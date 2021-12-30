15 лучших книг года о здоровье и психологии — про эффективность витаминов, возможности мозга и продление молодости

Путеводитель по миру психотерапевтических школ и приемов, настольная энциклопедия о здоровье ребенка от прогрессивного педиатра из Петербурга, бестселлер The New York Times о борьбе с наркотической зависимостью — по традиции отобрали вышедшие в 2021 году (и стоящие внимания!) книги, за чтением которых будем коротать новогодние каникулы.
Хватит это терпеть. Как выбрать психотерапевта и научиться с ним работать
- Авторы: Антон Вотрин, Алексей Дёмин и Настасья Соломина.
Три практикующих психотерапевта из Петербурга, участники объединения «Чистые когниции» профессионально и простым языком отвечают на базовые вопросы о психотерапии: чем психолог отличается от психиатра, а психотерапевт — от психоаналитика, кого из них искать и по каким критериям, как помочь другому человеку помочь вам, сколько нужно ходить на терапию и сколько можно. «Хватит это терпеть» представляет собой не только ясный и практический путеводитель по миру разнообразных школ и приемов, но и манифест в защиту этичной доказательной терапии.
Издательство Individuum.
Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья
- Автор: Андрей Фоменко
Петербургский инвестор и владелец сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко изучает борьбу со старением более двадцати лет. В 2021-м в вышла его книга «Фокус на жизнь» — про продление молодости, разумный биохакинг и сохранение здоровья.
Отрывок: как стрессовые ситуации закаляют наш организм и почему не стоит их бояться.
Издательство «Альпина Pro».
Витамины и БАДы: фармацевт об их пользе и вреде
- Автор: Кристен Гиттер
Делают ли Омега-3 жиры нас умными, а антиоксиданты — молодыми? Эффективен ли витамин D и действительно ли он предотвращает рак? Нужно ли пить поливитамины? Эта книга поможет вам разобраться во всем и наконец-то понять - что полезно, а что можно выбросить. Автор — немецкий фармацевт с 20-летним стажем.
Отрывок: правда, что всем необходимо пить витамин D?
Издательство «ЭКСМО».
Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств
- Автор: Дэвид Бернс
Важная книга для тех, кто испытывает тревожность и сомневается в себе. Всемирно известный психотерапевт, один из основателей когнитивно-поведенческой терапии Дэвид Бернс объясняет, какие иррациональные установки в голове приводят к чувству тревоги, и называет 40 техник, которые помогут разобраться в себе и преодолеть страхи.
Отрывок: почему дефицит серотонина не виноват в депрессии и тревожности.
Издательство «Альпина Паблишер».
Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей
- Автор: Алекс Хатчинсон
Способность терпеть — часто ключевой фактор успеха в любом деле. Она нужна для того, чтобы пробежать стометровку и марафон, взойти на Эверест, сдать выпускные экзамены, завершить сложный проект. Но есть ли пределы человеческой выносливости? И как добиться большего? Журналист и бывший атлет на примере спортсменов исследует нашу способность преодолевать препятствия, не жалея себя.
Отрывок: как прокачать выносливость через работу с мозгом.
Издательство МИФ.
Без масок. Биполярники
- Автор: Маша Пушкина
Биполярное расстройство — единственное заболевание, которое сначала одаряет своих жертв «сверхспособностями» в периоды маний, а затем требует расплачиваться за них жизненными силами в депрессии, случается, что и самой жизнью. Доступно написанных и научно обоснованных книг о жизни людей с биполярным расстройством по-прежнему мало, и лишь единицы из них написаны российскими авторами с учетом реалий страны.
Отрывок: художница из Петербурга Саша Сколиченко — о жизни с биполярным расстройством.
Издательство «Питер».
Женское сердце. Современный подход к здоровью женщин
- Автор: Анджела Маас
О ранней менопаузе из-за сигарет и повреждениях миокарда на фоне эмоциональных перегрузок в книге «Женское сердце» рассказывает профессор Анджела Маас — эксперт мирового уровня в области женской кардиологии и представитель «ООН-женщины».
Отрывок: как на сердце женщины влияет курение, стресс, алкоголь и любовь к БАДам.
Издательство МИФ.
Без дна. Зависимости и как их победить
- Автор: Джудит Гризел
Бывшая зависимая и известный нейробиолог объясняет, как психоактивные вещества — от никотина и алкоголя до кокаина и психоделиков — меняют мозг человека. Джудит Гризел ссылается на актуальные результаты научных исследований, приводит откровенные примеры из собственного прошлого с зависимостями и рассказывает о принципиально новом способе справиться со злоупотреблением. Книга вошла в список бестселлеров американской газеты The New York Times.
