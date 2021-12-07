Все обсуждают серендипность! Вот, что мы узнали из книги профессора, который посвятил десятки лет изучению связи удачи и случайностей

Краткая история серендипности

Джафар, правитель древней страны Серендип (старинное персидское название Шри-Ланки — Прим. ред.), был обеспокоен. Его сыновья, жившие как привилегированные особы под постоянной опекой, не были готовы к испытаниям, которые неизбежно повлекло бы управление царством. Правитель решил отправить трех принцев в путешествие, чтобы они постигли важнейшие уроки жизни.

Как-то раз на их пути встретился купец, который потерял верблюда. Принцы были весьма наблюдательны во время путешествия и сумели настолько точно описать животное, что купец принял их за воров. Он доставил их к императору, и тот спросил, как им удалось столько узнать о верблюде, если они никогда его не видели. Принцы объяснили. Им стало известно, что животное хромает, поскольку они видели следы: четкие отпечатки трех ног и след четвертой, которую верблюд подволакивал. Они также поняли, что на одном боку верблюд вез масло, а на другом — мед, ведь с одной стороны от следов пролитое масло привлекало мух, а с другой — муравьи сползались на мед, и т. д. Подозрения в воровстве сняли, когда другой путешественник сообщил, что нашел верблюда.