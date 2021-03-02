Сопли, слабость, жидкий стул: петербургский педиатр разбирает 12 главных жалоб на детское здоровье

1. Насморк
Слизистые выделения из носа — абсолютно нормальное явление, если в течение суток требуется промывание/высмаркивание не более 3 раз в день. Цифра очень приблизительная, поскольку во многом продукция слизи зависит от условий среды, в которой ребенок находится. Жарко и душно? Нос будет сухой, с корочками. Влажно? Будет достаточное количество отделяемого. На улице мороз, а дома тепло? Сопли будут выделяться и при выходе на улицу, и при возвращении с прогулки. Отделяемое из носа может быть разного цвета: желтого, зеленого — это вовсе не свидетельствует о какой-либо бактериальной инфекции. Это лишь говорит о большом количестве защитных клеток (лейкоцитов) в отделяемой слизи.
Чаще всего насморк ассоциируется с вирусными инфекциями, аденоидами и аллергическими ринитами.
2. Красное горло, боль в горле
Горло бывает идеально розовым только первые три месяца жизни, и то в состоянии полного покоя. При возбуждении, крике оно приобретает красноватый оттенок от притока крови в слизистую. Имеют значение именно яркость и границы этого покраснения (на медицинском языке — гиперемии). Налеты могут быть вирусными, бактериальными и даже грибковыми — отличить их способен только врач по клинической картине всего заболевания и с помощью специальных лабораторных тестов.
Само горло редко болит у маленьких детей. Оно мягкое, рыхлое, в отличие от «взрослой» глотки, поэтому не сдавливает нервы и не вызывает боль. А вот поражения слизистой щек, десен может давать выраженное беспокойство, потому что эрозии представляют собой открытые поверхности, будто маленькие ожоги.
О чем думать? Вирусные фарингиты, ангина, разновидности стоматитов.
3. Кашель
Тревожащий симптом — ведь все боятся осложнений. На деле же ребенок может совершать минимум 15 кашлевых движений в течение суток — это является абсолютной нормой. Кашель способствует очищению дыхательных путей от пыли, отмерших клеток и мертвых бактерий. Как и в случае насморка, в сухом помещении возникает отек слизистой, что само по себе провоцирует этот неприятный симптом. Слизь, естественно синтезирующаяся в наших дыхательных путях, полезна. Она несет много факторов защиты: иммуноглобулинов, ферментов — они оберегают нашу легочную систему, буквально позволяют нам дышать.
Кашель может появляться не только из-за проблем с легкими, но и из-за отека в носу, раздражения в глотке и даже в ухе!
Если кашель становится частым, странным по звуку, то врач будет искать следующие болезни: обычный вирусный насморк и фарингит, отит, ларингит, трахеит, бронхит и пневмонию, коклюш, микоплазменную и хламидийную инфекции.
4. Сыпь
Любое изменение на коже трактуется как сыпь. Сыпь бывает разной: пятнистой, пузырьковой, гнойной, бугорковой, геморрагической (с кровоподтеками, самая опасная), узловой, сухой и мокнущей, темной или светлой, с очагами шелушения и без. Она может появиться как на неизмененной, так и на покрасневшей коже. Список возможных причин чрезвычайно большой: атопический дерматит, контагиозный моллюск, реакция на укус насекомого, папилломы, псориаз, грибковые и бактериальные инфекции, системные заболевания, детские вирусные инфекции и аллергические проявления.
Впервые возникшая сыпь всегда требует осмотра. Не пугайтесь раньше времени, чаще всего это совсем безобидная история.
5. Жидкий стул
Консистенция стула у детей, как и все в этом мире, непостоянна. В грудном возрасте нормы количества стула нет вообще, а у ребенка старше года он должен быть кашицеобразным или в виде колбаски до 3 раз в день. Это строгая норма, у которой есть послабления. Важнее именно изменение цвета стула и наличие примесей: слизи и крови. Если этого нет, то поводов для беспокойства тоже быть не должно.
Если же симптом является внезапным, то чаще предполагают острую кишечную инфекцию: вирусную, бактериальную, паразитарную. Хроническая диарея свойственна ферментной недостаточности, аллергии, целиакии, глистной инвазии и другим, более редким патологиям (бывает даже нейрогенная диарея).
