Церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2023: как это было

Кто и как делает наш город лучше, удобнее, зеленее и прогрессивнее? Чтобы ответить на этот вопрос, «Собака.ru» ежегодно проводит премию «Петербург будущего». В шестой раз мы собрались для награждения профессиональных петербуржцев, имена которых уже известны (читайте материал, посвященный лауреатам этого года). За ними Петербург! Рукоплескали тем, кто формирует прямо сейчас светлое будущее города (и наше!), гости гала-ужина — актеры и актрисы, галеристы, кураторы, реставраторы, урбанисты.
Анну Балагурова, Алексей Русанов, Иван Герц
На гала-ужине премии в гостинице «Астория» собрались активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Победители получили статуэтки из переработанных пластиковых крышек от бюро устойчивого развития 99RECYCLE (мы за sustainable во всем!) из рук почетных гостей: вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина, CEO социальной сети ВКонтакте, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марины Красновой, вице-президента по технологиям и разработке VK, технического директора социальной сети ВКонтакте Александра Тоболя, писательницы Ирины Огановой, актера Максима Матвеева, общественного деятеля, основательницы благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной и wellness одежды EVERREVER Екатерины Смольниковой.
Анастасия Кожевникова, Федор Балабанов
Татьяна Гетман
Анжелика Котова, Елена Давыдова
В зоне велкома гостей встречали не только коктейли на клюквенном кордиале и Siberian Express, но и фееричная подача напитка «поцелуй Сибири» в рюмках изо льда, которая приглашала в путешествие по мероприятию. В рамках гастрономического ужина собравшихся ждал пейринг с коктейлем на облепихе и сиропе бузины. На сцене в это время под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные и важные городские инициативы.
Татьяна Сясина, Елена Макашова, Анна Зарубина
Татьяна Сясина
Владимир Княгинин
Ксения Иванова, Елена Давыдова, Иван Андриянов, Татьяна Сосова
Екатерина Андреева
Александр Кармаев
Григорий Сосновский, Валерия Тихонова, Татьяна Бурцева, Игорь Василевский
Евгений Циулин, Маргарита Ли
Наталья Танаева, Сергей Титаренко
Татьяна Максютенко
Виолетта Драйгор, Кристина Комарова
Звание «Культурное пространство года» досталось институции Дом Радио. Писатель, искусствовед, куратор Аркадий Ипполитов передал традиционную статуэтку «Собака.ru» в руки его главного куратора Кристины Галько, директора Екатерины Арсеньевой, художественного руководителя musicAeterna dance, резидента Дома Радио и героини нашей январской обложки Анны Гусевой.
«Сообщество» в Новой Голландии стало лучшим в номинации «Общественное пространство года». Награждать креативного директора Анну Балагурову, координатора арт-программы Алексея Русанова и арт-директора Ивана Герца на сцену поднялась директор по продажам группы компаний «А101» в Петербурге Мария Орлова.
Главным ресайкл-проектом года признана технология Фальконье (утерянная в 1930-х!) — ручное производство стеклянных кирпичей. Ее восстановил искусствовед, исследователь, исторический консультант Никита Андреев. Статуэтку он получал в компании дизайнера и конструктора Полины Боковой, архитектора-реставратора Александры Сумкиной, технолога, исследователя, разработчика стеклянного кирпича Ивана Козицына. Поздравил команду император Николай III в новейшем сериале «Азазель» — актер Максим Матвеев.
Екатерина Минина
Кермен Манджиева, Маргарита Ли, Евгений Циулин
Татьяна Шишаева
Роман Никонов
Мария Орлова, Елена Платонова, Елизавета Гречухина
Алена Мариничева
Ольга Андреева
Мария Куц, Вероника Носкова
Александр Фурман
Общественный деятель, основательница благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной и wellness одежды EVERREVER Екатерина Смольникова вручила статуэтку представительницам пространства «Нормальное место» — директору по развитию Марии Грековой, руководительнице студии «Да» Ирине Соколовой, генеральному директору «Спасибо!» и соосновательнице «Нормального места» Наталье Галечьян. «Нормальное место» — победитель в номинации «Инклюзивный проект года».
Заявкой года «Собака.ru» назвала культурный квартал «Брусницын». Награду забрала директор по маркетингу Татьяна Максютенко из рук идеолога проекта Masters Полины Бондаревой.
Самый большой каток Петербурга «Флагшток» заслуженно получил звание «Каток года». На сцену поднялся генеральный директор компании «Зенит-Арена» Игорь Краснов, чтобы получить статуэтку от креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой.
«Реставрация года» — Катальная горка в Ораниенбауме — единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Для награждения Яна Милорадовская и Михаил Стацюк пригласили на сцену заведующую отделом «Собственная дача» филиала Ораниенбаум Татьяну Сясину, заведующую отделом по связям с общественностью ГМЗ «Петергоф» Анну Зарубину и хранителя павильона «Катальная горка» Елену Макашову. Вручала премию директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер» Екатерина Андреева.
Федор Балабанов
Надежда Юнацкая, Ирина Кенюхова
Татьяна Шишаева
Результат сотрудничества Группы «Эталон», благотворительного фонда «Система» и фонда «Зеленый Петербург» признан лучшей коллаборацией года. Региональный директор БКС Ультима Григорий Сосновский наградил вице-президента по региону Санкт-Петербург Группы «Эталон» Сергея Титаренко, директора по персоналу Группы «Эталон» Наталью Танаеву, директора социальных и культурно-просветительских программ благотворительного фонда «Система» Татьяну Шишаеву и соосновательницу фонда «Зеленый Петербург» Екатерину Минину.
FK Ramps — скейтпарк на набережной Макарова площадью почти 5 000 квадратных метров в лице генерального директора Родиона Тихомирова и директора Федора Тихомирова победил в номинации «Спортивная сенсация года». Оценила масштаб проекта и вручила статуэтку архитектурный критик и писательница Мария Элькина.
CEO социальной сети ВКонтакте, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь поднялись на сцену, чтобы отметить лучший проект в номинации «Транспорт года». Им стал Электрогрузомобиль EVM PRO. Статуэтку получили генеральный и коммерческий директора «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин и Игорь Гирдин.
Татьяна Миронова
Мария Орлова
Лина Кипрюшина
Родион Тихомиров
Евгений Раскатов
Валерия Пахомова
Дизайнер Леонид Алексеев и солист Мариинского театра Александр Сергеев — герои январского номера «Собака.ru» — победители в номинации «Частная реставрация года». Вдвоем они отремонтировали все, что видели: целую парадную доходного дома Н. И. Штерна на Гражданской улице. Писательница и искусствовед Ирина Оганова (как и мы!) оценила инициативу Алексеева и Сергеева и вручила заветную статуэтку.
Проекты Центра Art & Science Университета ИТМО стали лучшими в номинации «Медиакейс года». Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин наградил директора Art & Science ИТМО Елизавету Менис, куратора выставочных проектов Центра, руководительницу пространства AIR и премии в области научно-технологического искусства Христину Отс и заместителя директора Центра Art & Science, координатор образовательных проектов Лину Кипрюшину.
Выставкой года названа выставка-путешествие «Балабанов», над которой работали автор и куратор Татьяна Гетман, продюсер Александр Кармаев (Planet9), креативный продюсер Ирина Фадина и участник кураторской группы Федор Балабанов. Статуэтку им вручили директор «Манежа» Анна Ялова (об официальном назначении Анны стало известно в день нашей премии!) и бренд-амбассадор Siberian Express Александр Фурман.
Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2023:
отель «Астория»
Группу компаний «А101»
Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
ООО «АСГ» (Siberian Express)
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