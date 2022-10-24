Мир техно-искусства: как в Петербурге развиваются Art & Science и цифровая визуализация?

Биоарт, нейроарт и Plantoverse: Университет ИТМО — наш любимый ньюсмейкер по новым технологиям в искусстве и культуре. Все об Art & Science и Digital Humanities (а также их развитии в Петербурге и России!) подробно рассказывают в своих колонках для «Собака.ru» кураторы Христина Отс и Антонина Пучковская. Спойлер: это о том, как изучить сибирский шаманизм с помощью игры и узнать, какими нас «видят» растения!
Рядом с Христиной инсталляция AcCord Данилы Логвиненко.
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Христина Отс, куратор выставочных проектов Центра Art & Science ИТМО, руководительница пространства AIR (Art.ITMO.Residency)
Что такое Art & Science?
Art & Science — это не просто про применение методов и инструментов науки и технологий в искусстве, а про создание новой сферы самого искусства, которая полноценно переосмысляет и переизобретает методы и инструменты, которыми оперируют ученые. Ведь сегодня наука больше не существует в вакууме; для нее важно развитие soft skills: нужно уметь рассказывать про свои исследования широкой аудитории. Один из способов, как это можно сделать наглядно, — Art & Science.
Как в ИТМО стали изучать Art & Science?
В 2016-м ИТМО вместе с Эрмитажем запустил тестовый образовательный проект «Art & Science: Наука. Искусство. Музей». Это была серия открытых лекций и семинаров, которые проходили в атриуме Главного штаба. Речь на них шла в том числе о прикладных вещах: реставрации, цифровых методах презентации коллекций и многом другом. Проект вызвал большой интерес и доказал гипотезу университета: такая программа нужна, причем, не только науке, но и художественным музеям и искусству. Ведь современный музей немыслим вне технологий — без них он остается далеко позади.
Сам Центр Art & Science появился в ИТМО в 2017-м, а через год коллеги запустили и одноименную магистратуру — первую в России образовательную программу по подготовке научно-технологических художников. Ее руководителем стал Дмитрий Озерков.
В 2020 году мы открыли AIR — первое в Петербурге Art & Science пространство, которое сочетает в себе выставочную площадку и мастерскую. Здесь художники могут создавать проекты вместе с учеными и инженерами. Оно находится в одном из корпусов ИТМО, на Биржевой линии, 16. Я стала куратором этого пространства и с тех пор много работаю как со студентами, так и проектами профессиональных художников, которые мы делаем на базе Центра.
За два года в AIR прошло уже более десятка выставок с участием как магистрантов, так и всемирно известных авторов. Одной из самых ярких была выставка о вирусах Staying with the Trouble, открытая к годовщине пандемии. А летом 2021-го мы впервые провели STAGE — показ дипломных работ наших выпускников, который, по сути, стал первой ежегодной выставкой Art & Science в городе. AIR уже дважды становился участником международного фестиваля Ars Electronica, а в 2021 году был одной из площадок «Киберфеста». В этому году наш проект «Заземление» вошел в лонг-лист Премии имени Сергея Курехина, как и работы наших же выпускников (они в номинации «Лучший science art проект»). Все это показывает, насколько петербургская арт-сцена нуждалась в центре и пространстве, которые специализируются на изучении и презентации научно-технологического искусства.
Александр Погребняк. TCP AI
Что нового у Центра Art & Science в ИТМО в 2022 году?
Во-первых, к нашей команде как руководительница магистерской программы присоединилась Ольга Вад! (Все же были в «Севкабель Порту» на выставке Hydra?) Это очень круто по разным причина. С одной стороны, у Ольги огромный кураторский и продюсерский опыт. Она создавала масштабные проекты, работала как с частными, так и с государственными институциями: фондами, корпорациями и музеями. С другой стороны, Ольга является одной из центральных фигур, действующих сегодня в поле искусства и науки, и в Art & Science она работает давно. У нее действительно обширный бэкграунд в международном и российском контексте, и мы рассчитываем, что благодаря ее экспертизе, знаниям и контактам наш центр обогатится новыми преподавателями, художниками и идеями.
Еще в этом году мы запустили первую в России аспирантуру по Art & Science. Мне кажется, ее очень не хватало. Пока мы знаем довольно мало прецедентов, когда исследователи и специалисты защищают кандидатскую на тему Art & Science. А тут у нас появилось отдельное образовательное направление, где в качестве научных руководителей выступают прекрасные исследовательницы Екатерина Никитина и Наталья Федорова. В числе тем, которыми будут заниматься аспиранты, — эстетика искусственного интеллекта, растительный поворот в современном искусстве, роботическое зрение и многое другое.
