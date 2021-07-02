«Доступность еды привела к эпидемии ожирения»: 8 советов для более здорового и вдумчивого отношения к питанию

1. Платите больше, ешьте меньше
Чем еда вкуснее и полезнее (эти свойства, как правило, идут рука об руку), тем больше за нее придется заплатить. Такая еда — это результат бережного выращивания определенных растений или животных без применения агрессивных химических веществ. Но она, к сожалению, не всем по карману. Однако если у вас есть возможность покупать такие продукты, делайте это. Так вы не только усовершенствуете работу своего организма (оградив себя от влияния пестицидов и других вредных химических соединений), но и поспособствуете благополучию и улучшению здоровья тех, кто вырастил качественные продукты.
Не раз было замечено, что при снижении калорийности рациона у животных замедляется старение и увеличивается ожидаемая продолжительность жизни. По мнению некоторых ученых, снижение калорийности рациона может стать одним из самых эффективных способов профилактики рака. При переедании активнее делятся клетки, особенно раковые; если есть меньше, то деление клеток замедлится. Отказ от обжорства замедляет процесс образования свободных радикалов, снижает интенсивность воспалительных процессов и уменьшает риск развития большинства «болезней западной цивилизации».
На острове Окинава, где очень много долгожителей и людей с удивительно крепким здоровьем, привыкли придерживаться принципа «хара хачи бу», то есть «прекращай есть, когда насытишься на 80%».
Разумно, конечно, но проще сказать, чем сделать — правда? Непонятно, как можно узнать, в какой момент ты насытился именно на 80%. Для этого во время приема пищи придется уделять своим ощущениям и чувствам гораздо больше внимания. По мнению Пола Роузина и других психологов, в США человек обычно заканчивает есть не тогда, когда чувствует сытость (и уж точно не на 80%), а когда что-то в окружающем его пространстве визуально «сообщает», что пора заканчивать: упаковка уже пустая, или в тарелке больше ничего нет, или передача, которую человек смотрел, пока ел, подошла к концу.
Группа экономистов из Гарварда, изучая связь экономической ситуации и эпидемии ожирения, пришла к заключению, что существует корреляция между увеличением веса среднестатистического американца и снижением «временных затрат», необходимых для поиска нужных продуктов, приготовления пищи, мытья посуды и т. д.
Еда стала слишком доступной во всех отношениях, и именно это, по мнению ученых, одна из причин, по которым у типичного гражданина США вес — начиная с 1960-х годов — увеличился почти на пять килограммов. Экономисты также отметили, что в 1980 году микроволновые печи были лишь у 10% американских семей, а к 1999-му этот показатель вырос до 83%. В общем, чем меньше усилий необходимо прилагать для приготовления еды, тем выше вероятность стать обжорой.
Интересно, что как только люди начали тратить меньше денег на еду, расходы на медицинские услуги вдруг резко возросли. Вряд ли это простое совпадение. В 1960 году на продукты у американцев уходило 17,5% зарабатываемых денег, а на визиты к врачам, лекарства, процедуры и т. п. — 5,2%. С тех пор произошла кардинальная перемена: на еду стали тратить всего 9,9%, а на медицинские услуги — 16%. Думаю, ситуацию можно изменить, если перестать жалеть деньги на хорошую, натуральную пищу.
2. Сделайте так, чтобы перекусы уступили место полноценным приемам пищи
По словам социологов, изучающих пищевые привычки граждан США, понятие «прием пищи» становится все менее и менее оправданным: сейчас есть смысл говорить скорее об отдельных «случаях потребления пищи». К уже привычной тройке — завтраку, обеду и ужину — американцы добавили четвертую трапезу, которая, как ни странно, растянута почти на целый день. Речь идет о том, что мы постоянно что-то пьем или чем-то перекусываем, пока смотрим телевизор, едем в машине и т. п.
Настоящая трапеза, в отличие от перекуса, обладает важными преимуществами, о которых вы сами можете вспомнить и без моих подсказок. Именно за обеденным столом мы учим, например, своих детей правильно себя вести и общаться. Родители решают, какого размера будут порции, показывают, с помощью каких столовых приборов нужно есть, и наглядно объясняют, чем плохи обжорство и жадность.
