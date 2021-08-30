Женское сердце: как на него влияет курение, стресс, алкоголь и любовь к БАДам

Курение
В последние десятилетия женщины стали курить так же много, как мужчины. Эта пагубная привычка характерна приблизительно для 20% населения, что отразилось на смертности от рака легких. Вред курения все более заметен у женщин с этим заболеванием. К тому же у них раньше стареют артерии: более двух третей случаев инфаркта миокарда у женщин моложе 55 лет обусловлены курением. То же касается преходящих нарушений мозгового кровообращения (ПНМК — вида инсульта, после которого возможно восстановление) и сосудистых нарушений нижних конечностей. Среди молодых женщин ситуация еще хуже: по сравнению с мужчинами, из-за курения инфаркт миокарда возникает у них в два раза чаще.
Пассивное курение не менее опасно: при проживании с курящим партнером более 30 лет риск инфаркта миокарда повышается на 40%. Женщинам с этой пагубной привычкой сложнее забеременеть, причем и после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). У курящей матери дети часто рождаются со сниженной массой тела, у них с раннего возраста наблюдается повреждение дыхательных путей. У тех, кто не отказался от употребления табака после инфаркта миокарда, шунтирования или заболеваний сосудов, восстановление проходит медленнее и со временем многократно возрастает вероятность развития других заболеваний.
В среднем курящие живут на 10–15 лет меньше. Даже если ограничиться одной сигаретой в день, повышается риск ССЗ и аритмии, например фибрилляции предсердий (это нерегулярный частый ритм сердца, который может привести к инсульту). Недавние результаты крупного популяционного исследования, проведенного в Китае, показали: из-за курения риск СД возрастает, причем у женщин этот эффект более выражен, чем у мужчин.
В оправдание курения женщины часто приводят аргумент, что оно помогает справляться с эмоциональным стрессом и не поправляться. Однако на самом деле стресс только повышается, а после отказа от табака масса тела увеличивается лишь на время — и научные данные это подтверждают. У людей, отказавшихся от табака, увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, причем независимо от возраста, пола и того, сколько сигарет они выкуривали за день.
Избыточная масса тела
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у 39% взрослых старше 18 лет масса тела избыточная, а у 13% — ожирение, причем среди последних больше женщин, чем мужчин. Результаты широкомасштабного исследования, проведенного в США, показали: ожирение — самостоятельный фактор риска, не связанный с таким расстройством метаболизма, как нарушение выработки инсулина, которое, в свою очередь, приводит к значительному набору веса.
До менопаузы женская фигура имеет грушевидную форму, когда жир в основном распределяется вокруг бедер, а после менопаузы, когда он откладывается преимущественно на животе, очертания вокруг этой области тела принимают вид яблока. Увеличение количества висцерального жира способствует повышению риска развития ССЗ, так как стимулирует воспалительный ответ и атеросклероз. Кроме того, такой жир отрицательно влияет на регуляцию глюкозы (сахара в крови), из-за чего повышается риск АГ и метаболических нарушений, таких как СД. Именно поэтому появляется все больше оснований рассматривать ожирение не как нарушение пищевого поведения, а как отдельное заболевание.
Зачастую из-за ожирения формируется порочный круг: избыточная масса тела влияет на состояние суставов и позвоночника, которые быстрее «изнашиваются» и повреждаются. В итоге двигаться становится сложнее, и снижение массы тела становится недостижимым. Если избыточная масса тела составляет более 50 килограммов, наложение желудочного бандажа или уменьшение желудка — единственные способы разорвать этот порочный круг. Хорошие результаты хирургических вмешательств и отличную поддержку пациентам обеспечивают в специализированных клиниках. В течение года после подобных операций уровень АД, холестерина и глюкозы в крови существенно улучшается.
Эмоциональный стресс
Эмоциональный стресс и нередко связанные с ним депрессия и тревога — это столь же существенные факторы риска, как АГ и повышенный уровень холестерина. Более того, их значимость в современном обществе становится все выше. Эмоциональный стресс приводит к повышению ЧСС и активирует гормональную систему в надпочечниках, а также свертывающую и иммунную системы. Такой стресс может быть хроническим. К нему приводят неожиданные трагические события, например потеря ребенка или болезнь спутника жизни. Он бывает связан и с переизбытком бытовых проблем и домашних обязанностей, и с тяжелым разводом, и с чрезмерной нагрузкой на работе и т. д. Каждый из нас ежедневно сталкивается со стрессом. Мужчины и женщины по-разному реагируют на эмоциональные потрясения и психосоциальные проблемы, что означает и различное влияние на соответствующие ССЗ.
Женщины более склонны к перфекционизму, чем мужчины, и способны «сжать зубы», стремясь к совершенству и прилагая к этому максимум усилий. Однако жизнь кажется идеальной только в соцсетях, а реальность зачастую далека от глянцевой картинки. Профессиональное выгорание встречается все чаще, особенно среди молодых женщин. С возрастом добавляется и эмоциональный стресс, поскольку часто приходится присматривать за внуками. Для одних женщин это отличная возможность побольше видеться с ними, радоваться общению и избегать одиночества. Однако для других такие обязанности становятся тяжелой нагрузкой, например если надо рано вставать и уезжать далеко от дома, либо источником переживаний из-за того, что вниманием обделены другие дети (или внуки). Стремление объять необъятное заканчивается перенапряжением. Это не проблема, если сил хватает, однако после шестидесяти, как правило, уже имеются проблемы со здоровьем. В таких случаях, расставляя приоритеты, женщины отодвигают заботу о себе на второй план. С возрастом после напряженных дней требуется больше времени на восстановление. А ведь здоровое старение подразумевает, что у вас есть время, чтобы вкладываться в себя и возможного спутника жизни, особенно если организм начинает подводить.
