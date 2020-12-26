Власти Турции обязали туристов предоставлять отрицательный тест на коронавирус

Минздрав Турции обязал авиапассажиров, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает ТАСС. Новые меры начнут действовать с 28 декабря.
«Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна»,— говорится в заявлении министра. Такие правилу будут длиться до 1 марта 2021 года.
Решение об ужесточении правил въезда было принято после того, как стало известно о новом, более заразном штамме коронавируса, выявленном в Великобритании. По словам министра, туристов из Великобритании, Дании и ЮАР будут отправлять на карантин. Кроме того, они должны будут повторно пройти тестирование. Изоляция прекратится в том случае, если результаты теста будут отрицательными.
Ранее в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. Мутация получила название N501Y — она находится в той части вируса, которая отвечает за заражение клеток организма.
Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Аналогичные меры готовы принять во Франции и Германии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.