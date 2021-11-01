Как считает Медведев, страны, имеющие собственные вакцины от коронавируса, стремятся поддерживать отечественные разработки даже в отсутствие подтверждения об их эффективности над препаратами конкурентов. Он указывает, что в мире разработано «около десятка» вакцин, но ни одна из них не сертифицирована во всех странах. «Почему так происходит? Ответ очевиден. Все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей. Кроме того, вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: «Свое — значит лучшее!», даже если этому нет подтверждений», — заявляет Медведев.

Кроме того, Медведев считает, что страны руководствуются «коммерческим интересом», пытаясь выгодно продать собственную вакцину на международном рынке, но забывают, что «каждая из таких ампул — это спасенная или потерянная человеческая жизнь». «"Прививочный национализм", коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Слабость ВОЗ и отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологические меры различных государств, становятся в буквальном смысле смерти подобны», — резюмирует он.

Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения приостанавливала процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства». Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявил, что все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцины «Спутник V» ВОЗ, устранены.

Также ранее появлялась информация, что европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го. Несмотря на это, в Центре имени Гамалеи уверены: вакцина «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время.