Замечательный сосед! Как дизайнер Леонид Алексеев (House of Leo) реставрировал парадную вместе с солистом Мариинского театра Александром Сергеевым

В этой же квартитре стоит походный платяной шкаф майора, до революции служивый ездил с ним в заграничные ставки, он разборный: там были хранилища для одежды, обуви, постельного белья. Такие шкафы называются голландскими за счет тонкой маркетри (считалось, что такую делают в Голландии). Моя подруга снимала шкаф в кино, а потом пристроила в хорошие руки (мои!): главным условием была забота об этом выдающемся предмете. Теперь я — папа шкафа.

Есть еще мужское трюмо, его главное отличие от женского в том, что за него нельзя сесть: мужчины собирались стоя. Это русский ампир, и у него лапки. На моем рабочем столе стоит африканская богиня и покоится гигантское яйцо: вместе они странным образом напоминают мне Ман Рэя, а я как раз не хочу о нем забывать. Тут же оригинальная фотография Георгия Федоровича Гойнинген-Гюне, на ней Серж Лифарь в футуристическом костюме. Фото заряжено на мои собственные футуристические костюмы для русского балета (сработало!). Именно оно вдохновляло меня в работе над костюмами и сценографией балета «12». Рядом колдовской кристалл, он тоже заряжен, но на ораторское мастерство (и тут прогресс!).

Поскольку важнейшей частью моего дома является библиотека, у меня очень много книг, я их собираю много лет и кстати большую часть привез из Лондона. А моя подруга и коллега Маша Смирнова на основе принтов из своей коллекции марки Inshade и моего имени придумала, сделала и подарила мне экслибрис (кстати, в этом доме раньше была словолитня!). Теперь у меня как в лучших библиотеках: и печать красивая, и не вернуть стыдно. Все, конечно, сразу бегут к альбому Raf Simons. По сути, это каталог: оцифрованные архивы, но книга вышла таким малым тиражом, что сразу стала букинистической редкостью. На самом деле дикая скука: футболочки, джинсики и непременный бомбер. Еще есть оцифрованный Хельмут Ланг, тут посимпатичнее. А вот великое: все про Muji, полный разбор. Есть редкий Ларри Кларк, запрещеночка. Еще тут первая книжка, которую я купил — Оксфордская театральная энциклопедия, это прелесть, от Ибсена до Мейерхольда. Я все детство провел в театральной студии: без театра нельзя.