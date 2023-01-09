Знакомьтесь, резидент Дома Радио Анна Гусева! По ее жизни надо снять байопик: экс-актриса, -художник и -стилист поставила оперу (5 номинаций на «Золотую маску»!!!)

Ты ведь еще снималась в сериалах для Первого канала и ТНТ?

Да, моя телекарьера складывалась довольно неплохо, но неожиданно прервалась: мне нужно было сделать операцию на ногах. Я ходила к профильным врачам и попала к такому рубаха-парню, на которого молилась вся ортопедия. Все говорили, что он гений. Этот гений сделал мне операцию, которую я еле пережила и похудела на одиннадцать килограмм. Он кричал: «Через четыре месяца ты будешь летать на каблуках!» Полгода я не могла встать с кровати. Мне выдали какие-то котурны, на которых я даже пыталась ездить на кастинги. Помню, на киностудии имени Горького нужно было подняться на третий этаж по бесконечным коридорам. Я шла минут сорок и, когда добралась, прибила обе руки железной дверью. Я восприняла это как знак, что на кастинги мне больше ходить не надо.

И ты совсем завязала с актерской карьерой?

Совсем. Я валялась дома и с горя нарисовала серию гусей. Проведать меня зашла подруга, тогда директор одной из московских галерей. Увидела мои работы и спрашивает: «Я организую выставку женского искусства на V московской биеннале. Можно я возьму пару твоих гусей?» Я подумала, что это какой-то бред, но гусей отдала. Их тут же купили, а какой-то странный мужчина пригласил меня участвовать на выставке в Брюгге. Так я стала рисовать гусей, чтобы не скучать, пока ноги заживают, а через год у меня в московской галерее Zeppelin была персональная выставка «The Goose/The Гусь», я продала почти все работы и на эти деньги уехала в Нью-Йорк кайфовать и доучивать язык.

В Нью-Йорке произошла совершенная магия: человек, который ведет крупных частных американских коллекций, предложил взять мои работы в свою галерею в Челси. Он выбрал мои абстракции: «Это что-то новое. Я готов с этим работать, если ты будешь смелее. Но ты обещай, что будешь трудиться и каждую неделю приносить в два раза больше работ. Через полгода я тебя включу в групповую выставку — и, если все будет получаться, годика через два сделаем персональную». А мне из Нью-Йорка улетать через неделю. «Можно, — говорю, — я из Москвы буду присылать?» А он: «Если ты хочешь быть художником, тебе не надо возвращаться. Что у тебя там?» А я говорю: «Будущий муж».

Резюме было таким: «Я тебя жду, но только если ты останешься в Америке». Я уходила из галереи и до сих пор помню каждый шаг до своего отеля: «Аня, кому еще предлагали сразу галерею в Челси? Оставайся! Закончились деньги — еще гусей сделаешь». Но я уехала и в Москве обнаружила, что моя съемная мастерская опечатана и из нее вынесено абсолютно все; что-то произошло у собственников здания, и администрация решила вопрос кардинально. Так я поняла, что в России точно художником не стану, напоследок выиграв городской конкурс паблик-арта.