Кроме того, для широкой публики мы запускаем открытый лекторий (следите за расписанием в нашем Telegram-канале!). Art & Science до сих пор кажется достаточно маргинальной областью художественной среды в России. Мы верим, что, чем больше будем рассказывать про него, тем более открытой станет аудитория — как широкая, так и арт-профессионалы. Зрителям мы предлагаем не только классические лекции, но и перформативные мероприятия и даже воркшопы, на которых они могут попробовать себя в роли художников или ученых и стать ближе к самой сути этого искусства.
И еще одна наша будущая новинка — это BioArt Lab.
Открытие выставки Staying with the Trouble
Что такое BioArt Lab?
BioArt Lab — это лаборатория биотехнологических искусств, которую мы открываем в конце этого года. Как исследователь и руководитель ее будет курировать художник Ипполит Маркелов, который с прошлого года присоединился к команде Центра. Лаборатория расположится в нашем пространстве AIR. Это, наверное, первая биоарт-лаборатория в стенах культурной институции. И это очень важный шаг для Центра, потому что тем самым мы заявляем о себе не только на художественной сцене, но и научной. Любой художник сможет подать заявку в резиденцию и поработать в действующей лаборатории, либо присоединившись к исследованиям, которые уже проведут Ипполит и его команда, либо развивая собственное на базе нашего оборудования и инфраструктуры.
Ипполит — одновременно и действующий ученый, кандидат биологических наук, и практикующий художник с большим международным опытом работы. Главная тема его исследований и арт-проектов — проблемы межвидовой коммуникации. В своей практике он объединяет художественные методы с инструментами из нейробиологии и биоинженерии. Ипполит преподает в нашей магистратуре с 2019 года, с самого ее основания, под его руководством уже не один студент и студентка сделали художественные проекты на стыке искусства и биотехнологий. А запрос на работу с биоартом есть, как у наших магистрантов, так и художников извне. Вообще эксперименты, которые ученые проводят с биоматериалом, очень чувствительны к присутствию посторонних, и из-за этого студенты и художники не всегда могут попасть в биолабораторию. В этом смысле BioArt Lab открывает уникальные возможности, это очень важная новость для развития биоарта в России в целом. С запуском BioArt Lab Центр Art & Science начинает собственную исследовательскую деятельность, наряду с другими лабораториями ИТМО.
Команда Plant Vision
Что будут исследовать в BioArt Lab?
Если чуть подробнее говорить про сами исследования, то они будут подразделены на два направления. Первое — разработка гибридных машин, своеобразных биороботов, которые объединяют в себе биологическую и технологическую составляющие. Это коррелирует с тем, что современные машины сейчас двигаются по пути биологизации. Граница между природным и искусственным, биологическим и технологическим стирается, и нам важно не только быть потребителями этих машин, но и анализировать, как они меняют нас и мир. Ипполит, рассказывая про свои исследования, делает акцент на том, что важно перестать воспринимать машину как некий пассивный объект и переосмыслить ее как активного агента. Один из важнейших вопросов на сегодняшний день: где же в будущем пройдет граница между машиной и биологическим существом?
Второе направление деятельности лаборатории — создание вычислительных систем на базе растительных агентов, а также грибов и слизевиков. Над этим сейчас работает группа наших выпускников, которые летом представили на выставке дипломных работ STAGE проект под названием Plantoverse. Он отталкивается от феномена plant blindness — «слепоты к растениям», что человек недооценивает значимость флоры. Например, проходя мимо поля, он не видит ничего, кроме зеленого ландшафта. Художники поставили перед собой задачу изменить само отношение зрителей к растениям, а начали они с изучения их научными методами. Вместе с Ипполитом они проводили эксперименты по исследованию оптических свойств верхнего слоя листьев. По их гипотезе, верхний слой эпидермиса или кожицы листа выполняет функцию «глаза». Однозначно говорить о «зрении» у растений было бы некорректно, но есть экспериментально подтвержденные факты о наличии у растений сложных сенсорных механизмов, напоминающих способность «видеть». Художники Мария Мощенская, Вероника Призова и Сираж Фархан сделали медиаскульптуру, подходя к которой, зритель видел на дисплее планшета собственное лицо, трансформированное растительной оптикой. То есть себя таким, как могло бы увидеть его растение. Получился очень интересный арт-проект, который объединил в себе биологию, математику, программирование (потому что изображения формировались на основе математической модели), а также современную философию, которая говорит о том, что нам нужно переосмыслять отношения с нечеловеческими агентами, пытаться включить их в экосистемное единство. В конечном счете, именно художник становится тем мостиком, который объединяет все эти сферы и рассказывает о научных исследованиях широкой публике. Через такие арт-проекты мы и можем ухватить суть термина Art & Science, равноценно совмещающего в себе как гуманитарные науки и искусство, так и точные, технические и естественнонаучные, дисциплины.
