia, сливочное масло для профессионалов;
MimiClinic — пространство красоты и эстетики.
Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет
