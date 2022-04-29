На Васильевском открывается культурный квартал «Брусницын» на 30 тыс. кв.м: городской пляж с мариной, концертная площадка и арт-променад. Что еще будет?

На Кожевенной, 30 — по соседству с «Севкабель Портом» — запускается новое общественное пространство площадью 3 гектара. Техническое открытие состоится уже первого мая, а официальное — в начале июня. Здесь разместятся концертные площадки, клубные проекты, бары и рестораны, шоурумы, студии, театральные проекты, арт-кинотеатр. «Собака.ru» первой рассказывает, каким будет культурный квартал «Брусницын».
Что здесь было раньше?
Изначально купец Николай Брусницын приехал в Петербург и основал в 1847-м дубильную мастерскую, которая постепенно расширилась и превратилась в крупнейший кожевенный завод. В советское время предприятие было национализировано — и носило имя Радищева. Затем долгое время историческая территория сдавалась под производство и склады. Четыре года назад здесь обосновалась музыкальная институция Roof Place. Тогда же родилась идея — создать новый драйвер культурной жизни на берегу Финского залива — общественное пространство «Брусницын». Над проектом культурного квартала работали архитектор и руководитель бюро KLAUZURAspb Дарья Мирошниченко, урбанист Дарина Карасеба, дизайнер Василина Лесникова и VR-архитектор Ника Самойлова.
В чем идея проекта?
Генеральный директор компании «К-Проджект»:
«Наша основная миссия — создать комфортную креативную среду, где само понятие «культура» будет проходить «красной нитью», ведь культура — многогранна, это и музыкальная культура, и уличная культура, и живопись, и архитектура, и гастрономическая культура, и культура уважения своей истории — знать, что было на этом месте и что будет, и двигаться вперед при этом. Культурный квартал для культурной столицы — соединяющий в себе прошлое, настоящее и будущее. И в этом уникальность проекта».
Что включает в себя концепция?
Дарья Мирошниченко
Архитектор и руководитель архитектурного бюро KLAUZURAspb:
«Сначала, к сожалению, мы работали над разрозненными проектами на этой территории. Два года назад сделали общую концепцию в индустриальном стиле, которая получила специальный приз в международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Потом у нас поменялась идеология — теперь концепция включает отсылки к самому основателю фабрики, Брусницыну. За образ для архитектурной концепции всего пространства взяли одноименный особняк — с его красивыми оранжереями, арками.
В этом году на территории откроется центральная улица с террасой, где расположатся кафе и бары. С правой стороны Финского залива разместится набережная, где можно отдохнуть на газонах и полюбоваться закатом. В ней есть специальные углубления, в которых удобно сидеть даже в ветряную погоду.
В следующем году планируется реконструкция здания Морской фасад, рядом с которым будет площадь в итальянском стиле. Также появятся скейт-площадка и качели для взрослых с видом на ЗСД и Финский залив. Кроме того, в рамках концепции планируется велодорожка протяженностью от Балтийского завода до «Исткабеля». Как урбанисты и архитекторы, думающие о городской среде, надеемся, что случится слияние набережных культурного квартала «Брусницын» и «Севкабель Порта» — и появится новое рекреационное пространство для горожан (пока между ними кирпичная стена)».
Как будет запускаться проект?
Проект планируется запустить в несколько этапов. В начале мая состоится техническое открытие. Пространство состоит из нескольких локаций: Дом с колоннами, атриум, дом с башней, малый и большой павильоны, Морской фасад, дом у моря, дом с террасой, морской променад, крытый паркинг, OPEN AIR PARK, «Мультимедиа Холл» и пляж. Уже работают фотостудия UNITY STUDIO, концертная площадка ROOF PLACE (а в начале лета на ней откроется музыкальный бар ZALIVE, который будет функционировать только во время мероприятий), в доме с колоннами — крупнейший антикварный салон в России ALTEREGO HOME и пространство дизайна «Интерлофт», в доме с башней — мастерские и офисы, киностудия «Глобус» и пейнтбольный клуб. А в начале мая заработает сидрерия DADABAR в доме с террасой и стрит-арт променад, где выставлены произведения уличных художников. Здесь можно увидеть работы Дениса DENDY, Катерины Eees, Никиты 100%, Базелевса, Полины Океан, Miши Mack, Виталия Demos, Сергея RUSICH, Руслана Маркаподмаркой. В июне, во время работы над фестивалями, выставку могут демонтировать, поэтому сейчас есть уникальная возможность их посмотреть. В мае также уже будут проводиться мероприятия на концертно-выставочной площадке «Брусницын Холл». В Морском фасаде сейчас ведется ремонт театра «Рассвет» — он заработает осенью этого года.
В начале лета для петербуржцев уже официально станет доступен дом с террасой, где разместятся пиццерия Camorra Isola Grande и торговая аллея. На входе в пространство откроется конфетная фабрика «Культура». Кроме того, на территории заработает поп-ап проект «К-30», а в продолжение благоустроенной набережной появится пространство для фестивалей и выставок под открытым небом OPEN AIR PARK. Летом этого года там пройдут фестиваль уличный культуры, Молодежный карьерный форум и другие мероприятия.
К 2024 году в культурном квартале планируют запустить марину, городской пляж и навигацию.
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