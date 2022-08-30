В «Доме 12» на Новой Голландии открывается «Сообщество» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом

В актовом зале «Дома 12» на Новой Голландии открывается «Сообщество» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом. А еще это настоящая «районная доска объявлений», способная вернуть остров 2011 год, когда проект только начинался и живое общение с горожанами определяло вектор его развития.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой Голландии, «Сообщество» — это место для отдыха и работы, городская гостиная с открытой библиотекой, а также лекторий, кинозал и даже районная доска объявлений. Рабочие места оборудованы удобными столами, беспроводным интернетом и розетками, в гостиной можно найти настольные игры и стол для тенниса, а в читальном зале — большой выбор современной и классической литературы, включая специальные издания для слабовидящих, собранной совместно с издательствами и партнерами No Kidding Press, Ad Marginem, Garage, Strelka Press, «Бумкнига», Chaosss/Press, «Слово/Slovo», «Клаудберри», «Синдбад», «Лайвбук», Individuum, Popcorn Books, «Порядок слов», «Сеанс», V–A–C Press, «Арка», Zangavar, «Транслит», «Носорог», «Музыка / Речь», Университет ИТМО, библиотека «Точки зрения», «Росфото», «А+А», «Подписные издания» и «Все свободны».
О проекте «Сообщество»:
Одна из главных целей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» с момента его запуска — собирать вместе единомышленников и друзей, многие из которых принимают участие в развитии проекта. События последних лет в очередной раз напомнили нам, как важно не терять связи с близкими, поддерживать друг друга и проводить время вместе. «Сообщество» расположится в Актовом зале — исторических помещениях, которых почти не коснулась современная отделка. Величественные кирпичные своды с 12-метровыми арочными окнами и видом на Крюков канал станут новым домом для тех, кому интересно проводить время на острове, местом, где можно будет встретить интересных людей, послушать лекции, посмотреть кино, а также провести для членов «Сообщества» свое открытое мероприятие.
В «Сообществе» будут дежурить сотрудники креативной команды Новой Голландии — кураторы, дизайнеры, редакторы и другие ключевые участники проекта, к которым можно будет лично обратиться с различными идеями. «Таким образом «Сообщество» вернет Новую Голландию в 2011 год, когда проект только начинался и живое общение с горожанами определяло вектор его развития», — говорят в команде острова.
Вход в «Сообщество» стоит 150 рублей — собранные средства позволят не только окупить затраты на обслуживание зала, но также пойдут на поддержание парковой инфраструктуры. Посещение для пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов многодетных семей бесплатное. А чтобы сделать «Сообщество» удобным местом «по соседству», жители Адмиралтейского района смогут пользоваться пространством бесплатно по именному абонементу.
«Сообщество» открыто каждый день с 11:00 до 21:00.
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