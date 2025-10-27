Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Часть II

Представляем второй фоторепортаж с церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Первая часть, посвященная победителями - по ссылке.

 

Дмитрий Блинов, Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов. Полина Маликова, Ренат Маликов, Андрей Ковалев, Женя Шимолина, Дмитрий Блинов, Анастасия Блинова, Арина Вальд, Александр Попов, Стас Пауль

Полина Маликова, Ренат Маликов, Андрей Ковалев, Женя Шимолина, Дмитрий Блинов, Анастасия Блинова, Арина Вальд, Александр Попов, Стас Пауль
 

Анна Рязанская
Яна Милорадовская
Алексей Буров, Анна Бурова
Стас Пауль, Иван Фролухин
Тимофей Милюков
Борис Тимчук
Надежда Третьякова
Анри Бер
Мария Смирнова, Наталья Цыпленко

Собака.ru объявила имена лучших 2025-го — в 18 номинациях тарелки получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. Петербуржцы отдали 231 150 голосов на сайте Собака.ru и в нашем Телеграм-канале «Что Где Есть» (подписывайтесь!)

Победителей из троек финалистов выбирало профессиональное гастро-жюри — 25 известных петербуржцев, среди которых основательница JM Studio Юлия Матвиенко, художник и каллиграфист Покрас Лампас, галеристка Кристина Березовская, сооснователь «Подписных изданий» Михаил Иванов.

Анастасия Дианова, Желвакова Екатерина, Нуралиев Акмаль, Болдырева Анна
Михаил Стацюк, Анна Колпакова
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Анастасия Контарович, Леонид Ноткин, Дмитрий Суворов (Арка)
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Мария Дементьева
Илья Куруч, Покрас Лампас
Франческа Сара Нарди

Назар Коломиец, Андрей Ермишкин
Александр Малич, Анастасия Антоненкова  
Андрей Антипин

Впервые премия «Что где есть в Петербурге» ввела номинацию вне голосования, где каждый участник — уже победитель. В  номинации «Великое меню» лауреатами стали культовые заведения гастрономической столицы: от «Шаляпина» тарелку получил Леонид Ноткин, «Il Lago dei Cigni» - Галина Белоусова и Дмитрий Трушкин, «Probka» - Арам Мнацаканов и команда заведения, а от «VOX» - Наталья Цыпленко и Андрей Скрябин.

Марк Лапин, Ксения Лапина
Дарья Павлюкевич
Ирина Лылова, Марина Позднякова
Виктория Мосина, Олеся Дробот
Полина Пушкарева, Андрей Мусихин

Анна Гусева
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Дмитрий Трушкин, Дмитрий Решетников
Мария Гусева
Тимофей Милюков, Алексей Каневский, Александр Богданов
Капралов Андрей, Соколов Игорь ( BAIKALSEA Company)

Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который радует гедонистов в модных хотспотах Casper, René и Nothing Fancy.

Победу в номинации «Лучший ресторатор» разделили Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова») и легендарный дуэт Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duo Band).

«Лучшим новым рестораном» стал Casper, проект Романа Киселева, Анри Бера и Стивена Шарма. Casper - заведение, где образцовое бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников! 

Ксения Соловьева, Екатерина Стрен
Дмитрий Рязанов
Иван Ляшук , Елизавета Артановская, Майя Габайдуллина, Марина Швайкофер, Виктор Швайкофер
Давиде Джакомелли, Юлия Шубина, Александр Половнев

Екатерина Васильева

Кира Матвеева, Денис Великоборец

Павел Шитов

Кохраидзе Нателла, Финикова Анастасия (SOUL BABE)

Станислав Левохо, Екатерина Знак, Анастасия Дробежкина
Александра Федо

Поздравляем всех победителей и номинантов премии! Ноябрьский выпуск журнала Собака.ru будет посвящен героям «Что где есть в Петербурге» и нашей главной идее: Петербург — это гастрономическая столица России. Не пропустите!

Олег Перфилов, Алена Мельникова
Дарья Пластун

Антон Исаков
Андрей Павлов, Андрей Ядошливый, Михаил Денисенко

Алексей Ермаков, Денис Скорняков

Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Варвара Баранова
Анри Бер, Егор Барилко
Полина Титова, Елизавета Ефимова, Александра Сафонова (Four Seasons)

Артем Балаев, Анастасия Дианова, Тимур Гурцкая, Геннадий Григорьев, Юрий Мужичков
Николай Орехов, Евгения Орехова

Евгения Шимолина

Василий Марков
Александр Плеханов

Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.

Борис Тимчук, Наталья Капитурова, Василий Еремин
Наталья Капитурова
Полина Шевцова
Екатерина Емельянова

Тимофей Милюков, Полина Сергеева
Марина Наумова, Дмитрий Решетников, Михаил Чобаня
Елена Гулевич

Виктор Федотов, Марина Круч
Дмитрий Устьянцев, Настя Слепова, Михаил Кузьмин, Петя Потыльчак, Валя Перук, Соня Есаян

Виталий Северинов, Феликс Народицкий
Михаил Кузьмин

Элина Сологуб, Юлия Таврина (5 июня)

Ксения Гощицкая, Анна Иванова
Тима Шоки, Мария Федулина, Нина Квасняк
Тарас Завальнюк
Татьяна Максимова, Алёна Шиманаева

Александра Новоселова, Анна Балагурова, Юнона Незванкина
Дарья и Никита Кузьмичевы

Кадзухико Кидзима, Анастасия Пахарева
Мария Ситник, Антон Падерин
Мария Зосимова

Анри Бер, Егор Барилко, Стивен Шарма, Денис Кондратенко, Валерия Зверева, Егор Рыбалко
Петр Долгих

Даниил Золотухин, Александр Тимашков, Александр Гутаковский, Борис Трахман
Ксения Прихотько
Лена Жеребкова

Александр Векшин

Алесандра Селиванова, Дмитрий Пархомчук, Анна Колпакова

Мезинова Екатерина, Зубрилова Алина

DJ Yampolskaya
Эрнеста Арвентьева
Виктор Швайкофер

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из селективных ресторанов;

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne;

ВAIKALSEA Company — ведущего российского производителя байкальской воды в сегменте премиум;

ООО «АСГ» (Siberian Express);

BURENKA CLUB — изысканные закуски антипасти и деликатесные сыры;

Zealandia, сливочное масло для профессионалов;

MimiClinic — пространство красоты и эстетики.

Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

