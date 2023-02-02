Как искусствовед (и бывший руфер!) Никита Андреев восстановил утерянную в 1930-х технологию стеклянных кирпичей Фальконье

«Стеклянные кирпичи Фальконье — это первые стеклопакеты. Только еще и красивые»

В вашей мастерской на Петроградской стороне вручную выдувают стеклянные кирпичи, придуманные архитектором Густавом Фальконье в 1880-х. Зачем вы взялись за возрождение этого трудоемкого ремесла? Кирпич из стекла — звучит как-то подозрительно, особенно для местного климата.

Как раз для Петербурга это отличный строительный материал. Помимо эстетики такие кирпичи пропускают много света, что необходимо, например, зимой. В начале ХХ века в России Фальконье использовали повсюду: на фасадах и в интерьерах, в окнах и перегородках, в декоративных панно и эркерах, особенно после того, как патент купили местные стекольные заводы. Внутри эти кирпичи полые, отчего очень легкие и прекрасно сохраняют тепло: по сути, это первые стеклопакеты, которые к тому же в огне не горят и в воде не тонут, то есть с антипожарными и влагонепроницаемыми свойствами. Главное — своевременно их реставрировать. Фальконье могут быть частью фасада или зимним садом. Множество таких примеров я увидел на выставке «Мечта архитектора. Стеклянный кирпич Фальконье», куда специально поехал в швейцарский город Ньон, где Густав родился и похоронен. На этой небольшой, можно сказать, краеведческой, но тщательно сделанной экспозиции со множеством архивов и образцов мне и пришла в голову идея восстановить эту утраченную в 1930-х стеклодувную формулу.

Дальше все сошлось: директор московского Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, впечатленная той же выставкой, загорелась мыслью сделать во флигеле «Руина» выставочный проект «Фальконье. Архитектура света» — он будет показан весной 2023 года. В России невероятным образом сохранились церкви, доходные дома, особняки и общественные здания с этими стеклянными кирпичами, но использовать для проекта немногочисленные оригиналы нам показалось рискованно: сокуратор Анна Кистанова задумала часть проемов заполнить стеклянными кирпичами разных моделей и цветов с учетом естественного освещения и искусственного музейного света. Меня пригласили стать сокуратором выставки, и мы решили попробовать восстановить оригинальную формулу и сделать новые образцы вместе — полторы тысячи кирпичей для монтажа было просто неоткуда больше взять. Этим я и занялся.