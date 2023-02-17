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Репортажи

Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2023

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«Собака.ru» в шестой раз провела премию «Петербург будущего», чтобы отметить, наградить и поблагодарить тех, кого называют «профессиональными горожанами». Это активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы, которые создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты. Восхищайтесь ими вместе с нами, ведь они делают Петербург лучше!

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская

«Выставка года»

Выставка-путешествие «Балабанов»

Ирина Фадина, Федор Балабанов, Татьяна Гетман, Александр Кармаев

Анна Ялова, Александр Фурман

Александр Кармаев, Ирина Фадина, Татьяна Гетман, Федор Балабанов, Александр Фурман

Лауреаты: Татьяна Гетман, автор и куратор выставки, Александр Кармаев, продюсер выставки (Planet9), Ирина Фадина, креативный продюсер выставки, Федор Балабанов, участник кураторской группы.

Вручанты: директор «Манежа» Анна Ялова и бренд-амбассадор Siberian Express Александр Фурман

«Ресайкл-проект года»

Технология Фальконье

Никита Андреев, Максим Матвеев, Полина Бокова, Александра Сумкина, Иван Козицын
Максим Матвеев, Никита Андреев

Лауреаты: Никита Андреев, искусствовед, исследователь, исторический консультант, Полина Бокова, дизайнер и конструктор, Александра Сумкина архитектор-реставратор, Иван Козицын, технолог, исследователь, разработчик стеклянного кирпича.

Вручант: актер Максим Матвеев.

«Культурное пространство года»

Дом Радио

Анна Гусева, Кристина Галько, Екатерина Арсеньева
Аркадий Ипполитов, Анна Гусева, Кристина Галько, Екатерина Арсеньева

Лауреаты: Кристина Галько, главный куратор культурной институции Дом Радио, Екатерина Арсеньева, директор культурной институции Дом Радио, Анна Гусева, художественный руководитель musicAeterna dance, резидент Дома Радио.

Вручант: писатель, искусствовед, куратор Аркадий Ипполитов.

«Общественное пространство года»

«Сообщество» в Новой Голландии

Алексей Русанов, Анна Балагурова, Иван Герц

Алексей Русанов, Мария Орлова, Анна Балагурова, Иван Герц

Лауреаты: Анна Балагурова, креативный директор пространства «Сообщество», Алексей Русанов, координатора арт-программы пространства «Сообщество», Иван Герц, арт-директора пространства «Сообщество».

Вручант: директор по продажам группы компаний «А101» в Петербурге Мария Орлова.

«Инклюзивный проект года»

«Нормальное место»

Мария Грекова, Наталья Галечьян, Ирина Соколова
Мария Грекова, Екатерина Смольникова, Ирина Соколова, Наталья Галечьян

Лауреаты: Мария Грекова, директор по развитию пространства «Нормальное места», Ирина Соколова, руководительница студии «Да», Наталья Галечьян, генеральный директор «Спасибо!» и соосновательница пространства «Нормальное место».

Вручант: общественный деятель, основательница благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной и wellness одежды EVERREVER Екатерина Смольникова.

«Заявка года»

Культурный квартал «Брусницын»

Полина Бондарева, Татьяна Максютенко

Лауреат: Татьяна Максютенко, директор по маркетингу культурного квартала «Брусницын».

Вручант: идеолога проекта Masters Полина Бондарева.

«Каток года»

«Флагшток»

Ксения Гощицкая, Игорь Краснов

Лауреат: Игорь Краснов, генеральный директор компании «Зенит-Арена».

Вручант: креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

«Реставрация года»

Катальная горка в Ораниенбауме

Екатерина Андреева, Татьяна Сясина

Лауреат: Татьяна Сясина, заведующая отделом «Собственная дача» филиала Ораниенбаум.

Вручант: директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер» Екатерина Андреева. 

«Коллаборация года»

Группа  «Эталон», благотворительный фонд «Система» и фонд «Зеленый Петербург»

Татьяна Шишаева, Сергей Титаренко, Екатерина Минина, Наталья Танаева, Григорий Сосновский

Татьяна Шишаева

Лауреаты: Сергей Титаренко, вице-президент по региону Санкт-Петербург Группа «Эталон», Наталья Танаева, директор по персоналу Группы «Эталон», Татьяна Шишаева, директор социальных и культурно-просветительских программ благотворительного фонда «Система», Екатерина Минина, соосновательница фонда «Зеленый Петербург».

Вручант: региональный директор БКС Ультима Григорий Сосновский.

«Спортивная сенсация года»

FK Ramps — скейтпарк

Мария Элькина, Родион Тихомиров

Лауреат: Родион Тихомиров, генеральный директор FK Ramps, Федора Тихомирова, директор FK Ramps.

Вручант: архитектурный критик и писательница Мария Элькина.

«Транспорт года»

Электрогрузомобиль EVM PRO

Александр Тоболь, Марина Краснова, Игорь Гирдин, Илья Рашкин
Александр Тоболь, Марина Краснова, Игорь Гирдин, Илья Рашкин

Лауреаты: Илья Рашкин, генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус», Игорь Гирдин, коммерческий директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

Вручанты: CEO социальной сети ВКонтакте, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марина Краснова, вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.

«Частная реставрация года»

Леонид Алексеев и Александр Сергеев / реставрация парадной доходного дома Н. И. Штерна на Гражданской улице

Александр Сергеев
Александр Сергеев, Ирина Оганова

Лауреат: Александр Сергеев, солист Мариинского театра.

Вручант: писательница и искусствовед Ирина Оганова.

«Медиакейс года»

Проекты Центра Art & Science Университета ИТМО

Елизавета Менис, Христина Отс, Лина Кипрюшина
Елизавета Менис, Христина Отс, Лина Кипрюшина, Владимир Княгинин

Лауреаты: Елизавета Менис, директор Центра Art & Science ИТМО, Христина Отс, куратор выставочных проектов Центра Art & Science ИТМО, руководительница пространства AIR и премии в области научно-технологического искусства, Лина Кипрюшина, заместитель директора Центра Art & Science ИТМО, координатор образовательных проектов.

Вручант: вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Колесов

«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
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Теги:
Петербург будущего 2023

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