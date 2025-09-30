Мастер авангардной эклектики, совершившая марьяж гальяновского драматиккора с гротескными объемами Дюрана Лантинка. С дипломом Московского художественно-промышленного института (МХПИ) отправилась технологом на производство, где отточила фэшн-навыки в хардкорных условиях. «Работать на заводе — круто, это дает нечто большее, чем образование в университете». Начинала с плетения макабрических кроше-лонгсливов, но нашла себя в труде над суровыми многослойными луками из металла, кожи и шерсти (и в корсетной шнуровке!). Успевает всё: переодела поп-диву Anikv в первобытный мех, отшила для верховной иконы русского авангарда Марии Миногаровой асимметричное платье-корсет (сливочная готика!) и припасла для Вики Салават абсолютные маст-хэвы — плечистый пиратский топ, а также сложносочиненный жакет, дополненный объемными металлическими накладками. Смело чувствует себя в мире арт + фэшн (в портфолио — коллаб с московской совриск-группировкой «ИП Виноградов»), но сильнее всего дорожит стайлинг-­нетворкингом (всегда держит крутые артписы для Софии Philosofiya Бурнашевой и любимицы .solutions Елизаветы Деревягиной!). «Сейчас стилисты играют в моде огромную роль, особенно в коммерции, — именно они соединяют дизайнера с аудиторией».

Катя IOWA Ника Шульга — талантливая дизайнерка, круто работает с объемами и фактурами.