Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2023

«Собака.ru» в шестой раз провела премию «Петербург будущего», чтобы отметить, наградить и поблагодарить тех, кого называют «профессиональными горожанами». Это активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы, которые создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты. Восхищайтесь ими вместе с нами, ведь они делают Петербург лучше!