В Ораниенбауме спустя 13 лет открывают Катальную горку — единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Это надо видеть!

Катальная горка построена по проекту архитектора Антонио Ринальди для императрицы Екатерины II в конце 1750—1774-х годах. Это был грандиозный комплекс из павильона, летней катальной горки и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Екатерина II здесь принимала высокопочтенных гостей, устраивала обеды с участием иностранных министров.

В 1801 году горка начала разрушаться, а в 1813 году колоннады рухнули. К середине века их разобрали. Последний раз павильон был доступен для посетителей в 2009 году. Реставрация началась через 10 лет назад. Этим летом петербуржцы (наконец-то!) смогут посетить его как интерьерный музей: посмотреть Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровые кабинеты, лестницу и вестибюль. Их оформляли итальянские мастера Серафино Бароцци и Стефано Торелли, Гаэтано Спинелли и Альберто Джани. Впервые за всю историю Катальной горки для посетителей откроют Буфетную и кухню, а также цокольный этаж.

Круглый зал