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Ленинградская область признала иностранные прививки от COVID-19 для посещения театров и музеев

Посетить театры и музеи Ленинградской области теперь даже тем, кто привит иностранной вакциной от коронавируса. Власти региона признали зарубежные препараты.

Фото: Shutterstock.com

 

«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут

В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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