В «Доме 12» на Новой Голландии открывается «Сообщество» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом

В «Сообществе» будут дежурить сотрудники креативной команды Новой Голландии — кураторы, дизайнеры, редакторы и другие ключевые участники проекта, к которым можно будет лично обратиться с различными идеями. «Таким образом «Сообщество» вернет Новую Голландию в 2011 год, когда проект только начинался и живое общение с горожанами определяло вектор его развития», — говорят в команде острова.

Вход в «Сообщество» стоит 150 рублей — собранные средства позволят не только окупить затраты на обслуживание зала, но также пойдут на поддержание парковой инфраструктуры. Посещение для пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов многодетных семей бесплатное. А чтобы сделать «Сообщество» удобным местом «по соседству», жители Адмиралтейского района смогут пользоваться пространством бесплатно по именному абонементу.

«Сообщество» открыто каждый день с 11:00 до 21:00.