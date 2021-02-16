Отпуск 2021: Куда уже сейчас можно улететь из России?

Постепенно в мире восстанавливается международное авиасообщение, а страны открывают свои границы для россиян. «Собака.ru» рассказывает, куда можно улететь в ближайший отпуск, и что для этого понадобится.
Кипр
Кипр открывает границы для россиян с 1 марта этого года. Всем иностранным туристам необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass минимум за 24 часа до вылета. Там же можно забронировать тест на коронавирус по прилете. Анализ обойдется в 30 евро в аэропорту Ларнаки и в 32 евро в аэропорту Пафоса. Если он окажется отрицательным, карантин проходить не придется. Если положительным, вас отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя кипрское правительство.
C 6 марта «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы на Кипр из Москвы, с 31 марта — из Петербурга. Билет в один конец из Петербурга на 3 апреля стоит 10 635 рублей, из Москвы на 13 марта — 8 157 рублей. Также из Москвы в Ларнаку летают самолеты авиакомпании Nordwind.
Черногория
Черногория и раньше была открыта для россиян, а не так давно еще и отменила обязательный тест на COVID-19 для туристов. Правда, прямых рейсов в Тиват пока нет.
Сербия
Для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов. Прямые рейсы в Белград есть только из Москвы, стоят они от 25 тысяч за путь туда и обратно.
Армения
Авиасообщение с Арменией возобновлено с 15 февраля 2021 года на взаимной основе. Есть прямые рейсы из Москвы и Петербурга. Карантина нет, но нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Также власти Армении открыли сухопутные границы для всех иностранцев.
Абхазия
Абхазия уже давно открыта для Россиян, карантина или каких-либо ограничений здесь нет. Лететь удобнее всего до Сочи, а точнее до Адлера, а оттуда — на такси до абхазской границы.
Грузия
Туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, уже могут попасть в Грузию — в том числе и россияне. Прямых рейсов из Петербурга в Тбилиси пока нет, но можно полететь с пересадкой в Стамбуле или Москве.
Турция
Для въезда в Турцию необходима справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. В Стамбул из Петербурга можно улететь прямым рейсом, стоимость билетов на март — от 19 000 рублей.
Шри-Ланка
Власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов со всего мира. Для въезда туристы обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученном не ранее 96 часов до вылета. Повторный анализ нужно будет сделать по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест.
По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в одной из 55 специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. В случае, если какой-либо из анализов окажется положительным, бессимптомные туристы останутся на изоляции в отеле, остальных направят на лечение в госпитали.
Всего правительство страны организовало 14 туристических зон, пределы которых покидать будет нельзя. В первые две недели туристов также обязаны сопровождать в поездах официальные лица. Оформить визу для посещения Шри-Ланки можно только онлайн. Также перед поездкой нужно будет забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку в размере 12 долларов.
Сейшельские острова
На Сейшельские острова могут попасть туристы из любых стран мира. Приезжающие должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины — какой именно, не уточняется. Таким туристам соблюдать карантин не потребуется. Также необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Билеты из Москвы обойдутся минимум в 47 000, а в пути придется провести от 15 часов.
Египет
В Каир можно улететь свободно, необходимо лишь предоставить отрицательный ПЦР-тест (кроме детей до 6 лет), сделанный за 72 часа до въезда. Справка должна быть только на арабском или английском языках. Те, кто прибывает на курорты, могут сдать тест за 30 долларов в аэропорту. Прямых рейсов из Петербурга нет, но есть из Москвы, путь туда-обратно «Аэрофлотом» обойдется в 25 000 рублей.
Мальдивы
Обязательного карантина на Мальдивах нет только для организованных туристов, остальным придется провести взаперти две недели. Для въезда необходимо иметь на руках медицинскую страховку, включающую лечение COVID-19. А также заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья на каждого члена семьи не позднее 24 часов до вылета; сдать ПЦР-тест на коронавирус (за 96 часов до вылета); скачать приложение TraceEkee для отслеживания контактов.
ОАЭ
Из Москвы в Дубай и Шарджу можно долететь прямым рейсом. Перед полетом необходимо приобрести медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19, сделать ПЦР-тест, заполнить анкету о состоянии здоровья и установить мобильное приложение для отслеживания перемещений.
Танзания
Власти Танзании не требуют для въезда в страну даже справку об отрицательном результате теста на коронавирус — достаточно заполнить на борту самолета специальную медицинскую форму. Из Москвы есть прямые рейсы — лететь придется больше девяти часов, а заплатить от 40 тысяч рублей.
Куда можно улететь, если вы не обычный турист
Постепенно запускается авиасообщение и с другими странами: Италией, Финляндией, Германией, Индией, Катаром, Венесуэлой, Азербайджаном, Грецией, Беларусией и Вьетнамом. Но свободного въезда для туристов пока нет, попасть туда смогут только особые категории граждан. Если вы не связаны с этой страной работой, родственником или имуществом, то отдохнуть там пока не получится.
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