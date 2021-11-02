Иностранные туристы массово отказываются от поездок в Россию из-за отсутствия QR-кодов

«Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

Также Ломидзе указывает на отсутствие единых требований к заселению туристов в отели. Так, в Москве иностранец может сдать ПЦР-тест и получить QR-код, однако по другим регионам информации о такой возможности нет.

«Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны. […] Впереди Новый год, когда в Россию обычно приезжает много туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются, но туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты», — резюмировала она.