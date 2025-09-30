Дрададак! Ах! Зью-зью! Вот хит-лист русских фэшн-футуристов-авангардистов новых ревущих двадцатых! Это они переодели прогрессивных селебов и мир совриска в мегаломанские платья-подушки, хрустальные корсеты, слэшерские бодиконы и экоустойчивые номад-тоги, провозгласив эру пост-пост (и мета-мета!) фэшн-авангарда. А еще заручились респектами модных теоретиков и практиков (от легенды совриска Андрея Бартенева до поп-дивы Кати IOWA!).
Кирилл Останин
Профи номад-деконструкции
Glumkimberly
В числе фанатов бренда — Лотта Волкова и Рената Литвинова
KAPÉL'
Виртуоз авангардного брайдалкора KAPÉL' Даниил Капелькин
Siniy Vsadnik
Те самые фэшн-авангардисты с вываренными в грязи футболками и закопанными в грязь свитшотами
Максим Острейковский
Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины
Parc Lunaire
Авангардные футболки из гардероба Александра Рогова, Ксюши Смо, Ильи и Никиты Хованских
Дмитрий Monkey Кузнецов
Мастеровитый гланж-кутюрье
Ника Шульга
Гуру авангардной эклектики
София Медведева
Довела арт + фэшн-подход до авангардного совершенства
Che She Design
Рок-звезда петербургской панк-готики
Сергей Коста
Стеклодел, отливающий прозрачные корсеты на зависть Жан-Полю Готье и Тьерри Мюглеру
Кирилл Останин
Останин — профи номад-деконструкции: набивал руку под крылом преподавателя НИУ ВШЭ Екатерины Сычевой, следом отточил техническое фэшн-мастерство в роли дизайн-ассистента Edem и пустился в лютый авангардный трип. Сочинил гротескное платье-подушку для «белой» съемки готической принцессы Вики Салават, а вместе с мастером многодельного стайлинга Софией Philosofiya Бурнашевой придумал шляпы-ветки и маски-подносы в качестве оммажа Изабелле Блоу. В выпускной коллекции показал нигилистический апсайкл-манифест из мусорных баков и псевдополиэтиленовых вещей (притворяются пластиковыми пакетами!) — первыми луки примерили танцоры Pink Dance Company во главе с хореографом Ксаной Ковалевой во время контемпорари-перформанса на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2025» в парадных декорациях Елагина дворца. Вдобавок преуспел в создании сложносочиненных курток: от горпкорного пальто-трансформера на Марке Эйдельштейне для The Voice до тренча-пентименто Cois (кроссовер плаща, бомбера и жакета!), разработанного им лично на правах дизайнера бренда. Кирилл вовсю готовится к сольному фэшн-перформансу Princess в «ГЭС-2» 8 ноября (концепцию пока держит в секрете!).
Андрей Бартенев
Когда легкая рука гения превращает бетономешалку в аксессуар, срочно необходимый всем и прям сейчас. Я б такое носил!!!
Glumkimberly
Основатель бренда Glumkimberly Богдан Высоцкий получил уважение работников модной индустрии от стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской до стилиста Miu Miu и All In Лотты Волковой! С опорой на винтажные ткани, дикие силуэты и хоррор-вайбы (сибирский думкор встречает техасский слэшер!) Высоцкий с 2018 года вяжет культовые плечистые поло в контрастную полоску, производит худи с хищными разрезами и отшивает babydoll-платья, которые мигом разлетаются по гардеробам кинодивы Ренаты Литвиновой, фитнес-блогершы Анастасии Мироновой, фэшн-инфлюенсера Luna Baba и художницы dashkamonashka. Заодно Высоцкий успевает коллаборировать с брендом пиджаков Lesyanebo, кастомить олдскульные свитеры (с двумя горловинами!) для фэшн-проекта Dog Rose и даже мастерить мебель в хоум-линейке Glumkimberly (вам дубовый шезлонг или кухонный гарнитур?). В новой коллекции Богдан припас деконструированные поло, мрачные нейлоновые куртки, плиссированные барби-платья из мериносовой шерсти (чуем, еще увидим на обложках System или i-D!).
