Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2023

«Собака.ru» в шестой раз провела премию «Петербург будущего», чтобы отметить, наградить и поблагодарить тех, кого называют «профессиональными горожанами». Это активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы, которые создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты. Восхищайтесь ими вместе с нами, ведь они делают Петербург лучше!
«Выставка года»
Ирина Фадина, Федор Балабанов, Татьяна Гетман, Александр Кармаев
Александр Кармаев, Ирина Фадина, Татьяна Гетман, Федор Балабанов, Александр Фурман
Лауреаты: Татьяна Гетман, автор и куратор выставки, Александр Кармаев, продюсер выставки (Planet9), Ирина Фадина, креативный продюсер выставки, Федор Балабанов, участник кураторской группы.
Вручанты: директор «Манежа» Анна Ялова и бренд-амбассадор Siberian Express Александр Фурман
«Ресайкл-проект года»
Лауреаты: Никита Андреев, искусствовед, исследователь, исторический консультант, Полина Бокова, дизайнер и конструктор, Александра Сумкина архитектор-реставратор, Иван Козицын, технолог, исследователь, разработчик стеклянного кирпича.
Вручант: актер Максим Матвеев.
«Культурное пространство года»
Лауреаты: Кристина Галько, главный куратор культурной институции Дом Радио, Екатерина Арсеньева, директор культурной институции Дом Радио, Анна Гусева, художественный руководитель musicAeterna dance, резидент Дома Радио.
Вручант: писатель, искусствовед, куратор Аркадий Ипполитов.
«Общественное пространство года»
Лауреаты: Анна Балагурова, креативный директор пространства «Сообщество», Алексей Русанов, координатора арт-программы пространства «Сообщество», Иван Герц, арт-директора пространства «Сообщество».
Вручант: директор по продажам группы компаний «А101» в Петербурге Мария Орлова.
«Инклюзивный проект года»
Лауреаты: Мария Грекова, директор по развитию пространства «Нормальное места», Ирина Соколова, руководительница студии «Да», Наталья Галечьян, генеральный директор «Спасибо!» и соосновательница пространства «Нормальное место».
Вручант: общественный деятель, основательница благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной и wellness одежды EVERREVER Екатерина Смольникова.
«Заявка года»
Лауреат: Татьяна Максютенко, директор по маркетингу культурного квартала «Брусницын».
Вручант: идеолога проекта Masters Полина Бондарева.
«Каток года»
Лауреат: Игорь Краснов, генеральный директор компании «Зенит-Арена».
Вручант: креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
«Реставрация года»
Екатерина Андреева, Татьяна Сясина
Лауреат: Татьяна Сясина, заведующая отделом «Собственная дача» филиала Ораниенбаум.
Вручант: директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер» Екатерина Андреева.
«Коллаборация года»
Группа «Эталон», благотворительный фонд «Система» и фонд «Зеленый Петербург»
Лауреаты: Сергей Титаренко, вице-президент по региону Санкт-Петербург Группа «Эталон», Наталья Танаева, директор по персоналу Группы «Эталон», Татьяна Шишаева, директор социальных и культурно-просветительских программ благотворительного фонда «Система», Екатерина Минина, соосновательница фонда «Зеленый Петербург».
Вручант: региональный директор БКС Ультима Григорий Сосновский.
«Спортивная сенсация года»
FK Ramps — скейтпарк
Лауреат: Родион Тихомиров, генеральный директор FK Ramps, Федора Тихомирова, директор FK Ramps.
Вручант: архитектурный критик и писательница Мария Элькина.
«Транспорт года»
Электрогрузомобиль EVM PRO
Лауреаты: Илья Рашкин, генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус», Игорь Гирдин, коммерческий директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус».
Вручанты: CEO социальной сети ВКонтакте, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марина Краснова, вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.
Лауреат: Александр Сергеев, солист Мариинского театра.
Вручант: писательница и искусствовед Ирина Оганова.
«Медиакейс года»
Лауреаты: Елизавета Менис, директор Центра Art & Science ИТМО, Христина Отс, куратор выставочных проектов Центра Art & Science ИТМО, руководительница пространства AIR и премии в области научно-технологического искусства, Лина Кипрюшина, заместитель директора Центра Art & Science ИТМО, координатор образовательных проектов.
Вручант: вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2023:
отель «Астория»
Группу компаний "А101"
Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
Супер-премиум бренд
Siberian Express
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