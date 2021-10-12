Петербургский миллиардер и владелец сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко — о том, почему стресс бывает полезен

Петербургский инвестор и владелец сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко изучает борьбу со старением более 20 лет. В октябре в издательстве «Альпина» выходит его книга «Фокус на жизнь»: она про продление молодости и сохранение здоровья. Публикуем отрывок о том, как стрессовые ситуации закаляют наш организм и почему не стоит их бояться.
В публикациях, посвященных борьбе со старением, часто упоминается такое понятие, как гормезис. Этот термин происходит от древнегреческого слова ορμησις, означающего «приводить в движение, побуждать», и близок к слову гормон (ὁρμάω). Оба понятия — и гормоны, и гормезис — имеют отношение к процессам «возбуждения» в организме. Однако если перечень гормональных веществ весьма ограничен, то в случае гормезиса речь идет о широком спектре факторов — горметинов — которые в больших дозах вредят организму, а в малых — могут принести пользу.
Парацельс: «Всё — яд, всё — лекарство»
Термин «гормезис» широко используется в токсикологии — науке, изучающей воздействие ядовитых веществ на организм. Представители этой научной дисциплины руководствуются постулатом, сформулированным в XVI веке Парацельсом: «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» (в другом переводе: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»). Речь идет о веществах, которые в малых дозах оказывают на клетки стимулирующий эффект, а в больших — угнетающий.
Любое вещество, включая гормоны, оказывает положительный эффект лишь в определенных концентрациях, а превышение физиологической нормы ведет к негативным последствиям. Так, мочевая кислота, которая постоянно образуется в организме из продуктов погибших клеток (речь идет о «плановом» обновлении тканей), в нормальных количествах поддерживает работу мозга и благотворно влияет на стенки сосудов. В то же время повышенный уровень мочевой кислоты — это фактор риска развития подагры, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, ожирения и смерти от всех причин.
Еще один пример — дозозависимый (обусловленный размером дозы) эффект глутамата — главного возбуждающего нейромедиатора. В малых количествах он способствует развитию «мягкого» энергетического и окислительного стресса, позволяющего нейронам мобилизоваться и функционировать с максимальной эффективностью. В то же время избыточная концентрация глутамата приводит к перевозбуждению нервных клеток, истощению их ресурсов и гибели.
«Что не убивает меня, то делает меня сильнее: гормезис с точки зрения медицины
В биологии и медицине термин «гормезис» используется для описания дозозависимой реакции клетки и организма не только на химические вещества, но и на различные факторы внешней и внутренней среды — на любое воздействие, которое может быть рассмотрено как стресс.
Таким образом, ученые сегодня определяют гормезис как «процесс, в котором воздействие низкой дозы химического агента или фактора окружающей среды, вызывающего повреждение в высоких дозах, оказывает адаптивный положительный эффект на клетку или организм». Гормезис демонстрирует принцип Фридриха Ницше, изложенный в книге «Сумерки богов», — «что не убивает меня, то делает меня сильнее». Речь идет о том, что неконтролируемое чрезмерное действие стрессовых факторов может нанести серьезный урон здоровью и стать угрозой для жизни. В то же время небольшие, дозированные стрессовые нагрузки, напротив, укрепляют организм, улучшают его способности к адаптации.
Как проявляется принцип гормезиса на клеточном и молекулярном уровне? Установлено, что в ответ на умеренное повреждающее воздействие клетки реализуют так называемый горметический ответ, включающий образование цитопротекторных (защищающих клетку) и восстанавливающих белков, таких как антиоксиданты, факторы роста. Таким образом, незначительный стресс, не выходящий за пределы «горметической зоны», помогает клетке мобилизоваться, повысить функциональность, что позволяет как отдельным клеткам, так и всему организму стать сильнее, эффективнее реализовать потенциал здоровья, справиться с болезнями и повысить шансы на выживание.
Гормезис как рычаг замедления стресса
Один из современных подходов к предупреждению и замедлению возрастных изменений предполагает вмешательства в работу организма, основанные на принципе гормезиса. Специалисты утверждают, что регулярное и контролируемое воздействие некоторых стрессовых факторов на организм стимулирует «ремонтные» системы организма.
Основным механизмом, лежащим в основе этого процесса, ученые называют повышение уровня потребления кислорода митохондриями — клеточными структурами, отвечающими за образование энергии. Активация поглощения кислорода, происходящая под воздействием легкого стрессового фактора, приводит к увеличению образования активных форм кислорода (АФК) — однако их концентрация в организме также должна оставаться в пределах «горметической зоны».
