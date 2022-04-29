На Васильевском открывается культурный квартал «Брусницын» на 30 тыс. кв.м: городской пляж с мариной, концертная площадка и арт-променад. Что еще будет?

Архитектор и руководитель архитектурного бюро KLAUZURAspb:

«Сначала, к сожалению, мы работали над разрозненными проектами на этой территории. Два года назад сделали общую концепцию в индустриальном стиле, которая получила специальный приз в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Потом у нас поменялась идеология — теперь концепция включает отсылки к самому основателю фабрики, Брусницыну. За образ для архитектурной концепции всего пространства взяли одноименный особняк — с его красивыми оранжереями, арками.

В этом году на территории откроется центральная улица с террасой, где расположатся кафе и бары. С правой стороны Финского залива разместится набережная, где можно отдохнуть на газонах и полюбоваться закатом. В ней есть специальные углубления, в которых удобно сидеть даже в ветряную погоду.

В следующем году планируется реконструкция здания Морской фасад, рядом с которым будет площадь в итальянском стиле. Также появятся скейт-площадка и качели для взрослых с видом на ЗСД и Финский залив. Кроме того, в рамках концепции планируется велодорожка протяженностью от Балтийского завода до «Исткабеля». Как урбанисты и архитекторы, думающие о городской среде, надеемся, что случится слияние набережных культурного квартала «Брусницын» и «Севкабель Порта» — и появится новое рекреационное пространство для горожан (пока между ними кирпичная стена)».