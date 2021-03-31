Как тренируют мозг олимпийские чемпионы и морские пехотинцы

В издательстве МИФ вышла книга «Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей» — журналист и бывший атлет Алекс Хатчинсон на примере спортсменов исследует нашу способность преодолевать препятствия, не жалея себя. Публикуем отрывок из книги, в котором объясняется, как прокачать выносливость через работу с мозгом.
Олимпийские атлеты сильны, здоровы и выносливы. Но ничто из этого не важно, если они не умеют противостоять стрессу, не способны терпеть неудачи и быстро приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам.
Когда в 2013 году я познакомился с Исакович (Сара Исакович — пловчиха, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2008 — прим. Ред.), она была научным сотрудником Калифорнийского университета в Сан-Диего, где работала с нейробиологом и психиатром Мартином Паулюсом. Она занималась определением нейронных характеристик, отличающих элитных сверхвыносливых спортсменов от остальных: ментальные навыки, которые помогли ей перегруппироваться, а не упасть духом в Пекине. «Обычно мы думаем о том, как заставить кого-то стать не совсем неудачником, — объяснил мне Паулюс. — Мы спрашиваем, можем ли использовать нейробиологию, в частности визуализированные исследования мозга, чтобы понять, как заставить мозг работать лучше».
Паулюс приехал в Калифорнийский университет из Германии в 1986 году и быстро приспособился к местному образу жизни (недавно он согласился занять должность в Институте исследований мозга Лориэт в Оклахоме). Он заядлый велосипедист и очень спокойный человек, в течение тридцати лет практикующий дзен-медитацию. «Я встаю в 5 утра, — говорит он, — и в 5:10 сажусь медитировать». Основным направлением его деятельности было исследование роли интероцепции — мониторинга мозгом внутренних сигналов в организме, таких как температура, голод, уровень кислорода в крови и т. д. у людей с тревожными расстройствами и зависимостями. Паулюс обнаружил, что тревожные люди, как правило, слишком остро реагируют на негативные стимулы, демонстрируя вполне определенную схему мозговой активности. Элита выносливости — спортсмены — демонстрирует противоположные реакции. Есть ли способ натренировать мозг первых так, чтобы они больше походили на вторых?
Ясным осенним днем Исакович провела меня через кампус Калифорнийского университета от лаборатории Паулюса к зданию, куда приходят добровольцы для визуального исследования мозга. Согласно протоколу, человек должен пройти функциональное МРТ-сканирование, лежа в цилиндрическом туннеле гигантского магнита, создающего поле в 3 Тл. Этот томограф определяет незначительные изменения в использовании кислорода, показывая, какие области мозга решают те или иные задачи. Испытуемые, находясь внутри вызывающего клаустрофобию туннеля томографа, выполняют несколько простых когнитивных тестов, подобных тем, которые использует Маркора. При этом они постоянно дышат через специальную трубку. Есть один фокус: периодически и без предупреждения поток кислорода через трубку ограничивается, что временно затрудняет дыхание (но не делает его невозможным).
В серии экспериментов, начавшихся в 2012 году, ученые провели исследование фМРТ с участием закаленных морских пехотинцев, участников элитных приключенческих гонок и обычных людей. Тех членов контрольных групп, кто запаниковал во время эксперимента, быстро вытащили из томографа; профессионалы же легко справились с заданиями. Члены контрольных групп хуже справлялись с когнитивной задачей, когда им ограничивали возможность дыхания, а подготовленные участники показали результаты лучше: это именно тот тип производительности в условиях стресса, который позволяет немного поднажать, когда ставки высоки, будь то в бою или в конце многодневной приключенческой гонки.
До того как участникам исследования ограничивают дыхание, у спортсменов уже заметны более высокие уровни активности в островковой коре. Это подтверждает, что они отлично научились контролировать собственные сигналы. «Как правило, спортсмены живут в гармонии со своим телом», — сказала мне Лори Хаазе, еще одна из коллег Паулюса. Они внимательно прислушиваются к своему организму, готовые справиться с любым дискомфортом. Затем, когда участникам ограничивают поток воздуха (и они ощущают дискомфорт), ситуация переворачивается: активность островковой коры остается низкой у спортсменов, а у представителей контрольных групп и людей с тревогой и связанными с ней проблемами идет вразнос.
Повышенная осведомленность о внутренних процессах позволяет лучшим спортсменам готовиться к неприятностям, избегая важного несоответствия между ожидаемым и реальным усилием, описанного Такером. Затем, подавляя естественную (или избыточную) реакцию на дискомфорт (оттормаживая ответную реакцию), они могут двигаться дальше.
