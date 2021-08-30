Женское сердце: как на него влияет курение, стресс, алкоголь и любовь к БАДам

Избыточная масса тела

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 39% взрослых старше 18 лет масса тела избыточная, а у 13% — ожирение, причем среди последних больше женщин, чем мужчин. Результаты широкомасштабного исследования, проведенного в США, показали: ожирение — самостоятельный фактор риска, не связанный с таким расстройством метаболизма, как нарушение выработки инсулина, которое, в свою очередь, приводит к значительному набору веса.

До менопаузы женская фигура имеет грушевидную форму, когда жир в основном распределяется вокруг бедер, а после менопаузы, когда он откладывается преимущественно на животе, очертания вокруг этой области тела принимают вид яблока. Увеличение количества висцерального жира способствует повышению риска развития ССЗ, так как стимулирует воспалительный ответ и атеросклероз. Кроме того, такой жир отрицательно влияет на регуляцию глюкозы (сахара в крови), из-за чего повышается риск АГ и метаболических нарушений, таких как СД. Именно поэтому появляется все больше оснований рассматривать ожирение не как нарушение пищевого поведения, а как отдельное заболевание.

Зачастую из-за ожирения формируется порочный круг: избыточная масса тела влияет на состояние суставов и позвоночника, которые быстрее «изнашиваются» и повреждаются. В итоге двигаться становится сложнее, и снижение массы тела становится недостижимым. Если избыточная масса тела составляет более 50 килограммов, наложение желудочного бандажа или уменьшение желудка — единственные способы разорвать этот порочный круг. Хорошие результаты хирургических вмешательств и отличную поддержку пациентам обеспечивают в специализированных клиниках. В течение года после подобных операций уровень АД, холестерина и глюкозы в крови существенно улучшается.