Катя IOWA
Glumkimberly — бренд с самым сильным визуалом в России. Дизайнер Богдан Высоцкий очень талантливый парень! Весь контент для бренда снимает крутой фотограф с псевдонимом Bae. Бренд Dog Rose — тоже Богдана Высоцкого, ко- торый выстрелил благодаря апсайкл-рубашкам. Богдан делал их до 2023 года, а теперь создает очень интересную одежду на каждый день!
kapèl’
Знакомьтесь, если не знакомы, — виртуоз авангардного брайдалкора KAPÉL' Даниил Капелькин, бросающий вызов свадебному кутюру Демны и Хелен Роуз. «Меня сформировала “Вышка”: вырос в Подмосковье среди гаражной культуры, был типичным пацаном с района в олимпийке, но всегда тянулся к искусству и одежде, доверяя своему внутреннему ощущению красоты». Под чутким фэшн-руководством экс-дизайнера Alena Akhmadullina Екатерины Сычевой совершил восхитительную трансформацию из амбассадора индустриального вайба «Черных псов» в сверхнового вау-модельера, покорившего своими дикими нарядами эдиториалы Schön! Magazine и IMIRAGEmagazine, а также Мусю Тотибадзе, Таню Старикову и Катю IOWA (позирует в платье KAPÉL' на обложке альбома «Кассиопея»!). Придумывает туфли-лыжи, скрещивает рабочие комбинезоны с макси-юбками и творит многослойные коктейльные мини из корсетных сеток. Главная фэшн-гордость — белоснежное платье, расшитое 1600 снежинками из бирочного пистолета (фирменная технология Капелькина!), которое стилист Вика Салават мигом забрала на свою съемку. Сейчас KAPÉL' готовится показать новую кутюрную коллекцию и вовсю одевает музыкальных айдолов поколения альфа — darkprinceee, «королевский XVII» и Lyra (на вырост!).
Анзор Канкулов
Мне нравится, когда идея соединяет что-то очевидное, понятное с уникальным и необычным. Как в коллекциях Даниила Капелькина, где материализуется наше российское ощущение вечного холода (а теперь еще и мирового), — как в смысловом плане, так и в практическом, — превращаясь в такой экзистенциальный аутдор с изощренными деталями.
Леонид Алексеев
Капелькин — мечта просто, а не человек.
Siniy Vsadnik
Вот они — те самые фэшн-авангардисты с вываренными в грязи футболками и закопанными в грязь свитшотами (на три недели!). Стритвир-панкам Siniy Vsadnik респектуют топовые стилисты от Ибрагима Гатциева до Вики Салават. Название группировки отсылает к культовому объединению арт-экспрессионистов «Синий всадник» начала XX века, у руля дизайна — акула ретейла (сэйлз с 10-летним стажем!) Ваня Фадеев. Отшивает нефорские баски-килты, мастерит из кожи и дерева средневековые наплечники, нарочно пачкает худи и вручную украшает кепки дикими пуговицами. В новой коллекции Motto оторвался на спортшике — показал беговые тэнк-топы с акцентной бейкой, кобальтовые афгани, рубашки в горошек и клетчатые monk pants. «Коллекция яркая, свободная в формах — как детский взгляд на цвета и вещи. Продолжаю учиться видеть мир легко и интенсивно, несмотря на нагнетающую хтонь. Motto в переводе с английского означает “девиз” — пусть у каждого он появится».
Максим Острейковский
В авангарде мирового фэшн-тренда на меховые тотал-луки — выпускник Марии Смирновой в НИУ ВШЭ и дизайнер супербренда Ushatava Максим Острейковский (петербуржец в анамнезе!). Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре»!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи. Шубы из вау-материала (оммаж маминому винтажу!) уже примерила звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе, а образцовая Prada-girl Евгения Мельникова вышла в пальто Максима на выпускном показе Школы дизайна. Вдобавок Острейковский покорил балерину Марию Хореву и команду PAP Magazine своими деконструированными топами-блузами (оммаж голландскому костюму XVII века с картины Герарда Терборха «Портрет дамы»!). А еще неистово экспериментирует со свадебной и кожгалантерейной линейками Ushatava: отшил точеные брайдалкор-жакеты из вареного хлопка, обвязал платья объемными бантами-трансформерами — и не собирается останавливаться.
