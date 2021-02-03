Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией и железнодорожное — с Беларусью

Авиасообщение с Азербайджаном и Арменией будет возобновлено с 15 февраля 2021 года на взаимной основе. Рейсы из Москвы в Баку будут выполняться дважды в неделю, из Москвы в Ереван — четыре раза в неделю.

Железнодорожное сообщение с Беларусью будет возобновлено с 8 февраля 2021 года. Поезда начнут следовать по маршрутам Минск—Москва—Минск, Москва—Калининград, а также Калининград—Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

Кроме того, с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов из Москвы в Минск — с трех до пяти в неделю. Также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Напомним, с 27 марта 2020 правительство России отменило все авиарейсы за рубеж из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. Возобновлять авиасообщение начали в августе.