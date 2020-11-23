Венесуэла возобновляет авиасообщение с Россией

«Национальный институт гражданской авиации во исполнение распоряжений национального правительства ради того, чтобы продолжать гарантировать безопасность венесуэльского народа и оказывать необходимую поддержку во время нынешних рисков, связанных с пандемией COVID-19, сообщает об открытии коммерческих авиарейсов в Россию и Боливию и обратно с 23 ноября этого года в дополнение к таким направлениям, как Мексика, Доминиканская Республика, Иран, Турция и Канада», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении не уточняется, какая авиакомпания будет выполнять авиарейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться. Прямых рейсов между Каракасом и Москвой до пандемии коронавируса не было.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Однако из-за того, что около 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции, число авиарейсов между странами могут сократить.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.