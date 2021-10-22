В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность от COVID-19 в России поздним обращением за медицинской помощью

Высокая смертность от коронавируса в России обусловлена поздним обращением заболевших за медицинской помощью и несвоевременным началом терапии. Такой вывод сделали в Московском научно-исследовательского институте эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.
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«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Как считает Руженцова, эпидемиологическая ситуация в России сейчас очень напряженная. Рост заболеваемости «в целом был ожидаем» — он связан с наступлением прохладной дождливой погоды, окончанием периода отпусков и каникул, низкой долей вакцинированного населения. «Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания», — добавила эксперт.
Резкого роста заболеваемости коронавирусом можно было избежать, если бы более 60% россиян вакцинировались за короткий период, считает Руженцова. При этом нужно было продолжать соблюдать масочный режим в местах скопления людей, социальную дистанцию и не игнорировать санитарно-гигиенические рекомендации — независимо от факта вакцинации или перенесенного заболевания.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 131 тысячу, в Москве — 1 миллион 745 тысяч, в Петербурге — 676 тысяч, в мире — 242 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов.
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