Команда Центра Art & Science
Кто в команде Центра Art & Science в ИТМО?
Команду Центра Art & Science можно условно разделить на два блока: специалисты, отвечающие за образовательные программы, и группы кураторов и художников, занимающихся выставочными проектами и развитием нашего пространства AIR. Можно сказать, что наша команда, как и само направление, трансдисциплинарная — в нее входят и специалисты с естественно-научным бэкграундом и выпускники программы ИТМО «Научная коммуникация», которые помогают нам разрабатывать стратегии взаимодействия с учеными. Естественно, в нашей команде есть искусствоведы и кураторы. Также у нас есть робототехники, инженеры и другие технические специалисты, которые помогают молодым художникам с реализацией арт-проектов.
Если перечислять ключевых членов команды поименно, то первый блок — это коллеги, которые занимаются развитием образовательных программ: Алия Сахариева, Лина Кипрюшина и Татьяна Букарева. В команду AIR вхожу я как руководительница и куратор пространства, Ася Каплан, наша выпускница, которая сейчас отвечает за разработку лекториев и публичных программ к выставкам, Яна Сазанская, которая помогает с координацией и администрированием площадки, и Алексей Феськов, технический директор. С нами также уже упомянутый Ипполит Маркелов, который развивает в ИТМО направление биоарта. Также у нас есть специалисты, которые занимаются дизайном, SMM и PR: Мила Луцик, Екатерина Боглаева и Екатерина Юдаева. Возглавляет нашу команду директор Центра Елизавета Менис, которая поддерживает все наши смелые идеи и всячески помогает их реализовывать. Для нас вообще важна горизонтальность: все решения действительно принимаются коллегиально и любая инициатива, от кого бы она ни исходила, может перерасти в большую историю. Например, выставка «Заземление», которую курировали наши студенты, вошла в программу крупнейшего мирового фестиваля технологического искусства Ars Electronica.
Как присоединиться к Центру Art & Science?
Во-первых, можно ходить на наши мероприятия. Я думаю, что это самый простой способ стать частью нашей команды и расширенного Art & Science сообщества, потому что на наших открытых лекциях и воркшопах можно в том числе найти себе коллабораторов или присоединиться к проектам, над которыми работают студенты.
Также, конечно, можно поступить к нам в магистратуру или в аспирантуру. Это, наверно, один из самых стабильных маршрутов попадания в команду Центра — многие выпускники остаются с нами. Кроме того, сейчас мы активно разрабатываем новый формат арт-резиденции, который позволит внешним художникам присоединяться к исследованиям, проводимым внутри университета, и создавать свои арт-проекты на базе Центра. И, естественно, когда у нас появляются открытые вакансии, мы выкладываем их в наш Telegram-канал. Так что подписывайтесь на нас и следите за новостями.
Вид экспозиции STAGE-2022
Антонина Пучковская, PhD (кандидат культурологии), директор Центра цифровых гуманитарных исследований ИТМО, преподаватель Digital Humanities в Королевском колледже Лондона
Какие технологии для работы с культурными и историческими данными создает Международный центр цифровых гуманитарных исследований (Digital Humanities Center) в ИТМО?
Расскажу сразу про наши проекты. Во-первых, «Шаман». Это интерактивная текстовая игра, которую магистранты DH Center создали для Государственного музея истории религии. Проект знакомит посетителей с сибирским шаманизмом через предметы культа, представленные в музее. Если экскурсовод рассказывает об объектах напрямую, дает отвлеченный взгляд «извне», то интерактивные инструменты помогают людям получить представление о явлении «изнутри», прожив некий опыт за рамками рациональных объяснений, задействуя собственное воображение и эмоции.
