В Ораниенбауме спустя 13 лет открывают Катальную горку — единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Это надо видеть!

В Ораниенбауме 2 июля после реставрации открыли Катальную горку — единственный (!) сохранившийся в России памятник увеселительных сооружений XVIII века. Он был недоступен для посетителей 13 лет. Редакция «Cобака.ru» в числе первых побывала в нем.
Катальная горка построена по проекту архитектора Антонио Ринальди для императрицы Екатерины II в конце 1750—1774-х годах. Это был грандиозный комплекс из павильона, летней катальной горки и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Екатерина II здесь принимала высокопочтенных гостей, устраивала обеды с участием иностранных министров.
В 1801 году горка начала разрушаться, а в 1813 году колоннады рухнули. К середине века их разобрали. Последний раз павильон был доступен для посетителей в 2009 году. Реставрация началась через 10 лет назад. Этим летом петербуржцы (наконец-то!) смогут посетить его как интерьерный музей: посмотреть Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровые кабинеты, лестницу и вестибюль. Их оформляли итальянские мастера Серафино Бароцци и Стефано Торелли, Гаэтано Спинелли и Альберто Джани. Впервые за всю историю Катальной горки для посетителей откроют Буфетную и кухню, а также цокольный этаж.
Круглый зал
Это центральный зал, где проводили приемы и торжественные обеды. Интерьер декорирован лепкой, позолотой и живописью на стенах и падугах потолка, выполненной художником Серафино Бароцци (известен по росписи Зала муз, Большого китайского кабинета, кабинетов Екатерины II и Павла, Будуара в Китайском дворце). Центральную часть зала дополняет родной исторический фонарь с хрустальными подвесками.
В Круглом зале сохранился единственный в России пол XVIII из искусственного мрамора, выполненный Гаэтано Спинелли в 1760-х. Он облицован материалом нежно-синего, розовато-голубого, желтоватого и зеленоватого тонов. Орнамент перекликается с росписью стен и купола. В годы Великой Отечественной войны пол сохранился, а после — был утрачен всего на 10%. В 1950-е годы советские реставраторы, стремясь вернуть ему оригинальную расцветку, сняли верхнюю часть искусственного мрамора толщиной 5 миллиметров. В настоящее время в некоторых частях сохранился лишь тонкий слой — 1 миллиметр. Ходить по такому покрытию нельзя, поэтому здесь положили прочные стеклянные настилы.
Штукатурный кабинет
Главным элементом Штукатурного кабинета является лепнина, благодаря чему интерьер и получил такое название. Убранство стен и потолка создано Альберто Джани в технике намазной лепки. Во время реставрации специалисты раскрыли исторические цвета зеленовато-голубой и сиреневато-серый, на основании которых восстановлено первоначальное колористическое решение интерьера.
В композициях убранства просматриваются изображения связок оружия и музыкальных инструментов, обрамленные растительным орнаментом. Здесь, как и в Круглом зале, сохранился уникальный пол из искусственного мрамора, выполненный Гаэтано Спинелли. В интерьере представлены резные плетенные кресла французской работы XVIII века, приобретенные еще Петром III, стол-консоль, ломберные столы для игры в карты.
Фарфоровый кабинет
Фарфоровый кабинет — это уникальная по сложности работа. Мастера выполнили расчистки стен и установили цвет интерьера XVIII века. Однако часть отделки осталось нетронутой с XIX века. В интерьере представлены резные плетеные кресла французской работы 1740-х годов, два ломберных стола для игры в карты, фанерованные розовым деревом и палисандром, выполненные французским краснодеревщиком Леонардом Буденом.
На полочках-консолях с кронштейнами в виде обезьян и птиц вновь расположены фарфоровые фигуры, прославляющие триумф России в русско-турецкой войне и Екатерину II. Они изготовлены в 1772-1775-х на Мейсенской мануфактуре по моделям скульптора Кендлера и Асье. Это был «Большой русский заказ», включавший 40 скульптур с мифологическими сюжетами.
В мае 1917 года кладовые Большого Ораниенбаумского дворца разграбили, большая часть коллекции была утеряна. На момент начала реставрации кабинета не хватало 14 фигур. Теперь осталось заполнить всего пять пустых полочек. Сегодня Фарфоровый кабинет выглядит практически также как и при Екатерине II.
Буфетная и кухня
На первом этаже расположены хозяйственные помещения — Буфетная и кухня. Благодаря документам XVII-XVIII веков в Буфетной удалось реконструировать трехконфорочную печь с восьмью решетками. Здесь подогревали блюда перед подачей наверх. В экспозиции Буфетной также представлена посуда XVIII века, выполненная на Императорском фарфоровом заводе и Мейсенской мануфактуре, и шкаф для хранения посуды и столового белья.
Рядом с Буфетной есть кухня. Здесь сохранился исторический вытяжной колпак печи и полы XVIII века. В этой части павильона представлены сундук, оригинальные стулья XVIII века, обтянутые подлинной кожей. Экспозицию в скором времени дополнят поварскими столами, умывальником для слуг.
Цокольный этаж
В XVIII веке на цокольном этаже располагались погреба. После реставрации эту часть павильона отдали под вводную экспозицию, посвященную Катальной горке. Здесь представлены игральные карты и фишки, охотничье снаряжение (кинжал, пороховницы, охотничий рог, ружья), принадлежавшее Петру III, украшенный шелком и пайетками веер, женские туфли.
Центральную часть зала занимает макет катальной горки. На ней катались при помощи золоченых одноколок. Один экземпляр, восстановленный по чертежам Антонио Ринальди, представлен в экспозиции. Несмотря на то, что коляска была одноместной, на ездили вдвоем: дама сидела в кресле, а кавалер стоял за ее спиной на специальной приставной полке и держался за кисти. Cкорость во время поездки составляла 40-45 км/ч. Учитывая, что высота площадки была 20 метров (на три метра выше, чем балкон второго этажа павильона), а длина горки— более 500 метров — это довольно опасное и страшное развлечение. Однажды Екатерина II чуть не разбилась, катаясь с горки. Ее коляска сошла с рельсов, но императрицу вовремя спас граф Орлов.
Посмотреть музей можно со 2 июля ежедневно с 10:30 до 18:00, кроме вторника и последней среды месяца.
Фото: Никита Мурузин.
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