6. Слабость
По-научному это называется астеническим синдро-мом. Кроме слабости его симптомами являются раздражительность, плаксивость и патологическая капризность. Сопутствует всем болезням, но чаще инфекционным, а также наблюдается в период обострения хронических, так как в это время организм заполнен факторами воспаления, которые угнетающе действуют на нервную систему. В этом есть и польза: силы (читай: резервы) организма тратятся на борьбу с болезнью, а не на привычные житейские дела.
Замечу, что только слабость в отсутствие других симптомов, в выраженной форме должна насторожить — требуется осмотр врача.
7. Рвота
Следует четко разграничить рвоту и срыгивания, что абсолютно нормально для грудного ребенка. Так малыш контролирует поступление молочной смеси в кишечник. Съел много избавился от лишнего. Рвота отличается сопутствующим сокращением мышц брюшного пресса, выраженным беспокойством и плачем после нее. Чаще рвота ассоциирована с кишечными инфекциями и аллергиями, реже — более опасными состояниями: менингитом, черепно-мозговыми травмами и химическими отравлениями.
8. Отсутствие аппетита
В подавляющем большинстве случаев является не врачебной, а психологической проблемой, связанной с нарушением пищевого поведения. Насильное кормление, неправильно введенный прикорм, плохие привычки формируют порочный круг, когда недостаток калорий и питательных веществ только усугубляет проблему. Человек вообще любит поесть. Это приятное дело. Мозг человека, который поел, даже вырабатывает гормоны радости.
Если аппетит пропал резко — возможно, начинается инфекционное заболевание.
9. Выделения из глаз
Вместе с покраснениями оболочки наших глаз формируют группу конъюнктивитов: вирусных и бактериальных инфекций. Выделения гнойные, реже прозрачные. У малышей до 6 месяцев периодически возникает конъюнктивит на фоне стеноза носослезного канала: слеза не отходит, что способствует размножению бактерий.
10. Низкие масса тела или рост
Прежде чем волноваться, стоит изучить специальные таблицы — у нас в стране они называются центильными, по всему миру носят названия Z-таблиц. Они покажут, точно ли отставание в росте и весе является патологией или это вариант нормы и низкая масса тела или рост связаны с генетическими особенностями.
Если же по антропометрическим показателям ребенок сильно отстает, то следует подумать о врожденных генетических синдромах, поражениях эндокринной системы и угнетении работы пищеварительного тракта.
11. Увеличение лимфоузлов
Абсолютно безобидная история, если они подвижны, эластичны на ощупь, ровные, безболезненные и не сращены с вышележащим участком кожи. Проверили? К врачу можно не ходить.
Обычно увеличение лимфоузлов связано с попаданием в них вирусной инфекции. Не волнуйтесь — это даже отлично. Лимфоузел активно вырабатывает антитела против этого возбудителя и сам разрастается. Затем он медленно, но верно будет уменьшаться в размерах. Дети до 5 лет склонны к такой лимфоидной реакции.
Если же лимфоузлы на шее очень большие, можно предположить инфекционный мононуклеоз. Если лимфатическая ткань болезненная, поверхность над ней изменена — предполагается острый гнойный лимфаденит, который лечится хирургически.
12. Боль в животе
Симптом тревожный и опасный хотя бы потому, что такие болезни, как инвагинация кишечника и аппендицит требуют экстренной операции. Хотя бывает боль, связанная с приемом пищи, небольшими расстройствами в ферментной системе пищеварения, кишечными инфекциями. Ключевыми факторами разграничения этих болячек являются сопутствующие симптомы и интенсивность боли. Каждый осмотр педиатра должен сопровождаться пальпацией живота, даже если ребенку это не нравится и он кричит.
Красные флаги, или Когда звонить в скорую помощь
Иногда случаются крайне опасные неприятности. Такие, когда промедление угрожает не только здоровью, но и жизни ребенка. Благо, они случаются крайне редко. Нужно быть готовыми к ним, обладать знаниями, которые позволят вовремя заподозрить неладное и вызвать скорую помощь.