Отрывок: что алкоголь на самом деле делает с вашим мозгом.
Издательство «Питер».
Быть мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха
- Автор: Мартин Робинсон
В этой откровенной и честной книге Мартин Робинсон, журналист и основатель интернет-портала для мужчин The Book of Man, предлагает присоединиться к путешествию в хаос современной маскулинности. В этом путешествии он посещает психиатрические группы и тюрьмы, разговаривает с психологами-эволюционистами и музыкантами, тренируется с солдатами спецназа, наблюдает за боями в клетках, переодевается и подвергается «интимному джему» — все ради того чтобы очистить луковую шелуху, под которой скрывается современный мужчина.
Отрывок: почему мужчины столкнулись с кризисом психического здоровья и не могут из него выйти.
Издательство МИФ.
Agile life. Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг
- Автор: Катерина Ленгольд
Бестселлер 2021 года: метод, предложенный автором, предполагает поэтапное движение к целям без насилия над собой и основан на новейших исследованиях в области нейрофизиологии, методах самокоучинга и использовании цикличных agile-спринтов. В нем заложена идея, что любого рода деятельность должна представлять собой регулярные циклы, состоящие из четырех элементов: Plan (планирование), Execute (реализация), Analyze (анализ) и Recharge (восстановление). Каждому элементу цикла посвящен раздел книги.
Издательство «Альпина Паблишер».
Неслучайная случайность. Как управлять удачей и что такое серендипность
- Автор: Кристиану Бушу
Спонтанная встреча в кафе может привести к многолетнему бизнес- партнерству, а нечаянная ошибка в эксперименте — к новому изобретению. О том, как работает серендипность, что это такое и почему управлять удачей вполне реально, объясняет главный профессор Нью-Йоркского университета Кристиану Бушу, посвятивший жизнь изучению серендипного мышления.
Отрывок: про то, как работает серендипность, и как появился этот термин.
Издательство «Альпина нон-фикшн».
В защиту еды. Манифест едока
Автор: Майкл Поллан
Глубокое исследование современной культуры потребления еды от эксперта Майкла Поллана. В своей книге он призывает перестать изучать списки труднопроизносимых ингредиентов на упаковках, отказаться от модных диет и заново разобраться, что же такое правильное и здоровое питание. Следуя его простым советам, можно составить оптимальный рацион, чтобы поддерживать здоровье и чувствовать себя счастливыми. Пришло время снова полюбить еду!
Отрывок: 8 советов для более здорового и вдумчивого отношения к питанию.
Издательство МИФ.
Социальная тревожность. Как перестать избегать общения и избавиться от неловкости
Автор: Эллен Хендриксен
Во время общения вы нервничаете и оцениваете себя глазами собеседника, а мысль о новом посте в Instagram наводит ужас? Возможно, вы имеете дело с повышенной социальной тревожностью. Доктор психологии Эллен Хендриксен посвятила этому (распространенному!) явлению отдельную книгу и объясняет, как опознать это состояние и можно ли с ним справиться.
Отрывок: как диагностировать себя социальную тревожность.
Издательство «Бомбора».
Здоровый малыш. Самые частые детские болезни, симптомы и синдромы
Автор: Николай Комов
Книга петербургского педиатра и героя проекта «Новые имена в медицине» Николая Комова — маст-хэв для современных родителей с научно обоснованной информацией о лечении детских заболеваний. Врач понятно рассказывает о природе самых частых жалоб на приеме у детского врача: что делать (и насколько сильно волноваться), если у вашего ребенка сопли, плохой аппетит, конъюнктивит, слабость или сыпь.
Отрывок: педиатр разбирает 12 главных жалоб на детское здоровье.
Издательство «Питер».
Живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать
Автор: Шерри Тёркл
Сегодня мы постоянно обмениваемся сообщениями, размещаем посты в соцсетях, переписываемся в чатах и не замечаем, как экраны наших электронных устройств разъединяют нас с близкими. Даже во время семейных обедов мы постоянно проверяем мессенджеры. Стремясь быть многозадачным, современный человек утрачивает самое главное — умение говорить и слушать. Можно ли это изменить, не отказываясь от достижений цифровых технологий?
Отрывок: почему с приходом цифровых технологий мы перестали использовать потенциал скуки.
Издательство Corpus.
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