По подсчетам гарвардских экономистов, за последние 20 лет количество потребляемых нами калорий существенно возросло именно потому, что мы привыкли слишком часто перекусывать. Замечу, что этот вид пищи, разумеется, состоит из чего угодно, но отнюдь не из фруктов или овощей. Размеры снеков немаленькие, а в числе ингредиентов можно обнаружить в основном тщательно продуманные производителями сочетания рафинированных углеводов, гидрогенизированных жиров, подсластителей, ароматизаторов и соли. Чтобы забыть о перекусах и вновь научиться ценить полноценные приемы пищи, попробуйте следовать приведенным ниже правилам.
3. Ешьте только за обеденным столом
А не за рабочим.
4. Не заправляйтесь едой там, где заправляете свою машину
Владельцы автозаправок зарабатывают больше на продаже продуктов питания (и сигарет), чем на реализации бензина. Причем эти продукты, за исключением, может быть, молока и обычной питьевой воды, в ходе производства подвергаются глубокой технологической обработке. Я имею в виду, конечно, снеки и напитки с подсластителями.
5. Старайтесь не есть в одиночку
По результатам исследований, когда человек, не склонный к перееданию, ест вместе с другими, он съедает больше (одна из причин, вероятно, в том, что в такой обстановке появляется больше времени на употребление пищи), а вот тем, кто страдает от обжорства, коллективная трапеза помогает сдерживать свои порывы, ведь если рядом люди, которые на тебя смотрят, то уплетать за обе щеки просто неловко.
6. Советуйтесь со своим желудком
Как известно, большинство из нас, стремясь понять, в какой момент нужно заканчивать прием пищи, ориентируются не на собственные физические ощущения, а на сигналы в окружающем пространстве. Поэтому помните, что чем больше порция, лежащая на вашей тарелке, тем выше вероятность, что вы съедите слишком много и желудок будет набит до отказа.
Как и во многих других сферах, в культуре потребления пищи очень многое зависит от зрительного восприятия. Но когда речь заходит непосредственно о приеме пищи, надо уделять внимание всем ощущениям, а не только тому, что мы видим.
Например, всегда есть возможность понюхать, допустим, грушу и подумать: хороша ли она внутри настолько же, насколько приятен ее запах? Или, съев третий кусочек десерта, ощутить, какой у него вкус: такой же хороший, как у первого кусочка, или все-таки это лакомство уже не кажется столь приятным, каким было в самом начале? А еще, съев часть какого-нибудь блюда, можно прислушаться к своему организму и задаться вопросом: «Я все еще голоден или можно уже заканчивать прием пищи?»
По мнению некоторых специалистов, от момента, когда желудок уже наполнился, до момента, когда сигнал об этом поступает в мозг, проходит 20 минут. Увы, многие из нас едят очень быстро, в результате мы даже не успеваем извлечь пользу из естественного ощущения сытости. Попробуйте есть медленнее, чем вы привыкли, и тогда отчетливое чувство насыщения поможет вам вовремя остановиться, чтобы не переедать.
Так умеют делать, например, французы. Когда Брайан Уонсинк задавал им вопрос, в какой момент они завершают прием пищи, ответ у всех был такой: «Когда ощущаю, что желудок полный». (Вот так! А американцы на тот же вопрос отвечали: «Когда на тарелке ничего не остается» или «Когда больше не лезет».) Наверное, французам удается это потому, что у них принято есть не спеша, в состоянии полной расслабленности.
Завтракайте, обедайте и ужинайте медленно, внимательно прислушиваясь к ощущениям, и вскоре это станет вашей новой полезной привычкой. Все-таки лучше самому управлять собой и своим организмом, нежели доверять эти задачи специалистам по маркетингу. Рекомендую прочитать книгу Брайана Уонсинка Mindless Eating («Бездумная еда»). В ней вы найдете много дельных советов, помогающих вновь почувствовать желание и готовность контролировать свой образ жизни.