Реализация механизма митохондриального гормезиса происходит при воздействии целого ряда умеренных стрессовых факторов. В их числе — ограничение калорий и интервальное голодание, физические упражнения, низкие дозы облучения (ультрафиолетовое, гамма- излучение), тепловые воздействия, «мягкий» психосоциальный стресс. Для достижения эффекта оздоровления организма и увеличения продолжительности жизни важно, чтобы воздействие умеренного стресса носило регулярный, а не единовременный характер
Примеры гормезиса в экспериментах
Клетки сердечной мышцы, пережившие кратковременное кислородное голодание, становятся более тренированными — это повышает их шансы выжить при новой встрече с гипоксией. Специалисты Манчестерского института изучили этот механизм на примере кардиомиоцитов каймановых черепах. Они в эмбриональной стадии проходят через кислородное голодание, а затем во взрослой жизни оказываются устойчивыми к повторному воздействию гипоксии: становятся более чувствительными к уровню кальция, блокируют агрессивные формы кислорода и пр. Исследователи внедряют этот механизм, являющийся примером гормезиса, в кардиологии, повышая устойчивость клеток сердца к гипоксии у больных со склонностью к инфарктам.
Еще один пример реализации механизмов гормезиса — целебное действие кратковременного голодания. Так, ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у мышей, регулярно голодающих 2–4 дня, происходит обновление иммунной системы. Подвергшийся стрессу организм стремится оптимизировать свои ресурсы: он «поедает» постаревшие иммунные клетки, одновременно стимулируя образование молодых и полноценных. Другие исследования показали, что кратковременное голодание снижает риск развития болезни Альцгеймера, омолаживает постаревшие стволовые клетки, активирует гены, ответственные за долголетие.
Изучение механизмов гормезиса имеет большое значение для борьбы с возрастными нарушениями в организме. Так, чрезмерное воздействие стрессов изменяет проницаемость клеточных мембран, приводя к гибели клеток, в то время как горметический дозированный стресс активирует процессы «уборки» внутри клетки, способствуя уничтожению дефектных и неэффективных органелл, например митохондрий. Это помогает клеткам дольше оставаться молодыми и лучше выполнять свою функцию.
Виды горметинов
Горметины — умеренно стрессовые факторы, способствующие активации адаптационных механизмов, — делятся на несколько групп:
- Физические. К ним относятся спортивные нагрузки, действие умеренно высоких или низких температур (баня, сауна, криосауна). Также к этой группе относится радиационный гормезис, подразумевающий положительное воздействие на клетки малых доз радиации, близких к величине естественного радиоактивного фона Земли, — доказано, что это стимулирует работу иммунной системы.
- Пищевые, или питательные. Они содержатся в пищевых продуктах и в малых дозах активируют процессы обновления клеток и клеточных структур, а в больших оказывают повреждающее воздействие. К пищевым горметинам относится кверцетин, содержащийся в яблоках, сливах, клюкве, вишне, луке, смородине; ресвератрол — им богато красное вино и арахис; куркумин, содержащийся в карри; карнозин в составе курицы и индейки и др. •
- Ментальные. К ним относится стресс, с которым человек сталкивается в процессе освоения новой информации, чтения сложных книг, решения задач, участия в интеллектуальных играх и т.д.
Перестаньте убегать от стресса!
Большинство из нас — сознательно или неосознанно — противится переменам. Мы стараемся избегать ситуаций, которые вытолкнут нас из зоны комфорта. Вот он — наш привычный мир, где все понятно и знакомо, где тепло и уютно, а рядом — вкусная еда и ноутбук с любимым сериалом. Все спокойно, не нужно напрягать мышцы или мозг. По такой удобной колее мы и движемся день за днем — к болезням и старению.
Но если у нас есть желание изменить свою судьбу, разбудить потенциал здоровья, запустить процессы обновления в организме, необходимо перестать убегать от стрессов, заставить себя повернуться к ним лицом! К счастью, речь идет не о прыжках с парашютом, сорокадневном голодании, экспедиции в Арктику или публичном выступлении перед огромной аудиторией.
Для того чтобы стресс начал работать на нас, чтобы запустились механизмы гормезиса, достаточно начать с малых шагов. Выбраться из-под теплого одеяла — и сделать 15-минутную разминку. Вместо того чтобы проводить выходные за ноутбуком, отправиться на прогулку в ближайший парк или лес. Остановить руку, тянущуюся к лишнему куску пирога или шоколадки, и заставить себя дождаться запланированного приема пищи. Пойти на курсы рисования, на тренировку в фитнес-клуб — сделать то, о чем вы давно мечтали, но боялись из-за непривычной нагрузки, незнакомого окружения, внутреннего дискомфорта.
Устраивая день за днем встречи с умеренными стрессовыми ситуациями, вы постепенно вой дете во вкус. Ощутите, как меняется ваше тело и мозг, как улучшаются физические, психические и социальные навыки. По мере того как границы вашей зоны комфорта будут расширяться, вы почувствуете желание испытывать новые «микрострессы» — отправиться с друзьями в поход, устроить разгрузочный день, выучить новый язык. Потому что поймете, что краткий миг стресса, напряжения, дискомфорта даже в ближайшей перспективе оборачивается радостью от преодоления, чувством, что «все получилось!», а в конечном итоге приносит бесценные дивиденды в виде здоровья, насыщенной и долгой жизни.
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