Посмотрите на суперлуки, отшитые (и отлитые!) фэшн-авангардистами для свадебной каверстори Марии Миногаровой и Александра Горчилина — специально по просьбе Собака.ru!

У нас часто бывает: мы создаем вещь не для конкретного заказа, а просто для души. А потом тот самый человек сам появляется. Иногда мы даже мечтаем, чтобы кто-то написал нам случайно. С Машей все вышло именно так. Платье нашло своего человека — или человек платье.

После череды свадебных платьев у нас осталось много белого шелка разных плотностей. Все это выглядело так красиво, что Самира решила сделать что-то цельное: сначала думала о сумке, но Ника надела куски ткани и сказала: «Это будет платье!»

Еще мы специально подготовили для Маши свадебный букет: вырезали шелк спиралью, как маленькие жабо, и собрали цветы. Получился спешл аксессуар — мы сразу знали, каким он должен быть.