7. Начните есть маленькие порции, причем кладите их на тарелки небольшого размера
Все большие тарелки, в которых подается то или иное блюдо, оставляйте на кухне, а не на столе, чтобы избавиться от соблазна положить себе дополнительную порцию.
8. Ешьте медленно
Не только потому, что так легче почувствовать, когда пора остановиться, а чтобы наслаждаться пищей; тогда нужно будет меньше еды, чтобы наесться. В 1980-е годы в Риме зародилось движение Slow Food. Его сторонники считали, что «умение спокойно наслаждаться некоторыми материальными аспектами повседневной жизни позволяет защитить себя от пагубного влияния безумия современного мира».
Slow Food было создано, когда в Италию впервые начали завозить американский фастфуд. Целью этого движения было напомнить людям, что настоящую пользу еда приносит лишь при условии, что ее едят вместе с другими людьми и не очень быстро. (Многие об этом не просто забыли, а вовсе не знают.)
Сторонники Slow Food согласны с тем, что качество еды должно быть важнее ее количества, и продвигают эту идею, воспитывая в людях вкус к хорошей, натуральной пище. Они также говорят о значимости восстановления нормальных, доверительных взаимоотношений между производителями и покупателями. «Истинную ценность еда приобретает в том случае, — считает Карло Петрини, основатель Slow Food, — если покупатель с уважением относится к фермерам, производящим цельные продукты, и одновременно учится прислушиваться к своему организму. Органы чувств потребителя могут стать важнейшими союзниками производителей». Нельзя недооценивать любые способы, позволяющие отвыкнуть от пищи, напичканной разными искусственными веществами, «обманывающими» наш организм.
Противоположный принцип, то есть ограничение информации, является одним из основных в западном стиле питания. Например, гамбургер сделан весьма хитроумно — так, чтобы первый же его кусочек дарил человеку ощущение очень приятного вкуса. Но последний вряд ли порадовал бы вас, если бы вы, немного расширив свое восприятие, не только подумали об этом кусочке, но и представили себе откормочную площадку для сельскохозяйственных животных, бойню и работающих на ней людей. А еще не помешало бы знать о существовании искусственного химического вещества «со вкусом и запахом мяса, жаренного на гриле», ведь именно это соединение входит в состав гамбургера и придает ему столь специфический вкус.
Добавлю, что «есть медленно» означает еще и относиться к пище и к процессу ее употребления вдумчиво, а не повинуясь сиюминутным порывам. Этот мудрый подход часто встречается у народов, которые, в отличие от нас, сохранили традицию есть то, что они выращивают сами. Например, у них принято произносить благодарственную молитву до или во время приема пищи, потому что это настраивает людей на спокойный лад, помогая уделять еде должное внимание. Именно осознанность и чувство благодарности дают нам возможность, сидя за обеденным столом, ощутить прилив сил, радость и умиротворение. Я сам обычно не читаю молитву перед едой, но время от времени произношу следующие фразы, написанные Уэнделлом Берри, чтобы подготовить мышление и все органы чувств к полноценной, вдумчивой трапезе:
«Принимать пищу, в полной мере наслаждаясь процессом и уделяя внимание всем его нюансам, — это, пожалуй, самый значимый акт нашего взаимодействия с окружающим миром, позволяющий почувствовать глубинную связь с природой и благодарность за это. Важно помнить, что в основе жизни — тайна, так как организм работает в соответствии с фундаментальными законами мироздания, которые мы изучили еще не полностью, а саму энергию жизни мы получаем от других живых существ, которые созданы не нами».
Еще лучше (как считает Уэнделл Берри) в том или ином аспекте самому вовлечься в процесс производства продуктов. Можно сажать растения нескольких видов у себя на подоконнике или собирать в лесу съедобную зелень и грибы. Мы легкомысленно относимся к питанию главным образом потому, что не задумываемся о некоторых важных слагаемых промышленного производства еды, например, таких, как количество усилий и средств, расходуемых на выращивание и доставку того или иного продукта. Но если вы хотите, чтобы еда приносила радость и благотворно влияла на ваше здоровье, надо все-таки приучать себя к полностью осознанному питанию.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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