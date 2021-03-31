Как тренируют мозг олимпийские чемпионы и морские пехотинцы

Олимпийские атлеты сильны, здоровы и выносливы. Но ничто из этого не важно, если они не умеют противостоять стрессу, не способны терпеть неудачи и быстро приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам.

Когда в 2013 году я познакомился с Исакович (Сара Исакович — пловчиха, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2008 — прим. Ред.), она была научным сотрудником Калифорнийского университета в Сан-Диего, где работала с нейробиологом и психиатром Мартином Паулюсом. Она занималась определением нейронных характеристик, отличающих элитных сверхвыносливых спортсменов от остальных: ментальные навыки, которые помогли ей перегруппироваться, а не упасть духом в Пекине. «Обычно мы думаем о том, как заставить кого-то стать не совсем неудачником, — объяснил мне Паулюс. — Мы спрашиваем, можем ли использовать нейробиологию, в частности визуализированные исследования мозга, чтобы понять, как заставить мозг работать лучше».