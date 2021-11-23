Миллиардер и король бизнес-центров Петербурга Андрей Фоменко — о биотехнологиях, продлении молодости и 45 своих бизнес-цетрах «Сенатор»

Миллиардер и глава холдинга «Империя» увеличил количество бизнес-центров «Сенатор» в Петербурге до 45 и планирует продолжать экспансию вечно — так следует из его книги о долголетии «Фокус на жизнь», которая вышла в «Альпине».
Большая Морская превращается в Сенаторскую: в этом году вы добавили в собственность дом Фаберже, дом Жадимировского и другие.
Всего теперь на улице семь наших зданий. Может быть, купим еще два. Это же бывшая Уолл-стрит Российской империи, снова стать деловым центром города ей очень пойдет. Правда, сейчас здесь арендуют помещения в основном IT-компании, а не банки, как было полтора века назад.
Оформить другое свежее приобретение, бывший служебный корпус Мраморного дворца на Миллионной, было сложнее?
Я бы не сказал. Сделку согласовали быстро, где-то через полтора месяца. За десятки лет работы с КГИОПом мы узнали все технические тонкости охраны объектов культурного наследия. В этом здании, кстати, под защиту Комитета попадают разве что лестницы. А вот на Большой Морской объектов охраны гораздо больше — лепнина, двери, светильники, мраморные полы, метлахская плитка, даже канделябры. Все это мы реставрируем и аккуратно вписываем в новый интерьер.
Холдинг «Империя» намеренно работает с разными архитектурными бюро, чтобы офисные помещения получались непохожи друг на друга— каждое должно соответствовать фасаду, истории здания, его окружению. Свой имперский вкус я стараюсь не навязывать. Так что в последнее время даже в центре Петербурга делаем в бизнес-центрах «Сенатор» лаконичные интерьеры или лофты. В дворцовых покоях людям работать тяжеловато.
Здание, где живете сами, тоже пришлось приводить в порядок?
Конечно: отремонтировали фасад, оштукатурили, покрасили, поставили на весь дом окна с дубовыми рамами. Но в квартале осталось еще много печальных зданий. Некрасиво, когда в центре Петербурга такая помойка.
Городским ландшафтом вы заняты 23 года, а фондом «Вечная молодость», который занимается инвестированием в сферу биотехнологий, — 26. Как тема долголетия заинтересовала вчерашнего студента Финэка?
Можно скажу загадочно? Пришло озарение. В двадцать четыре года мне показалось, что вечность впереди совсем не вечна. И совсем скоро все может закончиться. Похоже, на дворе был какой-то кризис.
В вашей новой книге «Фокус на жизнь», кстати, вы советуете кризисов не избегать.
Кризисы цикличны, а значит, всегда проходят. Главное, дождаться окончания плохих времен, не совершая резких движений, — помните волну суицидов среди бизнесменов в первую волну коронавируса? Я привык к падениям: они случались в 1991, 1994, 1998, 2008, 2013, 2020-м.
Нужно стремиться к тому, чтобы расстраивало это все не слишком сильно. Использовать любые известные техники для снижения стресса. Я каждое утро по полтора часа занимаюсь йогой, слушаю мантры, контролирую дыхание. И согласен с Далай-ламой: лучшая медитация — это сон. Последние года использую это системно, накопив знаний, до того — интуитивно.
18 глав вашей книги посвящены правильным установкам и визуализации. То есть инфокоучи не зря носятся с картами желаний?
Это просто одна из техник. Имея цель, лучше бы держать ее в уме, напоминать себе, будить ею воображение. Ведь все так или иначе идет из головы. Но курсы и коучей я не воспринимаю. Это какое-то насильственное причинение добра. Человек сам должен прийти к решению, как ему жить, сам найти информацию и, конечно, действовать, а не вырезать картинки из журналов.
Близка ли вам тема биохакинга, как его понимает it-бизнесмен Сергей Фаге?
Биохакеры — герои нашего времени. Ставят на себе эксперименты совершенно бесплатно, ради науки. Риск — дело благородное. Восхищен, но примеру не последую. Предпочитаю витамины получать из пищи, а нейронные связи формировать новыми занятиями. Недавно сломал правую руку, прыгнув в море на отдыхе, — и, скажу вам, когда все манипуляции приходится совершать левой, нейропластичность просто взлетает.
В 2009 году вы говорили, что идеи по вложению денег в биотехнологии не находят поддержки среди инвесторов. Ситуация изменилась?
Изменилась, но люди все равно относятся к концепции вечной молодости слишком оптимистично. Бизнес-модели к ней применить невозможно. Мы даже приблизительно не знаем, когда наши идеи получат научное подтверждение и воплотятся в жизнь. Но один проект уже запущен: приложение для смартфонов VSH25. Программа стимулирует центральную нервную систему специально подобранными визуальными и звуковыми сигналами, чтобы запустить синтез «полезных» гормонов и нейропептидов. В разработке участвовали около двадцати человек— биологи, научные журналисты, программисты. И вся эта команда помогала мне работать над книгой. Впринципе, «Фокус на жизнь» аккумулирует то, что я почерпнул из научпопа по теме долголетия за последние несколько лет — а это изданий 150 в год. Я добавлял деталей, структурировал, но получился, само собой, коллективный труд.
Вы пишете, что главный секрет долголетия — цель жизни. Свою уже обозначили?
Да, в Японии ее называют икигай, в Коста-Рике — plan de vida. Она может быть связана с чем угодно, хоть с выращиванием помидоров. Прекрасная, я думаю, цель. А цель моей жизни — в ее продлении. Так что я очень против несоблюдения дистанции и масочного режима.
Сколько лет вы хотели бы прожить?
Пока не надоест. Буддизм мне близок, но в реинкарнацию не верю. Так что почему бы и не вечно? Долгая жизнь — единственная ценность и моя самая амбициозная задача.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Виктория Назарова.
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