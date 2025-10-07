Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Посмотрите на суперлуки, отшитые (и отлитые!) фэшн-авангардистами для свадебной каверстори Марии Миногаровой и Александра Горчилина — специально по просьбе Собака.ru!

Вот они, самые невероятные образы, которые вы только могли вообразить! По просьбе Собака.ru для главного амбассадора русского фэшн-авангарда Марии Миногаровой топовые дизайн-будетляне отшили самые лютые луки эвер: невеста выгуляла по рекам и каналам барочный кокон Neegoosh, дермантиновый кринолин Софии Медведевой, макабрическое платье-паутину Vereja и металлическую юбку Сергея Косты.

Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

Самира и Нигяр Юсифовы, Neegoosh

На Марии: кольца и браслеты MERCURY, платье NEEGOOSH
Саша Мадемуазель

На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)
На Марии: серьги POISON DROP, платье NEEGOOSH, перчатки SOFYA TIKHONOVA, головной убор AVAIIA

На Александре: рубашка TPY, пиджак TPY, очки SAINT LAURENT (ДЛТ)

У нас часто бывает: мы создаем вещь не для конкретного заказа, а просто для души. А потом тот самый человек сам появляется. Иногда мы даже мечтаем, чтобы кто-то написал нам случайно. С Машей все вышло именно так. Платье нашло своего человека — или человек платье.

После череды свадебных платьев у нас осталось много белого шелка разных плотностей. Все это выглядело так красиво, что Самира решила сделать что-то цельное: сначала думала о сумке, но Ника надела куски ткани и сказала: «Это будет платье!»

Еще мы специально подготовили для Маши свадебный букет: вырезали шелк спиралью, как маленькие жабо, и собрали цветы. Получился спешл аксессуар — мы сразу знали, каким он должен быть.

Игорь Андреев, Vereja 

На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME
На Марии: фата, головной убор, комбинезон и юбка VEREJA, туфли LIME

На Александре: костюм и лонгслив VEREJA, обувь LIME

Работа над образом для Марии Миногаровой. Архив Игоря Андреева
Работа над образом для Марии Миногаровой. Архив Игоря Андреева

В свадебных образах Маши и Саши я показал темную сторону новой коллекции бренда Vereja — ту самую, где лирический герой Веном захватывает подиум. В каком-то смысле это метафора и для Маши Миногаровой: мне кажется, этой осенью все внимание оказалось в ее паутине. Следом родилась метафора короны — как будто Маша превращается в чихпаучиху, в чьи сети попал паук. Юбку развили из темы кринолинов, начатой еще в весенней коллекции, и продолжили в форме своеобразной баски. В итоге получился собранный, цельный и при этом немного хищный силуэт.

Эпические луки Марии Миногаровой — важнейший бэнгер октябрьского номера Собака.ru о новом фэшн-авангарде. Собрали мануал по миногаровским greatest hits: опиум-шик, феникскор, шифоново-стеклянные окопы и готический чихпаук!

Мария выгуливает по Парижу дарк-кокон Rick Owens. Фото: Белла Самогова
Мария выгуливает по Парижу дарк-кокон Rick Owens. Фото: Белла Самогова

Фэшн-туториал по сливочной готике от Марии в асимметричном платье-корсете Ники Шульги на дне рождения Вики Салават. Фото: Карина Никитина и Александр Шевцов
Фэшн-туториал по сливочной готике от Марии в асимметричном платье-корсете Ники Шульги на дне рождения Вики Салават. Фото: Карина Никитина и Александр Шевцов

Мария неистово моделит в вязаном панк-платье Vereja Игоря Андреева на Московской неделе моды
Мария неистово моделит в вязаном панк-платье Vereja Игоря Андреева на Московской неделе моды

Мария Миногарова раскрывает субличность Мортиши Адамс с опорой на стайлинг Вики Салават. Фото: Соня Сивкова
Мария Миногарова раскрывает субличность Мортиши Адамс с опорой на стайлинг Вики Салават. Фото: Соня Сивкова

Все внимание на браслет-чихпаука Vereja, прижившегося на макабрических перчатках Миногаровой. Фото: Саша Мурашкин
Все внимание на браслет-чихпаука Vereja, прижившегося на макабрических перчатках Миногаровой. Фото: Саша Мурашкин

Match made in heaven — это Мария Миногарова и готическое будуаркор-кружево Alexander Arutyunov
Match made in heaven — это Мария Миногарова и готическое будуаркор-кружево Alexander Arutyunov

Мария в диком тотал-луке Jean Paul Gaultier. Фото: Макс Мирный
Мария в диком тотал-луке Jean Paul Gaultier. Фото: Макс Мирный

Восхитительный birdcore! Мария Миногарова в огненном бенну-корсете Ильи Мигмуна и брюках Vereja — в компании Кати IOWA для «Позавчерашних новостей»
Восхитительный birdcore! Мария Миногарова в огненном бенну-корсете Ильи Мигмуна и брюках Vereja — в компании Кати IOWA для «Позавчерашних новостей»

Мария раздает опиумный дарк-шик в брюках Alexander Arutyunov и делает это красиво! Фото: Соня Сивкова
Мария раздает опиумный дарк-шик в брюках Alexander Arutyunov и делает это красиво! Фото: Соня Сивкова

В центре фэшн-внимания — стеклянный корсет Сергея Косты в комбо с юбкой Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Соня Сивкова
В центре фэшн-внимания — стеклянный корсет Сергея Косты в комбо с юбкой Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Соня Сивкова

София Медведева

На Марии: ожерелье MERCURY, перчатки MAISON MARGIELA, платье SOFIA MEDVEDEVA На Александре: костюм USHATAVA, рубашка MAISON MARGIELA (ДЛТ), очки SAINT LAURENT (Rabies Archive)
На Марии: ожерелье MERCURY, перчатки MAISON MARGIELA, платье SOFIA MEDVEDEVA

На Александре: костюм USHATAVA, рубашка MAISON MARGIELA (ДЛТ), очки SAINT LAURENT (Rabies Archive)

Работа над образом для Марии Миногаровой. Архив Софии Медведевой
Работа над образом для Марии Миногаровой. Архив Софии Медведевой

В работе над образом для Маши вдохновлялась угольным платьем № 6 из моей коллекции «Декамерон» по мотивам новелл Боккаччо. Мне хотелось объединить энергию фэшн-авангарда со свадебной модой. Если в «Декамероне» платье выглядело тяжелым и монументальным, то здесь я сочинила его антипод — легкий, свадебный, радостный образ. При этом в нем сохранился тот же градус интенсивности, но уже в счастливом, любовном ключе.

Цвет кожзама я нарочно выбрала бежевый, а не белый — хотелось добавить немного грязи и слегка нарушить привычные каноны свадебного ритуала. В итоге получилось платье, которое остается свадебным по форме, но по сути — это авангард, переосмысление ритуала брака на моих условиях.

Мария Миногарова — Александру Горчилину: «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»

Сергей Коста

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE)
а Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA

На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE)

На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
а Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA

На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)

В платье из железа я соединяю промышленное и технологичное с ритуальным и сексуальным. Такое комбо секса и вайба индустриальных заброшек. Мое детство прошло в Архангельске 1990-х, когда кругом было много недостроек, что сильно повлияло на мое восприятие мира. Мне близко наследие советского конструктивизма: мощные монументальные, но при этом простые формы.

Вообще я не люблю объяснять — мне ближе концепт тайны. Пусть люди сами смотрят и задаются вопросами: «Что это такое?» — без прямых ответов.

