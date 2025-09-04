Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге» — 2025: Собака.ru запустила онлайн-голосование

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию вне голосования, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучших в своей категории сами номинанты!