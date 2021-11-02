Иностранные туристы массово отказываются от поездок в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы начали отказываться от забронированных на ближайшее время туров в Россию или переносят их. Причина в отсутствии QR-кода о вакцинации от коронавируса — иностранные прививки страна не признает.
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«Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.
Также Ломидзе указывает на отсутствие единых требований к заселению туристов в отели. Так, в Москве иностранец может сдать ПЦР-тест и получить QR-код, однако по другим регионам информации о такой возможности нет.
«Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны. […] Впереди Новый год, когда в Россию обычно приезжает много туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются, но туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты», — резюмировала она.
Напомним, в минувший понедельник Дмитрий Медведев призвал мировых лидеров «поступиться собственными геополитическими интересами» и признать разработанные в других странах вакцины от COVID-19. В этот же день Ленинградская область заявила о признании иностранных прививок от COVID-19 для посещения театров и музеев. Пресс-служба правительства региона отметила, что «вопрос согласован Дрозденко и главным санитарным врачом Историк», однако оказалось, что это не совсем так.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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