Анзор Канкулов
На мой взгляд, у Максима Острейковского получилось то, что редко встречается у молодых дизайнеров или выпускников бакалавриата: не только личная история, в которой отражается призма времени, не только выверенный, четкий современный образ без положенной нынче чрезмерности, но и вполне конкретные авторские находки — например, создание уникального материала на основе меха.
Мария Смирнова
У Максима превосходный вкус, его авангардная элегантность кажется мне невероятно актуальной и свежей. Считаю, что это великолепное приобретение для бренда USHATAVA. Основательница бренда Нино Шаматава со мной согласна. Максим очень искренний автор, его дизайн движим важными и действительно глубокими смыслами и историями, хочется наблюдать за раскрытием его прекрасной вселенной.
Parc Lunaire
Мы знаем Славу Порожного как фотографа культовых кампейнов SAMB Ксюши Смо, но на деле он — кофаундер бренда ультрамодных футболок Parc Lunaire, которые стали базовым фэшн-минимумом для гуру стайлинга Александра Рогова, Ксюши Смо, Ильи и Никиты Хованских. Авангардистская суперсила марки Порожного — дикие принты (от вибратора в форме Эйфелевой башни до хоррор-масок!), арт-аксессуары (ожерелья в виде кредиток!) и хайповый визуал (забрендировали ирокез британского панка Боба Бэгнэлла!). В новом сезоне Parc Lunaire объединил дизайн-мощности с мастерами топовых пуховиков F | ABLE во главе с креативным худруком и селебрити-стилистом Юной Вертукой: вместе замутили сет из кринжовых тишоток (в крейзи-портретах и рисунках пустых пивных банок!). Также Parc Lunaire создал аксессуарный артпис — хтонический крест из дерева (спойлер: это оберег от нормисов!).
Андрей Бартенев
Parc Lunaire успешно романтизируют кризисы урбанизма, превращая спонтанные идеи в ранимую стихотворную фразу.
Катя IOWA
У Parc Lunaire идеальные футболки с крутыми отсылками в принтах.
Дмитрий Monkey Кузнецов
Ученик фаундера Inshade Марии Смирновой из «Вышки», лихо совмещает субличности модели Lumpen и мастеровитого гланж-кутюрье: его маска из сушеных бабочек (оммаж фэшн-иконе Изабелле Блоу!) прижилась в модной кунсткамере худрука Badlon Mag Ксении Чилингаровой, а латексный кейп в горошек с восторгом носит стилист и архитектор Роман Крихели. «Я работаю с необычными тканями, масштабами и формами, стремясь наделить вещи нереальными свойствами, а людей — сверхспособностями». Кузнецов помещает слаймы внутрь одежды, придумывает апсайкл с опорой на прием motion capture (выдал за датчики движения 300 алармов из МAAG, перекрасив их в неоново-фиолетовый цвет!) и переизобретает исторические костюмы (создал реплику испанского придворного платья с парадного портрета эрцгерцога Альбрехта VII!). Несмотря на могучий авангардистский фэшн-лайнап, уверенно выступает и в кэжуал-сегменте: маленькое зеленое платье из коллекции Increase/decrease примерили актриса Алла Сигалова и звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе. Ну а за градиентную шубу-халат (на зависть Balenciaga!), кажется, развернулась настоящая фэшн-схватка: с подиума Lumpen Show перекочевала на плечи музыканта Raumtester (кислотный диджей нашего сердца!) и дизайн-революционера «Московского метро» Артемия Лебедева.
Ника Шульга
Мастер авангардной эклектики, совершившая марьяж гальяновского драматиккора с гротескными объемами Дюрана Лантинка. С дипломом Московского художественно-промышленного института (МХПИ) отправилась технологом на производство, где отточила фэшн-навыки в хардкорных условиях. «Работать на заводе — круто, это дает нечто большее, чем образование в университете». Начинала с плетения макабрических кроше-лонгсливов, но нашла себя в труде над суровыми многослойными луками из металла, кожи и шерсти (и в корсетной шнуровке!). Успевает всё: переодела поп-диву Anikv в первобытный мех, отшила для верховной иконы русского авангарда Марии Миногаровой асимметричное платье-корсет (сливочная готика!) и припасла для Вики Салават абсолютные маст-хэвы — плечистый пиратский топ, а также сложносочиненный жакет, дополненный объемными металлическими накладками. Смело чувствует себя в мире арт + фэшн (в портфолио — коллаб с московской совриск-группировкой «ИП Виноградов»), но сильнее всего дорожит стайлинг-нетворкингом (всегда держит крутые артписы для Софии Philosofiya Бурнашевой и любимицы .solutions Елизаветы Деревягиной!). «Сейчас стилисты играют в моде огромную роль, особенно в коммерции, — именно они соединяют дизайнера с аудиторией».
