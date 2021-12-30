15 лучших книг года о здоровье и психологии — про эффективность витаминов, возможности мозга и продление молодости

Хватит это терпеть. Как выбрать психотерапевта и научиться с ним работать

Авторы: Антон Вотрин, Алексей Дёмин и Настасья Соломина.

Три практикующих психотерапевта из Петербурга, участники объединения «Чистые когниции» профессионально и простым языком отвечают на базовые вопросы о психотерапии: чем психолог отличается от психиатра, а психотерапевт — от психоаналитика, кого из них искать и по каким критериям, как помочь другому человеку помочь вам, сколько нужно ходить на терапию и сколько можно. «Хватит это терпеть» представляет собой не только ясный и практический путеводитель по миру разнообразных школ и приемов, но и манифест в защиту этичной доказательной терапии.

Издательство Individuum.