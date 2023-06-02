18+
  • Мода
  • Герои
  • ТОП 50 2023
Герои

Оксана Акиньшина, Маша Белик и Михаил Пиотровский: вспоминаем лучшие съемки «ТОП50». Часть 2

Поделиться:

До награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023, которая пройдет 8 июня на Левашовском хлебозаводе, осталось меньше недели. В этом году мы в восемнадцатый раз будем рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам и кураторам, музыкантам, ученым, меценатам, писателям и активистам. А пока делимся второй частью наших любимых съемок номинантов за последние три года.

Оксана Акиньшина, 2022

Дмитрий Лысенков, 2022

Boulevard Depo, 2022 

Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора», 2022

Анастасия Пиорунская (Urbantiger), 2022

Маша Белик, 2021

Александр Шишкин-Хокусай, 2020

Present Perfect Festival, 2021

Полина Осипова, 2020

Катя IOWA, 2020

Елизавета Боярская, 2020

Елизавета Туктамышева, 2021

Ольга Гинзбург, 2021

Матильда Шнурова, 2021

Анастасия Миронова, 2020

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и  учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За семнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».

Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации. А на следующей неделе выйдет коллекционным майский номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: