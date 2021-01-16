Россия возобновит авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами с 27 января

С 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Рейсы из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю, как и полеты из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки. Из столицы России в Доху — 3 раза в неделю. Такое решение приняли исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавируса в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых заболеваний и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.
Напомним, финская авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты между Хельсинки и Петербургом. На сайте перевозчика уже можно найти билеты на рейсы начиная от 28 января. Несмотря на открытую продажу билетов на авиарейсы между Хельсинки и Петербургом, ранее властями Финляндии были продлены ограничения на въезд граждан России в страну до 9 февраля.
Ранее россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
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