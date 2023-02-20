Церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2023: как это было

Звание «Культурное пространство года» досталось институции Дом Радио. Писатель, искусствовед, куратор Аркадий Ипполитов передал традиционную статуэтку «Собака.ru» в руки его главного куратора Кристины Галько, директора Екатерины Арсеньевой, художественного руководителя musicAeterna dance, резидента Дома Радио и героини нашей январской обложки Анны Гусевой.

«Сообщество» в Новой Голландии стало лучшим в номинации «Общественное пространство года». Награждать креативного директора Анну Балагурову, координатора арт-программы Алексея Русанова и арт-директора Ивана Герца на сцену поднялась директор по продажам группы компаний «А101» в Петербурге Мария Орлова.

Главным ресайкл-проектом года признана технология Фальконье (утерянная в 1930-х!) — ручное производство стеклянных кирпичей. Ее восстановил искусствовед, исследователь, исторический консультант Никита Андреев. Статуэтку он получал в компании дизайнера и конструктора Полины Боковой, архитектора-реставратора Александры Сумкиной, технолога, исследователя, разработчика стеклянного кирпича Ивана Козицына. Поздравил команду император Николай III в новейшем сериале «Азазель» — актер Максим Матвеев.