Мир техно-искусства: как в Петербурге развиваются Art & Science и цифровая визуализация?

Христина Отс, куратор выставочных проектов Центра Art & Science ИТМО, руководительница пространства AIR (Art.ITMO.Residency)

Что такое Art & Science?

Art & Science — это не просто про применение методов и инструментов науки и технологий в искусстве, а про создание новой сферы самого искусства, которая полноценно переосмысляет и переизобретает методы и инструменты, которыми оперируют ученые. Ведь сегодня наука больше не существует в вакууме; для нее важно развитие soft skills: нужно уметь рассказывать про свои исследования широкой аудитории. Один из способов, как это можно сделать наглядно, — Art & Science.

Как в ИТМО стали изучать Art & Science?

В 2016-м ИТМО вместе с Эрмитажем запустил тестовый образовательный проект «Art & Science: Наука. Искусство. Музей». Это была серия открытых лекций и семинаров, которые проходили в атриуме Главного штаба. Речь на них шла в том числе о прикладных вещах: реставрации, цифровых методах презентации коллекций и многом другом. Проект вызвал большой интерес и доказал гипотезу университета: такая программа нужна, причем, не только науке, но и художественным музеям и искусству. Ведь современный музей немыслим вне технологий — без них он остается далеко позади.

Сам Центр Art & Science появился в ИТМО в 2017-м, а через год коллеги запустили и одноименную магистратуру — первую в России образовательную программу по подготовке научно-технологических художников. Ее руководителем стал Дмитрий Озерков.

В 2020 году мы открыли AIR — первое в Петербурге Art & Science пространство, которое сочетает в себе выставочную площадку и мастерскую. Здесь художники могут создавать проекты вместе с учеными и инженерами. Оно находится в одном из корпусов ИТМО, на Биржевой линии, 16. Я стала куратором этого пространства и с тех пор много работаю как со студентами, так и проектами профессиональных художников, которые мы делаем на базе Центра.

За два года в AIR прошло уже более десятка выставок с участием как магистрантов, так и всемирно известных авторов. Одной из самых ярких была выставка о вирусах Staying with the Trouble, открытая к годовщине пандемии. А летом 2021-го мы впервые провели STAGE — показ дипломных работ наших выпускников, который, по сути, стал первой ежегодной выставкой Art & Science в городе. AIR уже дважды становился участником международного фестиваля Ars Electronica, а в 2021 году был одной из площадок «Киберфеста». В этому году наш проект «Заземление» вошел в лонг-лист Премии имени Сергея Курехина, как и работы наших же выпускников (они в номинации «Лучший science art проект»). Все это показывает, насколько петербургская арт-сцена нуждалась в центре и пространстве, которые специализируются на изучении и презентации научно-технологического искусства.