Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2025: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Стартует главное гастрономическое событие года! Перед вами — полный список номинантов премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Голосуйте за любимые рестораны, шефов и открытия на официальном сайте премии до 13 октября!

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию вне голосования, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучших в своей категории сами номинанты!

Заведения

«Лучший новый авторский ресторан»

«Лучший новый ресторан на каждый день»

«Лучший новый бар»

«Великое меню»

«Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»

Люди

«Лучший шеф-повар»

«Лучший ресторатор»

«Прорыв среди шеф-поваров»

«Лучший бартендер»

«Лучший кондитер»

Блюда и напитки:

«Лучшая лапша»

«Лучший безалкогольный коктейль»

«Русский тренд»

«Лучший новый завтрак в кафе»

Согласно правилам, голосование возможно один раз в сутки за одного кандидата в рамках каждой номинации. Редакция еженедельно мониторит активность с применением антифрод-систем: все голоса, полученные с использованием автоматизированных методов или коммерческих схем, будут удалены. После окончания голосования на сайте, главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 23 октября!