1. Геморрагическая сыпь
По сути, это кровоподтеки из мелких сосудов в коже и под ней. Состояний, которые могут вызывать геморрагическую сыпь, много. Самые опасные: болезнь Шейнляйна — Геноха, менингококцемия, острая тромбоцитопеническая пурпура. Дело тут не в самом поражении кожи, а именно в характеристике процессов, происходящих в организме. Раз под кожей есть кровоизлияния, то, вероятно, они есть и в других жизненно важных органах: почках, головном мозге, надпочечниках, сердце. Связано это с сильнейшим дисбалансом воспаления и свертывания крови — лечение требуется экстренное, в палатах реанимации. Выглядит как звездчатая либо пятнистая сыпь, иногда выступающая над поверхностью кожи — не пропадает при надавливании.
2. Неукротимая рвота
Многократная рвота типична для кишечной инфекции. При ней присутствует характерная смена состояний: позыв — рвота — облегчение (пусть и временное). Такое вполне может наблюдаться и лечиться на дому. А вот неукротимая рвота — симптом опасный. Черепно-мозговые травмы, менингиты, опухоли головного мозга, острая интоксикация препаратами могут проявляться на начальных этапах только этим симптомом. Требует срочной врачебной помощи.
3. Одышка, затруднение дыхания
Пневмония, инородное тело, ларингит и бронхит в случае тяжелого течения могут спровоцировать затруднение попадания потока воздуха в дыхательные пути. Нет воздуха — нет кислорода, значит, ткани голодают и сердце бьется усиленно, пытаясь компенсировать нехватку, но безрезультатно. Проявляется это нарастающим увеличением числа дыхательных движений, побочными звуками при вдохе и выдохе, изменением окраски кожных покровов (серые или белые, отдающие синюшностью), втягиваются межреберные участки, надключичные ямки, область диафрагмы. При своевременном лечении прогноз отличный.
4. Кровотечение
Любое кровотечение, не останавливающееся дольше 15 минут, либо при поражении артерии (алая, быстро вытекающая волнами кровь) требует вызова специалистов. Количество циркулирующей крови в организме ограничено — если кровопотеря станет критической, упадет давление, произойдет потеря сознания и другие неприятные вещи. До приезда бригады необходимо постараться уменьшить потерю крови, наложив давящую повязку (в случае носа — свернутый бинт), а сверхуможно приложить что-то холодное.
5. Светобоязнь и вынужденное положение
Один из основных симптомов менингита связан с тем, что во время поражения мозговых оболочек раздражаются все нервные стволы. Любые чувствительные импульсы умножаются во сто крат: свет, звук, прикосновения. Натяжение нервных стволов препятствует активным движениям — ребенок вынужден поджимать ноги, скрючивать позвоночник, чтобы было полегче. Одним из ранних симптомов менингита является ригидность затылочных мышц — ребенок не может коснуться подбородком своей груди.
6. Слюнотечение
Возникает при попадании инородного тела в дыхательные пути, воспалении надгортанника, аллергическом отеке. Все эти состояния могут привести к полному прекращению доступа кислорода. Ребенок не может проглотить слюну, сидит с открытым ртом, хватая воздух. До приезда бригады скорой нельзя менять положение тела ребенка, дабы избежать полного закрытия просвета глоточного и подглоточного пространства.
7. Потеря сознания
Обмороки могут быть разные, от самых безобидных вазовагальных (связанных с вегетативной иннервацией и дефицитом кислорода в окружающей среде) до тяжелых кардиогенных (связанных с сердечной недостаточностью) и анафилактического шока (системной аллергической реакции). Эпилепсия, отравление, травмы головного мозга также могут проявиться лишь потерей сознания. Первое, что необходимо сделать: прощупать пульс, зафиксировать биение сердца и дыхательные движения. Если этого нет — приступать к сердечно-легочной реанимации: непрямому массажу сердца и искусственному дыханию.
8. Обезвоживание
Среди вышеописанных — самый долго развивающийся синдром. Может быть вызван длительной лихорадкой, тепловым ударом, инфекцией с многократной рвотой и поносом. Из организма выходят вода и электролиты. При отсутствии адекватного восполнения дефицит жидкости нарастает. Без нее организм не способен функционировать. Поэтому для недопущения обезвоживания важно давать ребенку обильное питье при любом заболевании.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.