Как же натренировать островковую кору? Подход, к которому пришел Паулюс, отражает его буддийские взгляды. В конце концов, умение слушать свой организм, характерное для лучших представителей спорта на выносливость, очень похоже на буддийскую концепцию осознанности. В последние годы она стала мейнстримом, появилась масса помогающих ее развивать приложений, с помощью которых, если верить громким заявлениям, можно избавиться от чего угодно — от депрессии до обычной простуды.
Впервые ее начали «добывать» в буддизме в начале 1970-х, когда исследователь из Массачусетского университета и ученик школы дзен-буддизма Джон Кабат-Зинн начал развивать то, что в итоге стало стандартизированной восьминедельной программой «снижения стресса на основе осознанности». Цель, как объяснил Паулюс, заключалась в том, чтобы научиться осознавать свой организм, но не делать суждений: для марафонца боль в ногах и одышка становятся нейтральными источниками информации, которые используются для регулирования темпа, а не эмоционально окрашенными предупреждениями, способными вызвать панику.
Как и в случае с идеями Маркоры по поводу тренировки мозга, первыми интерес к планам Паулюса проявили военные. Расположение в Сан-Диего обусловило простоту сотрудничества с Военно-морским медицинским исследовательским центром, морскими пехотинцами (теми, что обучались неподалеку, в Кэмп-Пендлтоне) и со спецназом — в частности, «морскими котиками», чья военно-морская десантная база в Коронадо находится через залив от Сан-Диего. В 2016 году группа, возглавляемая коллегой Паулюса и Хаазе Дугласом Джонсоном из Калифорнийского университета Сан-Диего), и Отдел эффективности работы военных Исследовательского центра ВМС наблюдали за восемью взводами морской пехоты во время подготовки перед развертыванием в Афганистане. Половина взводов проходила специально модифицированную версию восьминедельной тренировки Кабат-Зинна по осознанности. Исследователи поставили цель оценить возможность так изменить структуру мозга новобранцев, чтобы они стали больше похожи на закаленных «морских котиков» и элитных спортсменов, протестированных ранее.
Конечно, сканирование мозга во взводах, где тренировались как обычно, показало панический скачок активности островковой коры при ограничении дыхания, но у морских пехотинцев, которых научили осознанности, островковая кора проявила меньшую активность. Есть надежда (хотя это необходимо проверить), что повышенная стрессоустойчивость поможет солдатам справиться с неизбежным хаосом, с которым они столкнутся в бою, и снизит вероятность развития посттравматического стрессового расстройства.
Требования к спортсменам, конечно, отличаются от тех, что предъявляют к солдатам. Поэтому Хаазе и Паулюс, работая с сотрудниками Центра осознанности Калифорнийского университета в Сан-Диего, решили разработать программу для спорта. В результате была создана mPEAK — Mindful Performance Enhancement, Awareness & Knowledge (программа по усилению характеристик осознанности, уровня информированности и знаний) — восьминедельная программа, построенная по модели курса уменьшения стресса, который был создан Кабат-Зинном. В этой версии при тренировке осознанности уделяется больше внимания спортивным навыкам, таким как концентрация и принятие, а не избегание боли. Кроме того, она учит состраданию к себе, устраняя распространенную ловушку для спортсменов — перфекционизм. Она также включает то, что Хаазе называет эмпирическими упражнениями: дыхание через соломинку или удержание руки в ведре с ледяной водой как можно дольше.
Субъективно психологические тесты показали, что гонщики BMX очень хорошо слушают свой организм, у них высокая осведомленность о телесных ощущениях, а главный тренер национальной команды отметил улучшение их гоночных показателей. «Язык тела у них спокойнее, когда они стоят в стартовых воротах, — сказал тренер. — Их руки меньше двигаются на руле, они быстрее выходят из ворот».
Сейчас подходы Маркоры или Хаазе и Паулюса к тренировке мозга можно воспринимать разве что как увлекательные истории. Оба основаны на хорошо изученных концепциях, но путь от теории к практике усеян дымящимися обломками бесчисленных скандальных идей, которые не сработали. Так что придется подождать. Маркора сотрудничает с разработчиком приложений, пытаясь сделать протокол тренировки выносливости мозга доступным и простым в использовании. А Хаазе и ее коллеги провели еще несколько тестов в школьной команде по лякроссу и предложили развернуть программу mPEAK, пожалуй, для самой большой проблемы с точки зрения выносливости: тестирования потенциальных астронавтов НАСА для полета на Марс. Это соблазнительная идея: в конце концов, отвага (необходимое качество) не обязательно присуща нам с рождения. Возможно, приложив немало умственных усилий, ее можно натренировать. А может, есть и короткий путь.
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