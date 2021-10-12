Петербургский миллиардер и владелец сети бизнес-центров «Сенатор» Андрей Фоменко — о том, почему стресс бывает полезен

В публикациях, посвященных борьбе со старением, часто упоминается такое понятие, как гормезис. Этот термин происходит от древнегреческого слова ορμησις, означающего «приводить в движение, побуждать», и близок к слову гормон (ὁρμάω). Оба понятия — и гормоны, и гормезис — имеют отношение к процессам «возбуждения» в организме. Однако если перечень гормональных веществ весьма ограничен, то в случае гормезиса речь идет о широком спектре факторов — горметинов — которые в больших дозах вредят организму, а в малых — могут принести пользу.

Парацельс: «Всё — яд, всё — лекарство»

Термин «гормезис» широко используется в токсикологии — науке, изучающей воздействие ядовитых веществ на организм. Представители этой научной дисциплины руководствуются постулатом, сформулированным в XVI веке Парацельсом: «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» (в другом переводе: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»). Речь идет о веществах, которые в малых дозах оказывают на клетки стимулирующий эффект, а в больших — угнетающий.