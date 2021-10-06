Как Present Perfect Festival стал главным флагманом культурного рейва в Петербурге

Present Is Perfect! Флагманы культурного рейва Present Perfect Festival построили в Петербурге долгожданный дом, сделали локальную сцену great again и спасли лето-2020! Фестиваль в 2021-м перенесли на следующий год из-за коронавирусных ограничений, зато проект едет с гастролями в Москву в середине октября — с саб-ивентом. Present Perfect Festival — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Музыка».
На Юлии Краш: пончо SHU; на Дмитрии Агалакове: плащ SHU; на Артеме Зотикове: толстовка Vetements (ДЛТ), пончо SHU; на Валерии Бузмаковой: свитер Acne Studios (ДЛТ), пончо SHU; на Евгении Вислобокове: толстовка Acne Studios (ДЛТ), пончо SHU; на Брониславе Лебедевой: толстовка и анорак Acne Studios (ДЛТ); на Артеме Крючкове: плащ SHU; на Яне Зяблиной: свитер Acne Studios (ДЛТ).
Команда Present Perfect сфотографирована на берегу Финского залива — в своей новой штаб-квартире и по совместительству важном городском пространстве «K-30».
Команда Present Perfect Festival продюсирует Петербургу славу столицы русского рейва много лет. Их фестивали и опен-эйры — трейдмарк и гарантированный солд-аут. Объявят дату вечеринки — билеты тут же заканчиваются не только на нее, но и на сапсан: столько жителей столицы устремится на ивент. Анонсируют событие на новой площадке — значит, зарядят ее новой энергией: промоутеры встают в очередь, горожане зовут такси.
Объединение Present Perfect Festival — результат союза музыкального комьюнити Roots United и технической компании 2A Production. С мероприятиями под брендом Present Perfect и его «спин-оффом» — серией OFF — они кочуют пять лет, под флагами вечеринок Roots United — все десять. Когда в 2020 году стало известно, что команда PPF наконец обзаводится постоянной пропиской, всеобщей ажитации не было предела. Ведь теперь не надо ждать приглашения в гости — приходи хоть каждый день.
Каждый день и приходят! Построенное командой PPF пространство «К-30» — не просто дом, а город в городе! Адресом терра нова выбрали Васильевский остров неподалеку от «Севкабель Порта». «К-30» занял территорию вокруг Ленинградского производственного кожевенного объединения им. Радищева с выходом на Финский залив и видом на мост ЗСД через Корабельный фарватер. В «К-30» создали целую экосистему: кроме танцпола есть уличные кафе, виниловая лавка, винный бар, пинг-понг — жизнь в «К-30» бьет не только битами и басами. Джаз, оказалось, у PPF слушают так же охотно, как и Нину Кравиц — джем-сейшены по расписанию каждую неделю. Идеологи проекта Дмитрий Агалаков, Артем Крючков и Артем Зотиков летом 2021 года продолжили осваивать свои земли: оборудовали причал, бильярдную, кострище. Но Петербург благодарен им и за лето-2020 — тогда только открывшийся «К-30» стал главным городским местом долгожданных встреч. Отдельное спасибо — за подъем российской электронной сцены. Это они задали ему импульс, собрав у себя самых разных отечественных артистов и зрителей для них. Однако обо всем по порядку: о доме, который построил Дмитрий, Артемы и сотоварищи, — из первых рук.
Прописка у моря
Артем Крючков: «Своими событиями мы всегда помогали развивать территории до их реновации. Находили фактурные мало обжитые пространства, строили в них свой мир на один день, потом его разбирали. Но место гостям запоминалось: фестиваль помогал ему выйти на новый виток истории. Однако к концу 2019 года мы поняли, что устали работать в режиме передвижных ивентов. Масштабных мероприятий становилось все больше, а подходящих для них площадок все меньше. Так появилась идея сделать собственный дом, к его постройке стали готовиться еще до ковида. Неизвестное для всех здание, да еще и с выходом к воде — что может быть прекраснее! Вечером едите и выпиваете в “Севкабель Порте”, потом приходите к нам танцевать. Это синергия территорий, от соседства все выигрывают: чем больше движухи на одной улице, тем меньше людям хочется уезжать».
Артем Зотиков: «Мы решили создать пространство, которое складывается из модулей, как тетрис. До нас здесь находился небольшой музей логистики, который тоже состоял из нескольких контейнеров, да и мы сами использовали такие же для складирования декораций PPF. Так что все сложилось: залив, вид на портовые краны, фарватер для судов и музыкальный двор, дающий грузовым контейнерам вторую жизнь. К проектированию “К-30” подключились архитекторы Rhizome, и к весне 2020 года чертежи были готовы. Однако проект встал на паузу из-за известных ограничений. Когда появилась возможность открыться, у нас оставалось всего пять недель. Меньше чем за месяц мы привезли 17 контейнеров и возвели двухъярусное пространство с двором и крышей».
