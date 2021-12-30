18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • Новый 2022 год
Здоровье

15 лучших книг года о здоровье и психологии — про эффективность витаминов, возможности мозга и продление молодости

Поделиться:

Путеводитель по миру психотерапевтических школ и приемов, настольная энциклопедия о здоровье ребенка от прогрессивного педиатра из Петербурга, бестселлер The New York Times о борьбе с наркотической зависимостью — по традиции отобрали вышедшие в 2021 году (и стоящие внимания!) книги, за чтением которых будем коротать новогодние каникулы.

Cобака.ru

Хватит это терпеть. Как выбрать психотерапевта и научиться с ним работать

  • Авторы: Антон Вотрин, Алексей Дёмин и Настасья Соломина.

Три практикующих психотерапевта из Петербурга, участники объединения «Чистые когниции» профессионально и простым языком отвечают на базовые вопросы о психотерапии: чем психолог отличается от психиатра, а психотерапевт — от психоаналитика, кого из них искать и по каким критериям, как помочь другому человеку помочь вам, сколько нужно ходить на терапию и сколько можно. «Хватит это терпеть» представляет собой не только ясный и практический  путеводитель по миру разнообразных школ и приемов, но и манифест в защиту этичной доказательной терапии.

Издательство Individuum.

Cобака.ru

Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья

  • Автор: Андрей Фоменко

Петербургский инвестор и владелец сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко изучает борьбу со старением более двадцати лет. В 2021-м в вышла его книга «Фокус на жизнь» — про продление молодости, разумный биохакинг и сохранение здоровья. 

Отрывок: как стрессовые ситуации закаляют наш организм и почему не стоит их бояться.

Издательство «Альпина Pro».

Cобака.ru

Витамины и БАДы: фармацевт об их пользе и вреде

  • Автор: Кристен Гиттер

Делают ли Омега-3 жиры нас умными, а антиоксиданты — молодыми? Эффективен ли витамин D и действительно ли он предотвращает рак? Нужно ли пить поливитамины? Эта книга поможет вам разобраться во всем и наконец-то понять - что полезно, а что можно выбросить. Автор — немецкий фармацевт с 20-летним стажем.

Отрывок: правда, что всем необходимо пить витамин D? 

Издательство «ЭКСМО».

Cобака.ru

Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств

  • Автор: Дэвид Бернс

Важная книга для тех, кто испытывает тревожность и сомневается в себе. Всемирно известный психотерапевт, один из основателей когнитивно-поведенческой терапии Дэвид Бернс объясняет, какие иррациональные установки в голове приводят к чувству тревоги, и называет 40 техник, которые помогут разобраться в себе и преодолеть страхи. 

Отрывок: почему дефицит серотонина не виноват в депрессии и тревожности.

Издательство «Альпина Паблишер».

Cобака.ru

Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей

  • Автор: Алекс Хатчинсон

Способность терпеть — часто ключевой фактор успеха в любом деле. Она нужна для того, чтобы пробежать стометровку и марафон, взойти на Эверест, сдать выпускные экзамены, завершить сложный проект. Но есть ли пределы человеческой выносливости? И как добиться большего? Журналист и бывший атлет на примере спортсменов исследует нашу способность преодолевать препятствия, не жалея себя.

Отрывок: как прокачать выносливость через работу с мозгом.

Издательство МИФ. 

Cобака.ru

Без масок. Биполярники

  • Автор: Маша Пушкина

Биполярное расстройство — единственное заболевание, которое сначала одаряет своих жертв «сверхспособностями» в периоды маний, а затем требует расплачиваться за них жизненными силами в депрессии, случается, что и самой жизнью. Доступно написанных и научно обоснованных книг о жизни людей с биполярным расстройством по-прежнему мало, и лишь единицы из них написаны российскими авторами с учетом реалий страны.

Отрывок: художница из Петербурга Саша Сколиченко — о жизни с биполярным расстройством.

Издательство «Питер». 

Cобака.ru

Женское сердце. Современный подход к здоровью женщин

  • Автор: Анджела Маас

О ранней менопаузе из-за сигарет и повреждениях миокарда на фоне эмоциональных перегрузок в книге «Женское сердце» рассказывает профессор Анджела Маас — эксперт мирового уровня в области женской кардиологии и представитель «ООН-женщины».

Отрывок: как на сердце женщины влияет курение, стресс, алкоголь и любовь к БАДам.

Издательство МИФ. 

Cобака.ru

Без дна. Зависимости и как их победить

  • Автор: Джудит Гризел

Бывшая зависимая и известный нейробиолог объясняет, как психоактивные вещества — от никотина и алкоголя до кокаина и психоделиков — меняют мозг человека. Джудит Гризел ссылается на актуальные результаты научных исследований, приводит откровенные примеры из собственного прошлого с зависимостями и рассказывает о принципиально новом способе справиться со злоупотреблением. Книга вошла в список бестселлеров американской газеты The New York Times.

