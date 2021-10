Как Present Perfect Festival стал главным флагманом культурного рейва в Петербурге

Клуб по интересам

Зимовал «К-30» закрытым и в марте 2021-го ожил с открытием внутреннего пространства Lobby: он изначально задумывался как второй танцпол проекта. Новый сезон двора «К-30» стартовал 1 мая в пятидневном режиме — со среды по воскресенье. Сначала заработал причал, бильярдная с мерч-шопом и баром, появилась инсталляция петербургского творческого объединения Volna, известного своей работой со светом и кинетическими объектами. Далее открылся секретный винный бар над диджейкой в духе фильмов Дэвида Линча. Вернули к жизни легендарные тусовочные среды Феди Бумера, по четвергам давали джаз.

Дима Агалаков: «В прошлом году программу мы старались делать сами, потому что было всего два месяца, за которые хотелось высказаться. Сейчас срок больше, поэтому мы начали сотрудничать с дружественными промоутерами, с которыми ранее делали свои вечеринки, в том числе и на их площадках. Например, мы не упустили возможность пригласить в гости клуб Blank с их первым шоукейсом, москвичей System 108 и Кирилла Сергеева».

Артем Крючков: «Мы не замыкаемся внутри какого-то единственного жанра. Четко следуя своему видению, объединяем вокруг одного стержня различные классные явления. Поскольку прошлым летом не знали, сможем ли делать ивенты, у нас появилось уличное кафе. Открылись магазин растений Plants For Friends, виниловая лавка Washing Machine Саши “Hoopa” Никитина, магазин винтажных вещей и украшений Lotuseaters, проводились занятия йогой. Мы были подвижны как никогда и становились тем, чем можно было в тот или иной момент стать: в один день у нас показывали кино, в другой играли в пинг-понг, в третий танцевали на вечеринке. Так получился сегодняшний «К-30» — место для досуга, не клуб, не ресторан, а пространство, где люди могут отдыхать по-разному. У площадки уже есть свое комьюнити — коктейль, не ограничивающийся клубной аудиторией: днем, скажем, у нас рады детям. По воскресеньям — формат dogs friendly. Наши проекты развиваются вместе с нами, а рубиться под техно по шесть часов в замкнутой комнате нам уже тяжеловато. Поэтому у PPF новый виток — не только клубно-танцевальный, но и общественно-городской».

PPF-2022

В 2022 году фестиваль Present Perfect впервые пройдет и на собственной территории команды — в «K-30». Задействуют и прилегающие площади — обживать новые пространства по-прежнему важная миссия команды PPF. В лайн-апе на 2021 год (до переноса) были заявлены мировые топовые артисты Рикардо Вильялобос, Крейг Ричардс и Пегги Гу. Надеемся, они в нем и останутся. Но несмотря на то, что аудитория соскучилась по иностранным привозам, не менее важный блок программы PPF теперь — отечественный. На Present Is Perfect в 2020 году одним из новых форматов фестиваля были «Артефакты»: ряд уникальных шоу, спродюсированных командой PPF с российскими исполнителями. В серии (теперь на 2022-ый, если ничего не изменится — Прим.ред.) заявлены лайв электронного музыканта Nocow в сопровождении танцевальной постановки хореографа Владимира Варнавы, электронный концерт группы «СБПЧ», живое исполнение альбома Yet Another Kito Jempere Album, записанного Kito Jempere Band в коллаборации с музыкантами всего мира. И классика из каталога легендарного британского лейбла WARP Records в исполнении Московского ансамбля современной музыки со сценографией от команды Volna.

Артем Крючков: «PPF — это история про переживание, эстетическое в том числе, и концепция шоу “Артефакты” как раз про него. В прошлом году у нас получилось удивить людей тем, что происходит в России. А в этом году мы поработаем и над тем, чтобы разные артисты выступали, взаимодействуя друг с другом. Вопрос коллаборации в эпоху коронавируса кажется крайне актуальным. Люди разъединены, и мы стараемся объединять их мультидисциплинарно, стирая границы и создавая на их месте что-то оригинальное. Время вновь ставит нас перед изменившейся реальностью и подсказывает, в какую сторону двигаться, как было с первым PPF и самим “К-30”. “Артефакты” — это дух времени! А мы доверяем своей интуиции».

Артем Зотиков: «А еще “Артефакты” — это серьезная продюсерская работа, которая ведется с весны. Например, над шоу “СБПЧ” работает команда из семи человек: продюсер, режиссер, художник по свету, две отдельные команды отвечают за контент».

Дима Агалаков: «За прошедший год на отечественной сцене появились новые имена, собрались неожиданные коллаборации. Когда артисты не борятся за место под солнцем и не находятся в тени зарубежных имен, у них больше мотивации заниматься собственным творчеством. Например, у диджея Shutta появилась лайв-программа, первые лица отечественного техно Инга Мауэр и Филипп Горбачев готовят совместное выступление — все это будет впервые представлено на PPF».