Миллиардер и король бизнес-центров Петербурга Андрей Фоменко — о биотехнологиях, продлении молодости и 45 своих бизнес-цетрах «Сенатор»

Большая Морская превращается в Сенаторскую: в этом году вы добавили в собственность дом Фаберже, дом Жадимировского и другие.

Всего теперь на улице семь наших зданий. Может быть, купим еще два. Это же бывшая Уолл-стрит Российской империи, снова стать деловым центром города ей очень пойдет. Правда, сейчас здесь арендуют помещения в основном IT-компании, а не банки, как было полтора века назад.

Оформить другое свежее приобретение, бывший служебный корпус Мраморного дворца на Миллионной, было сложнее?

Я бы не сказал. Сделку согласовали быстро, где-то через полтора месяца. За десятки лет работы с КГИОПом мы узнали все технические тонкости охраны объектов культурного наследия. В этом здании, кстати, под защиту Комитета попадают разве что лестницы. А вот на Большой Морской объектов охраны гораздо больше — лепнина, двери, светильники, мраморные полы, метлахская плитка, даже канделябры. Все это мы реставрируем и аккуратно вписываем в новый интерьер.

Холдинг «Империя» намеренно работает с разными архитектурными бюро, чтобы офисные помещения получались непохожи друг на друга— каждое должно соответствовать фасаду, истории здания, его окружению. Свой имперский вкус я стараюсь не навязывать. Так что в последнее время даже в центре Петербурга делаем в бизнес-центрах «Сенатор» лаконичные интерьеры или лофты. В дворцовых покоях людям работать тяжеловато.

Здание, где живете сами, тоже пришлось приводить в порядок?

Конечно: отремонтировали фасад, оштукатурили, покрасили, поставили на весь дом окна с дубовыми рамами. Но в квартале осталось еще много печальных зданий. Некрасиво, когда в центре Петербурга такая помойка.