Отрывок: что алкоголь на самом деле делает с вашим мозгом.

Издательство «Питер».

Cобака.ru

Быть мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха

  • Автор: Мартин Робинсон

В этой откровенной и честной книге Мартин Робинсон, журналист и основатель интернет-портала для мужчин The Book of Man, предлагает присоединиться к путешествию в хаос современной маскулинности. В этом путешествии он посещает психиатрические группы и тюрьмы, разговаривает с психологами-эволюционистами и музыкантами, тренируется с солдатами спецназа, наблюдает за боями в клетках, переодевается и подвергается «интимному джему» — все ради того чтобы очистить луковую шелуху, под которой скрывается современный мужчина. 

Отрывок: почему мужчины столкнулись с кризисом психического здоровья и не могут из него выйти.

Издательство МИФ. 

Cобака.ru

Agile life. Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг

  • Автор: Катерина Ленгольд

Бестселлер 2021 года: метод, предложенный автором, предполагает поэтапное движение к целям без насилия над собой и основан на новейших исследованиях в области нейрофизиологии, методах самокоучинга и использовании цикличных agile-спринтов. В нем заложена идея, что любого рода деятельность должна представлять собой регулярные циклы, состоящие из четырех элементов: Plan (планирование), Execute (реализация), Analyze (анализ) и Recharge (восстановление). Каждому элементу цикла посвящен раздел книги.

Издательство  «Альпина Паблишер». 

Cобака.ru

Неслучайная случайность. Как управлять удачей и что такое серендипность

  • Автор: Кристиану Бушу

Спонтанная встреча в кафе может привести к многолетнему бизнес- партнерству, а нечаянная ошибка в эксперименте — к новому изобретению. О том, как работает серендипность, что это такое и почему управлять удачей вполне реально, объясняет главный профессор Нью-Йоркского университета Кристиану Бушу, посвятивший жизнь изучению серендипного мышления.

Отрывок: про то, как работает серендипность, и как появился этот термин.

Издательство «Альпина нон-фикшн».

Cобака.ru

В защиту еды. Манифест едока

Автор: Майкл Поллан

Глубокое исследование современной культуры потребления еды от эксперта Майкла Поллана. В своей книге он призывает перестать изучать списки труднопроизносимых ингредиентов на упаковках, отказаться от модных диет и заново разобраться, что же такое правильное и здоровое питание. Следуя его простым советам, можно составить оптимальный рацион, чтобы поддерживать здоровье и чувствовать себя счастливыми. Пришло время снова полюбить еду!

Отрывок: 8 советов для более здорового и вдумчивого отношения к питанию. 

Издательство МИФ. 

Cобака.ru

Социальная тревожность. Как перестать избегать общения и избавиться от неловкости

Автор: Эллен Хендриксен

Во время общения вы нервничаете и оцениваете себя глазами собеседника, а мысль о новом посте в Instagram наводит ужас? Возможно, вы имеете дело с повышенной социальной тревожностью. Доктор психологии Эллен Хендриксен посвятила этому (распространенному!) явлению отдельную книгу и объясняет, как опознать это состояние и можно ли с ним справиться.

Отрывок: как диагностировать себя социальную тревожность. 

Издательство «Бомбора».

Cобака.ru

Здоровый малыш. Самые частые детские болезни, симптомы и синдромы

Автор: Николай Комов

Книга петербургского педиатра и героя проекта «Новые имена в медицине» Николая Комова — маст-хэв для современных родителей с научно обоснованной информацией о лечении детских заболеваний. Врач понятно рассказывает о природе самых частых жалоб на приеме у детского врача: что делать (и насколько сильно волноваться), если у вашего ребенка сопли, плохой аппетит, конъюнктивит, слабость или сыпь.

Отрывок: педиатр разбирает 12 главных жалоб на детское здоровье.

Издательство «Питер».

Cобака.ru

Живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать

Автор: Шерри Тёркл

Сегодня мы постоянно обмениваемся сообщениями, размещаем посты в соцсетях, переписываемся в чатах и не замечаем, как экраны наших электронных устройств разъединяют нас с близкими. Даже во время семейных обедов мы постоянно проверяем мессенджеры. Стремясь быть многозадачным, современный человек утрачивает самое главное — умение говорить и слушать. Можно ли это изменить, не отказываясь от достижений цифровых технологий?

Отрывок: почему с приходом цифровых технологий мы перестали использовать потенциал скуки.

Издательство Corpus. 

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Новый 2022 год

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: