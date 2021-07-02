«Доступность еды привела к эпидемии ожирения»: 8 советов для более здорового и вдумчивого отношения к питанию

Еда стала слишком доступной во всех отношениях, и именно это, по мнению ученых, одна из причин, по которым у типичного гражданина США вес — начиная с 1960-х годов — увеличился почти на пять килограммов. Экономисты также отметили, что в 1980 году микроволновые печи были лишь у 10% американских семей, а к 1999-му этот показатель вырос до 83%. В общем, чем меньше усилий необходимо прилагать для приготовления еды, тем выше вероятность стать обжорой.

Интересно, что как только люди начали тратить меньше денег на еду, расходы на медицинские услуги вдруг резко возросли. Вряд ли это простое совпадение. В 1960 году на продукты у американцев уходило 17,5% зарабатываемых денег, а на визиты к врачам, лекарства, процедуры и т. п. — 5,2%. С тех пор произошла кардинальная перемена: на еду стали тратить всего 9,9%, а на медицинские услуги — 16%. Думаю, ситуацию можно изменить, если перестать жалеть деньги на хорошую, натуральную пищу.