В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность от COVID-19 в России поздним обращением за медицинской помощью

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Как считает Руженцова, эпидемиологическая ситуация в России сейчас очень напряженная. Рост заболеваемости «в целом был ожидаем» — он связан с наступлением прохладной дождливой погоды, окончанием периода отпусков и каникул, низкой долей вакцинированного населения. «Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания», — добавила эксперт.

Резкого роста заболеваемости коронавирусом можно было избежать, если бы более 60% россиян вакцинировались за короткий период, считает Руженцова. При этом нужно было продолжать соблюдать масочный режим в местах скопления людей, социальную дистанцию и не игнорировать санитарно-гигиенические рекомендации — независимо от факта вакцинации или перенесенного заболевания.