Подробный (и правдивый!) ликбез по витамину D: правда ли, что он всем так нужен?

Низкий уровень витамина D: кому, когда и чем это угрожает?

К сожалению, пока неизвестно, какое примерно количество витамина позволяет предотвратить рак или сердечные приступы. Что мы знаем: высокий уровень витамина D в крови идет рука об руку с минимальным количеством раковых заболеваний. Однако означает ли это, что мы все должны принимать препараты с витамином D, чтобы защитить себя?

Контролируемые исследования, в которых тестируется потребление таблеток с витамином D — для предотвращения рака, — дают весьма противоречивые результаты.

Это старая история о курице и яйце: люди заболевают раком, потому что в их крови слишком мало витамина D, или люди с раком из-за болезни имеют низкий уровень витамина? Может быть, витамин D работает, только если мы сами производим его в коже? Является ли это причиной того, что продолжительность жизни выше в солнечных Испании или Италии?

Что мы об этом знаем? Мы ничего об этом не знаем (пока).

Единственные значения, на которые мы можем положиться, касаются только здоровья костей. И это выглядит так.