Катя IOWA
Ника Шульга — талантливая дизайнерка, круто работает с объемами и фактурами.
София Медведева
Выпускница Академии Штиглица, с опорой на фундаментальный художественный опыт довела арт + фэшн-подход до авангардного совершенства. Раскрыла в себе субличность человека эпохи Возрождения — скрупулезно перечитывает литературный корпус Ренессанса и творит платья по мотивам «Декамерона» и «Божественной комедии». Мрачно-дермантиновый наряд «Ад» достался художнице Александре Гарт, псевдогипсовый бодикон «Рай» — модели Наталье Квинт, а пушистое коктейльное мини «Ангел» из перышек (хотим биф Медведевой и Мигмуна!) — it-girl Саше Панике. Безупречно управляется с корсетами, латексом и гипсом (всё, везде и сразу!), а ее нарядам вовсю респектуют актриса Анна Завтур, поп-звезда Seville (под чутким стилистическим контролем Олега Горчанина!) и фэшн-икона Данила Поляков. Этой осенью зашла на театральное фэшн-поле — ее платья появились на афише оперы «Пиковая дама» в Михайловском театре (важнейшая премьера сезона в Петербурге!).
Олег Горчанин
Во время подготовки к съемке с Seville я вспомнил, что давно храню в галерее фото шикарной лаковой юбки «для лучшего случая». Увидел ее на просторах интернета, а когда начал искать, откуда же корни растут, — оказалось, что юбка сшита классным петербургским дизайне- ром Соней Медведевой. Рад, что Соня поддержала наш с Seville проект и мы оперативно пере- везли юбку из столицы в столицу.
Che She Design
Рок-звезда петербургской панк-готики, мастерски жонглирует субличностями стилиста и фэшн-дизайнера, — мы про выпускницу «Тряпки» (именитый СПбГУПТД!), победительницу конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» и фаундера авангардист- ского бренда Che She Design Ольгу Чернощекову. Обладает черным поясом по миксу самых диких материалов в луке (мех соседствует с фатином и проволокой, а кружево — с лакированной кожей и шипами) и на ура выкручивает на мак- симум хтонические фольклор-вайбы (со зловещими матреш- ками и кокошниками!). Несмотря на пошив хоррор-платьев, заслужила статус милого дарлинга в шоу+фэшн-индустрии: стилизовала в наряды Che She Design Катю IOWA, рэпера Travma (хедлайнер плейлиста поколения альфа!), фронтвумен «Кис-Кис» Алину Олешеву и поп-икону Анну Плет- неву. Основной творческий союз сложился с культовой группой Serebro, на солистках которой теперь сплошные киберфутуристичные мини и полупрозрачные дарк-лонгсливы.
Сергей Коста
Песнь льда и пламени — аут, песнь стекла и металла — ин! В обычной жизни петербуржец Сергей Коста — нормисный айтишник на фултайме, но за порогом мастерской превращается в мастера по металлу и виртуоза-стеклодела, отливающего из расплавленного стекла прозрачные корсеты (кутюрный крафт!) на зависть Жан-Полю Готье и Тьерри Мюглеру. Облачил в полупрозрачные доспехи и стальную юбку Марию Миногарову, сочинил в печи корсеты для солисток Serebro, а также обзавелся фэшн-фанатом в лице готической дивы Вики Салават, которая для стилизации каверстори Vogue Portugal позаимствовала его макабрическую вазу (украшена внутренней чашей, наполненной искусственной кровью!). Плюс бодро выступает в сфере предметного дизайна: в списке любимых арт-объектов — стеклянная версия логотипа .solutions Глеба Костина, кубистские канделябры, мрачная ваза из черного стекла (aka сложенные друг на друга пластинки!). Показывал обжедары на ярмарке (un)fair в fābula gallery — набивает руку перед подготовкой собственной выставки (ждем!).
