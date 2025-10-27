Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Часть II

Собака.ru объявила имена лучших 2025-го — в 18 номинациях тарелки получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. Петербуржцы отдали 231 150 голосов на сайте Собака.ru и в нашем Телеграм-канале «Что Где Есть» (подписывайтесь!).

Победителей из троек финалистов выбирало профессиональное гастро-жюри — 25 известных петербуржцев, среди которых основательница JM Studio Юлия Матвиенко, художник и каллиграфист Покрас Лампас, галеристка Кристина Березовская, сооснователь «Подписных изданий» Михаил Иванов.