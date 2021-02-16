Отпуск 2021: Куда уже сейчас можно улететь из России?

Кипр

Кипр открывает границы для россиян с 1 марта этого года. Всем иностранным туристам необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass минимум за 24 часа до вылета. Там же можно забронировать тест на коронавирус по прилете. Анализ обойдется в 30 евро в аэропорту Ларнаки и в 32 евро в аэропорту Пафоса. Если он окажется отрицательным, карантин проходить не придется. Если положительным, вас отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя кипрское правительство.

C 6 марта «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы на Кипр из Москвы, с 31 марта — из Петербурга. Билет в один конец из Петербурга на 3 апреля стоит 10 635 рублей, из Москвы на 13 марта — 8 157 рублей. Также из Москвы в Ларнаку летают самолеты авиакомпании Nordwind.