Оксана Акиньшина, Маша Белик и Михаил Пиотровский: вспоминаем лучшие съемки «ТОП50». Часть 2

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За семнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».

Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации. А на следующей неделе выйдет коллекционным майский номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!