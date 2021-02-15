Лоукостер «Победа» возобновляет рейсы в Италию

Рейсы «Победы» сообщением Москва—Милан (Бергамо) будут выполняться с 26 марта 2021 года по пятницам. Пока регулярное авиасообщение между Россией и Италией остается приостановленным из-за пандемии, въехать в Италию смогут граждане страны, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Напомним, ранее лоукостер Wizz Air сообщил о запуске пяти новых рейсов из Петербурга в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин. Все рейсы станут новинками расписания петербургского аэропорта «Пулково» и будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.