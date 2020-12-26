Власти Турции обязали туристов предоставлять отрицательный тест на коронавирус

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна»,— говорится в заявлении министра. Такие правилу будут длиться до 1 марта 2021 года.