«Я не врач, я — боль»: Как устроена выставка-путешествие «Балабанов» и почему ее нужно увидеть всем?

Аудиовпечатление сочетается с визуальным. Здесь можно увидеть реальные вещи, принадлежавшие Балабанову или снимавшиеся в его фильмах, страницы из дневников и многочисленные фото. А еще — стилизованные под дорожные знаки ключевые цитаты из фильмов и аттракционы-инсталляции, контент из которых так и просится в соцсети.

Стартует сам проход по биографии (и одновременно фильмографии) с музыки Прокофьева, звучащей на заставке студии «СТВ». Ее продюсер Сергей Сельянов вместе со своим другом и однокурсником Алексеем Балабановым основали в 1992 году. (Но юбилейные 30 лет, кстати, остаются за скобками, эту дату не выбрали как формальный повод для выставки.) Дальше аудиогид (он же немного плеер, как у Данилы Багрова в «Брате») сам начнет реагировать на реперные точки во время прогулки по всем поворотам и извилистым ходам жизни режиссера, выступая с ними то в унисон, то в контрапункт. И воспроизведет в том числе полуироничную самоидентификацию про «члена Европейской киноакадемии» из последнего фильма Балабанова «Я тоже хочу». И да — остановки будут на всех картинах режиссера, в том числе «ученических».