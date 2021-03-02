Сопли, слабость, жидкий стул: петербургский педиатр разбирает 12 главных жалоб на детское здоровье

1. Насморк

Слизистые выделения из носа — абсолютно нормальное явление, если в течение суток требуется промывание/высмаркивание не более 3 раз в день. Цифра очень приблизительная, поскольку во многом продукция слизи зависит от условий среды, в которой ребенок находится. Жарко и душно? Нос будет сухой, с корочками. Влажно? Будет достаточное количество отделяемого. На улице мороз, а дома тепло? Сопли будут выделяться и при выходе на улицу, и при возвращении с прогулки. Отделяемое из носа может быть разного цвета: желтого, зеленого — это вовсе не свидетельствует о какой-либо бактериальной инфекции. Это лишь говорит о большом количестве защитных клеток (лейкоцитов) в отделяемой слизи.

Чаще всего насморк ассоциируется с вирусными инфекциями, аденоидами и аллергическими ринитами.

2. Красное горло, боль в горле

Горло бывает идеально розовым только первые три месяца жизни, и то в состоянии полного покоя. При возбуждении, крике оно приобретает красноватый оттенок от притока крови в слизистую. Имеют значение именно яркость и границы этого покраснения (на медицинском языке — гиперемии). Налеты могут быть вирусными, бактериальными и даже грибковыми — отличить их способен только врач по клинической картине всего заболевания и с помощью специальных лабораторных тестов.

Само горло редко болит у маленьких детей. Оно мягкое, рыхлое, в отличие от «взрослой» глотки, поэтому не сдавливает нервы и не вызывает боль. А вот поражения слизистой щек, десен может давать выраженное беспокойство, потому что эрозии представляют собой открытые поверхности, будто маленькие ожоги.

О чем думать? Вирусные фарингиты, ангина, разновидности стоматитов.