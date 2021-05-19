«Новые имена в медицине Петербурга»: 25 молодых врачей, которым можно доверять

К этим врачам стоят очереди благодарных пациентов: они ставят правильные диагнозы, проводят сложнейшие операции и развивают науку. Знакомьтесь, 25 молодых специалистов из Петербурга, с которыми за свое здоровье (и российскую медицину!) не страшно.
Как врачи попали в число лучших? Мы оценивали их по следующим критериям:
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
— образование, стажировки в российских и зарубежных клиниках;
— верифицированные отзывы пациентов;
— научная деятельность, публикации в медицинских журналах;
— просветительская работа, медицинские инициативы;
— рекомендации врачей-наставников;
— работа по принципам доказательной медицины;
— знание английского языка;
— возраст до 40 лет включительно.
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