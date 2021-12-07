Все обсуждают серендипность! Вот, что мы узнали из книги профессора, который посвятил десятки лет изучению связи удачи и случайностей

Спонтанная встреча в кафе может привести к многолетнему бизнес- партнерству, а нечаянная ошибка в эксперименте — к новому изобретению. О том, как работает серендипность, что это такое и почему управлять удачей вполне реально, объясняет главный профессор Нью-Йоркского университета Кристиану Бушу, посвятивший жизнь изучению серендипного мышления.
Отрывок из книги Кристиана Бушу предоставлен издательством Альпина нон-фикшн.
Краткая история серендипности
Джафар, правитель древней страны Серендип (старинное персидское название Шри-Ланки — Прим. ред.), был обеспокоен. Его сыновья, жившие как привилегированные особы под постоянной опекой, не были готовы к испытаниям, которые неизбежно повлекло бы управление царством. Правитель решил отправить трех принцев в путешествие, чтобы они постигли важнейшие уроки жизни.
Как-то раз на их пути встретился купец, который потерял верблюда. Принцы были весьма наблюдательны во время путешествия и сумели настолько точно описать животное, что купец принял их за воров. Он доставил их к императору, и тот спросил, как им удалось столько узнать о верблюде, если они никогда его не видели. Принцы объяснили. Им стало известно, что животное хромает, поскольку они видели следы: четкие отпечатки трех ног и след четвертой, которую верблюд подволакивал. Они также поняли, что на одном боку верблюд вез масло, а на другом — мед, ведь с одной стороны от следов пролитое масло привлекало мух, а с другой — муравьи сползались на мед, и т. д. Подозрения в воровстве сняли, когда другой путешественник сообщил, что нашел верблюда.
Наблюдая по пути за окружающим миром, принцы еще не знали, что пропал хромой верблюд, который вез на своем горбу мед и масло. Но, получив информацию об исчезнувшем животном, они добавили ее к тому, что видели ранее, — и соединили точки.
Так и появилось это слово в английском языке. И, несмотря на то что многие сужают его значение до обыкновенной «удачи», очевидно, что Уолпол вкладывал в него более тонкий смысл.
Есть и другие определения серендипности. Большинство называют это явление совокупностью случайности и действий человека, которая влечет за собой некие, обычно позитивные, последствия. Именно этого определения придерживаюсь и я. Такая точка зрения с акцентом на действия позволяет понять, как расширить поддающееся нашему контролю пространство, в котором может происходить серендипность, — то есть поле серендипности.
Серендипность по определению неконтролируема, и тем более ее невозможно предвидеть. И все же есть конкретные методы, которые помогут создать благоприятные для нее условия и воспитать в себе способность распознавать и не упускать совпадения, которые потенциально могут трансформироваться в серендипность. Ее можно обозначить как умение видеть то, чего не замечают другие, замечать неожиданности и превращать их в благоприятные возможности. Она требует сознательных усилий, чтобы провоцировать возникновение этих моментов, когда вроде бы несвязанные идеи или события вдруг объединяются и формируют новую закономерность. Проще говоря, серендипность — это соединение точек.
Разгадывая удивительное
Бывало ли с вами такое, что в разговоре кто-то описывал вакансию, которая, как вы думали, не имела к вам никакого отношения? Вас устраивала текущая работа, так с чего бы вам хотеть другую или подумывать об иной сфере деятельности? Но спустя месяц- полтора ваша жизнь менялась, и вы осознавали, что готовы к чему-то новому. Вспоминая тот разговор, вы понимали, что теперь эта вакансия как раз то, что надо.
А если бы вы не слушали и, не обращая внимания на «несущественную» болтовню за обедом, размышляли бы об ингредиентах лазаньи? Возможность была бы упущена. Любопытство и, главное, открытость к информации и событиям, которых вы не искали, невероятно повышают шансы испытать серендипность. Часто они сочетаются с желанием найти в ситуации аномалию или сюрприз. Таким образом совершают открытия и создают серендипность любопытные, открытые, задающиеся вопросами умы.
Писатель Уолтер Айзексон, который возглавляет Институт Аспена, изучал великие умы мира, представителями которых были Альберт Эйнштейн (современник гениальной Марии Кюри) и Леонардо да Винчи. Их объединяла общая черта: любознательность в разных дисциплинах. Айзексон проиллюстрировал это в беседе с американским психологом Адамом Грантом, объяснив, как Бенджамин Франклин проехал по атлантическому побережью, где наблюдал воздушные вихри, напомнившие ему вихри штормов на северо- востоке страны, — и затем открыл всему миру Гольфстрим. Или возьмем Леонардо да Винчи, который увидел закономерности в природе. Или Стив Джобс, который всегда заканчивал презентации продуктов сплетением искусства и технологии.
Вспомните трех сказочных принцев из Серендипа. Они стали символом того, что мы теперь называем серендипностью, не потому, что имели сложившееся мировоззрение, а потому, что шли по миру с открытыми глазами. Благодаря любопытству они замечали разные сигналы, вроде следов верблюда, и впоследствии могли соединить точки.
Это указывает на важный факт: чтобы серендипность могла возникнуть, вовсе необязательно знать что-то заранее. Ценность или возможность, таящиеся в событии или фрагменте информации, поначалу могут быть неочевидны. Иногда проходят годы, прежде чем появится новый кусочек мозаики — например, такой, как прочитанная книга или еще один разговор.
Порой для возникновения серендипности нам требуется почувствовать, что мы к ней готовы. Чарли Дэллоуэй (имя изменено), работник ресторана в Лондоне, рассказал мне свою историю. Долгое время он чувствовал, что недостаточно хорошо знает себя, чтобы решить, по какому пути ему стоит двигаться. Он не хватался за возможности, возникающие в результате неожиданных встреч и разговоров с клиентами, которым он нравился и которые давали ему шанс. И все же чем лучше он себя понимал, тем больше верил в то, что готов к серендипности. Сегодня он старается помочь своим детям чувствовать себя достаточно безопасно для того, чтобы они могли доверять себе и своим суждениям и были готовы к неожиданной возможности. «Серендипность до того, как мне исполнилось 25? По нулям. Серендипность теперь? Постоянно!»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.