«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.