Россия возобновит авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами с 27 января

Рейсы из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю, как и полеты из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки. Из столицы России в Доху — 3 раза в неделю. Такое решение приняли исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавируса в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых заболеваний и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.