Игрок выступает в роли шамана, которому нужно исцелить заболевшего мальчика. Для этого он призывает на помощь духов — проводит обряд камлания. Игра построена таким образом, чтобы пользователь не просто проделал определенную последовательность действий, а погрузился в мировоззрение и верования сибирских народов. Попробовать «пошаманить» можно здесь.
Во-вторых, ИТМО в партнерстве с музеем-заповедником «Петергоф» работает над проектом Wunderkammer, который приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. В переводе на русский название означает «Кабинет редкостей». Петр I, как известно, любил собирать разные диковинки и открыл первый музей в нашей стране. Уникальность проекта в том, что он объединит материалы из фондов 117 музеев — участников Ассамблеи петровских музеев России — в единую цифровую коллекцию. Пользователи смогут изучить жизнь и наследие императора на интерактивном онлайн-ресурсе и впервые получат доступ к настолько широкому массиву данных о нем. Для российских музеев это беспрецедентная инициатива.
Команда DH Center ИТМО разрабатывает техническую основу проекта — цифровую платформу «Сорока» для архивации историко-культурных данных. Задача непростая, ведь в музейных коллекциях содержатся несметные массивы данных: изображения, книги, рукописи, предметы быта и многое другое. Наша платформа поможет музейным работникам все это систематизировать и легко ориентироваться в этом море информации. При этом платформа создается не исключительно для проекта Wunderkammer — ею смогут пользоваться и другие музеи, чтобы хранить и систематизировать данные и запускать аналогичные ресурсы. От других подобных сервисов наше решение отличает открытый код и легкость в применении. Портал Wunderkammer мы планируем запустить в следующем году.
Надежда Бей. Корпоирреальность
Что такое Пятая неделя цифровой гуманитаристики?
Неделя цифровой гуманитаристики в Петербурге, или SPb DH Week — это ежегодная серия воркшопов и лекций по digital humanities, где можно будет узнать о самых интересных проектах, актуальных методах и направлениях исследований в это области (все еще довольно новой для России). На проведение Недели нас в свое время вдохновила нью-йоркская DH Week. В январе 2023 года ИТМО организует это мероприятие уже в пятый раз. События традиционно открыты для всех желающих, независимо от бэкграунда и уровня подготовки, — мы приглашаем и тех, кто уже работает в сфере digital humanities или хочет связать с ней свою карьеру, и тех, кому просто интересно узнать что-то о новых междисциплинарных направлениях, которые сейчас активно развиваются в мире.
На пятой SPb DH Week мы затронем такие темы как этика искусственного интеллекта, веб-картография, визуализация данных, коллаборативные проекты открытого кода, работа с архивами и многое другое. Большинство мероприятий пройдет офлайн — на нескольких городских площадках. Участие бесплатное, но нужно будет зарегистрироваться. Следить за анонсами можно в Telegram-канале DH Center.
Как работает онлайн-магистратура по продуктовому дизайну?
Онлайн-магистратуру по продуктовому дизайну DH Center ИТМО запустил этим летом совместно с «Нетологией». Это первая в России онлайн-магистратура по этому направлению. Если коротко. Кто такой продуктовый дизайнер? Это специалист, способный создавать качественные цифровые продукты, которые, с одной стороны, решают задачи организации, а с другой, привлекательны и удобны для пользователей. Люди, которые знают, как это делать, сейчас на вес золота: это одна из самых востребованных профессий в сфере дизайна. Product Designer должен владеть множеством цифровых инструментов, уметь работать с данными, разбираться в архитектуре современных digital-продуктов и в том, как сделать пользователя счастливым. Такой набор навыков выпускники смогут применять не только для нужд культурных институций, но и практически в любой индустрии.
Обучение проходит очно — как в университете, только онлайн. Теорию можно изучать по видеолекциям в любое время, а практические занятия идут три дня в неделю. В программе — 18 дисциплин, из которых можно собрать собственную образовательную траекторию: 7 из них — обязательные, остальные — по выбору. Уже в первый год обучения студенты стажируются в компаниях-партнерах, работают с реальными кейсами и формируют свое портфолио. За четыре семестра они проходят полный цикл разработки и продвижения цифрового продукта — начиная с анализа спроса и заканчивая проектированием пользовательского опыта и маркетингом. Магистры получают диплом государственного образца от Университета ИТМО.
Фото Христины: Наталья Скворцова
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Олег Шевяков
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