Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2025: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Стартует главное гастрономическое событие года! Перед вами — полный список номинантов премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Голосуйте за любимые рестораны, шефов и открытия на официальном сайте премии до 13 октября!
В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию вне голосования, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучших в своей категории сами номинанты!
Заведения
«Лучший новый авторский ресторан»
«Лучший новый ресторан на каждый день»
- «Огородники»
- «Старт»
- Café Alto
- Dizengof/99
- Harry Not Original Pub
- Mia Strada
- Paloma Cantina
- Ruc’s Heaven
«Лучший новый бар»
«Великое меню»
«Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»
Люди
«Лучший шеф-повар»
- Дмитрий Богачев (Mr. Bo)
- Александр Богданов (отель «Гельвеция»)
- Илья Бурнасов (Blackchops, Pame, Πολύ)
- Симоне Гобби («Рестораны Арама Мнацаканова«)
- Роман Грачев (MAD Asian BBQ)
- Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
- Мария Дементьева (Saro)
- Роман Киселев (Casper, René, Nothing Fancy)
- Юрий Манчук (Charlie)
- Тимофей Милюков (Marso Polo, Saviv, Saviv Moscow, Tel Aviv by Saviv)
- Марина Наумова («Шеф Маруся и Ко», «Миндаль cafe»)
- Олег Перфилов (Crevette)
- Дмитрий Решетников (Mon Chouchou, Zazazu)
- Анна Рязанская («Сад»)
- Илья Татаринов (Big Wine Freaks)
- Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni)
- Иван Фролухин (Duo Band)
«Лучший ресторатор»
- Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi, LOTUS bistro)
- Анри Бер, Стивен Шарма, Роман Киселев (Solids, Casper, Nothing Fancy, «Игла»)
- Дмитрий Блинов, Ренат Маликов (Duo Band)
- Алексей Буров (Dreamteam)
- Сергей Глазунов, Клим Жуков (Aster, Cafe René, «Дзамико», 108 burgers, «Суши в бутылке»)
- Антон Исаков (La Biga, Ro, Tondo)
- Марк Лапин (Grecco, MIO, «Огородники»)
- Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова»)
- Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев («СледуйЗаКроликами»)
- Антон Пинский (Pinskiy & Co.)
- Михаил Соколов, Тимур Дмитриев (italy)
- Надежда Третьякова (Drevå, Nordic, Fika)
- Алексей Феликсов (Faces, Taste, Le Smash)
- Антонио Фреза (Fresa’s Restaurant Group)
«Прорыв среди шеф-поваров»
- Андрей Антипин (Chez Serge, Mia Strada, Harry Not Original Pub)
- Александр Векшин (Teplo)
- Давиде Джакомелли (Four Seasons Lion Palace St.Petersburg)
- Василий Еремин («Прошуттерия»)
- Андрей Ковалев (Duo Band)
- Борис Кондратьев (Animals)
- Александр Плеханов (#perfectbarsteam)
- Павел Сухопаров (AGA)
- Карима Уразбаева (Par Michele Gastronomie)
- Дмитрий Устьянцев (Sight)
- Николай Хвалынский («Гранд Отель Мойка 22», Bellevue)
«Лучший бартендер»
- Егор Барилко (Solids, Casper, «Игла»)
- Глеб Кузнецов (Regions )
- Михаил Кузьмин (bolshoybar)
- Василий Марков (Коктейльное бюро «Авангард»)
- Николай Орехов («Октав», Nomad, «География»)
- Виталий Северинов («Ателье tapas&bar», Jam Café)
- Юлий Шилин (La Biga, Ro, Tondo)
«Лучший кондитер»
- Алексей Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
- Екатерина Желвакова («Астория»)
- Марина Круч («Круч»)
- Дарья Кузьмичева (Cherchez la tarte, Le Burger, Cherchez Bistrot)
- Ирина Лылова («Сад»)
- Стас Пауль (Duo Band)
- Андрей Сокольников (Italy, Joli Grand Bistrot)
- Ксения Соловьева (Futurist, Inner, Itameshi, LOTUS bistro)
Блюда и напитки:
«Лучшая лапша»
- Жареный удон с говядиной в MEGUmi
- «Креветошик» в Crevette
- Лапша с говяжьей вырезкой и овощами в Made in China
- Лапша с жареными креветками и арахисом в ossu
- Лапша с крабом в Ist
- Пенне а ля крема с копченым лососем и лапшой из цукини в No Regrets
- Тонкоцу в Kazoku
- Удон с сырным карри в Ultramen!
- Kijima ramen в Takadaya
«Лучший безалкогольный коктейль»
- Абрикосовый лонг с сорбетом во «Сне»
- «Цветочный бамбу» в Tagliatella Caffe
- Аkai 75 в Self Edge Japanese
- Basil Smash в #perfectbarsteam
- Bloody Mary в Kuznyahouse
- Coldbrew Martini в Xander
- Donut в Кабаре «ШУМ»
- Radler в technodöner
- Ruby в Kultura Drinks («Футура»)
«Русский тренд»
- «Банщики» – вареники с крабом и соусом из квашенной капусты
- «Блок» – сугудай из сибирского муксуна
- «БОР 812» – мини-голубцы с соусом из сморчков
- Городской ресторан «Шаляпин» – котлеты щучьи
- «Колокольная горка» – котлетки из дичи
- «Русская рюмочная №1» – кулебяка с сибирским муксуном и балтийским лососем
- «Северянин» – cугудай из северной рыбы со свежемороженой брусникой
- BeefZavod – холодец из бычьих хвостов
- Forest Hill – студень из мяса лося и медведя с деревенским гарниром
- Regions – черноморский горбыль
- Veter – кулебяка с муссом из палтуса
«Лучший новый завтрак в кафе»
Согласно правилам, голосование возможно один раз в сутки за одного кандидата в рамках каждой номинации. Редакция еженедельно мониторит активность с применением антифрод-систем: все голоса, полученные с использованием автоматизированных методов или коммерческих схем, будут удалены. После окончания голосования на сайте, главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 23 октября!
Комментарии (0)