Марианне 66 лет, у нее трое взрослых детей, живущих в разных уголках страны. Когда средняя дочь родила первенца, Марианна с радостью взялась приглядывать за ним раз в неделю. Через десять лет появились дети и у остальных дочерей. Однако ранние подъемы и поездки в перегруженном транспорте, чтобы успеть вовремя, стали утомлять женщину. Ее партнер Том недавно перенес операцию по поводу простаты, у нее самой СД и АГ, к тому же она набрала вес, что влияет на общее физическое состояние. У Марианны регулярно возникали боли за грудиной, учащенное сердцебиение и ноющая боль между лопаток, что ее беспокоит. Она плакала в моем кабинете, не зная, что делать. После целого дня с ребенком она чувствовала такую усталость, что назавтра у нее совсем не было сил что-либо делать. На приеме АД оказалось 145/95 мм рт. ст., что несколько выше, чем обычно дома. Мы договорились о суточном мониторировании АД и о том, что Марианна обсудит с детьми, как быть дальше.
Алкоголь
Говоря о здоровье сердца и сосудов, алкоголю традиционно приписывали массу «полезных свойств»: нередко отмечали его положительное влияние на уровень холестерина в крови, свертываемость крови и изменения в стенке сосудов. Считалось, что ресвератрол — полифенол, содержащийся в вине, особенно красном, надежно защищает сосуды и замедляет атеросклероз.
Однако результаты многих популяционных исследований заставили усомниться в полезных свойствах спиртного. С одной стороны, данные исследования Nurses’ Health Study позволяли предположить, что у женщин, употребляющих алкогольные напитки (вино, пиво и т. д.) более трех раз в неделю, ниже смертность от осложнений ССЗ, чем у женщин, ограничивающихся одним бокалом в неделю или воздерживающихся от алкоголя. С другой стороны, при регулярном употреблении даже в малых дозах возрастает риск рака молочной железы. Результаты более поздних исследований демонстрировали: чем меньше женщина употребляет алкоголь, тем ниже риск ССЗ и различных видов рака. Таким образом, нет оснований считать, что спиртное укрепляет здоровье.
Кроме того, избыток алкоголя ведет к другим неприятностям — несчастным случаям, падениям, дракам — и стимулирует агрессивное поведение. К тому же спиртные напитки калорийны: в среднем в бокале красного или белого вина 72 килокалории, а в небольшом бокале пива — 43. И к общему числу калорий они добавляются незаметно. Употребление алкоголя прочно вошло в общественное сознание; дискуссии о допустимых дозах ведутся постоянно. Так, в бокале вина содержится 10–12 граммов чистого этанола, что принято считать одной «порцией» алкоголя. Национальная служба здравоохранения Великобритании, например, не рекомендует выпивать более 14 «порций» алкоголя в неделю. Однако при этом необходимо учитывать разницу в метаболизме: в кровоток женщины поступает на 30% алкоголя больше, чем у мужчины.
Витамины и минералы
Женщины склонны менее аккуратно выполнять рекомендации по постоянному приему лекарственных препаратов, даже если к этому есть все основания, однако они доверяют различным средствам альтернативной медицины и пищевым добавкам из магазина товаров для здоровья. Таким образом наши пациентки активно пытаются улучшить свое здоровье. Это не всегда представляет собой проблему, однако хотелось бы предупредить, что такие товары для здоровья могут иметь сомнительное качество и приводить к развитию тяжелых побочных эффектов. Было доказано, что постоянный прием витаминов Е, С и бета-каротина неэффективен, а то и вреден. То же касается и фолиевой кислоты: для молодых женщин она полезна, но с возрастом, когда в артериях прогрессирует атеросклероз, — неэффективна. После ЧВКА применение этого витамина и вовсе усугубляет последствия нарушений в сосудистой стенке. По всей видимости, в молодом и более старшем возрасте процессы обмена веществ в сосудах различаются.
Результаты недавно выполненного метаанализа различных мультивитаминов и минералов не подтвердили их эффективность в профилактике ССЗ. В наши дни мы можем питаться полноценно, поэтому вопрос недостатка тех или иных питательных веществ уже не проблема. Сложности возникают в других случаях — после операционного уменьшения желудка или при заболеваниях, приводящих к дефициту тех или иных витаминов. Например, при остеопорозе могут понадобиться витаминные добавки. А в Великобритании всем — взрослым и детям — для укрепления костной ткани рекомендуют витамин D, и при этом отрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему не наблюдается. Хотя распространять этот опыт на прием препаратов кальция не следует: они показаны скорее при тяжелом остеопорозе. Но если говорить о профилактике ССЗ, то такие средства могут больше навредить, чем помочь. Обязательно расскажите врачу, какие пищевые добавки вы принимаете по собственной инициативе.
Отрывок предоставлен для публикации издательством МИФ.
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