Время настоящего
В середине тревожного лета 2020 года первые волны пандемии стихали. Ограничения набегали и откатывались, ивент-индустрия ждала хорошей погоды у моря всевозможных сценариев своего будущего. К 1 августа было принято решение «К-30» во что бы то ни стало открыть, и это они, что называется, как в воду глядели. Город истосковался по танцам! Весь август танцпол разрывался — и без всяких привозов. Исключительно локальные имена! PPF разыскали и вывели на сцену самых разных российских артистов — инди-идолов, андеграунд, прорывных ньюкамеров. В одних публика влюблялась заново, других открывала для себя впервые, общее же мнение было единодушными: то, что делают наши музыканты, это просто вау!
Заглавное событие семейства PPF — непосредственно сам ежегодный фестиваль Present Perfect: главный рейв страны с лайн-апом из лучших артистов планеты. В привычном формате его было не провести из-за закрытых границ, и команда PPF объявила о проведении в середине сентября саб-ивента под названием Present Is Perfect с российскими артистами. За три дня на них собралось почти восемь тысяч человек! Гвоздем программы стала программа-шоукейс лейбла «Трип» Нины Кравиц — выступление четырех протеже суперзвезды.
Организаторы назвали событие Present Is Perfect, чтобы подчеркнуть, что это не обычный, гремящий мировыми именами, формат Present Perfect, а его версия, возможная на сегодняшний момент. Но мы уверены, все ставили хэштег #presentisperfect со слезами на глазах — настолько совершенным было тогда настоящее в «К-30».
Дима Агалаков: «Я начал прорабатывать расписание на август 2020 года еще в конце локдауна, в июне. Договаривался, чтобы музыканты, как только ивенты разрешат, первый раз выступили у нас. Солд-ауты в “К-30” были с открытия, но из соображений безопасности мы тогда не пускали больше пятисот человек, чтобы всем было комфортно. С Present Is Perfect наша команда понимала, что отечественный лайн-ап у нас крепкий, но не знала, чего ждать от публики. Так что решили сделать, чтобы событие просто состоялось. Если бы предвидели последовавший ажиотаж, по-другому бы подошли к освоению пространства и расширили площади фестиваля. Дали анонс, и через три с половиной недели билетов не осталось. В истории PPF такого не было никогда! В итоге перекупщики на “Авито” билеты на Present Is Perfect перепродавали по пятнадцать тысяч. Хедлайнеры российской электронной сцены, как и обещали, в Петербурге впервые после карантина выступили именно у нас: Kate NV, Glintshake/ГШ, Buttechno, Филипп Горбачев, Moa Pillar & Ушко».
Клуб по интересам
Зимовал «К-30» закрытым и в марте 2021-го ожил с открытием внутреннего пространства Lobby: он изначально задумывался как второй танцпол проекта. Новый сезон двора «К-30» стартовал 1 мая в пятидневном режиме — со среды по воскресенье. Сначала заработал причал, бильярдная с мерч-шопом и баром, появилась инсталляция петербургского творческого объединения Volna, известного своей работой со светом и кинетическими объектами. Далее открылся секретный винный бар над диджейкой в духе фильмов Дэвида Линча. Вернули к жизни легендарные тусовочные среды Феди Бумера, по четвергам давали джаз.
Дима Агалаков: «В прошлом году программу мы старались делать сами, потому что было всего два месяца, за которые хотелось высказаться. Сейчас срок больше, поэтому мы начали сотрудничать с дружественными промоутерами, с которыми ранее делали свои вечеринки, в том числе и на их площадках. Например, мы не упустили возможность пригласить в гости клуб Blank с их первым шоукейсом, москвичей System 108 и Кирилла Сергеева».
Артем Крючков: «Мы не замыкаемся внутри какого-то единственного жанра. Четко следуя своему видению, объединяем вокруг одного стержня различные классные явления. Поскольку прошлым летом не знали, сможем ли делать ивенты, у нас появилось уличное кафе. Открылись магазин растений Plants For Friends, виниловая лавка Washing Machine Саши “Hoopa” Никитина, магазин винтажных вещей и украшений Lotuseaters, проводились занятия йогой. Мы были подвижны как никогда и становились тем, чем можно было в тот или иной момент стать: в один день у нас показывали кино, в другой играли в пинг-понг, в третий танцевали на вечеринке. Так получился сегодняшний «К-30» — место для досуга, не клуб, не ресторан, а пространство, где люди могут отдыхать по-разному. У площадки уже есть свое комьюнити — коктейль, не ограничивающийся клубной аудиторией: днем, скажем, у нас рады детям. По воскресеньям — формат dogs friendly. Наши проекты развиваются вместе с нами, а рубиться под техно по шесть часов в замкнутой комнате нам уже тяжеловато. Поэтому у PPF новый виток — не только клубно-танцевальный, но и общественно-городской».
PPF-2022
В 2022 году фестиваль Present Perfect впервые пройдет и на собственной территории команды — в «K-30». Задействуют и прилегающие площади — обживать новые пространства по-прежнему важная миссия команды PPF. В лайн-апе на 2021 год (до переноса) были заявлены мировые топовые артисты Рикардо Вильялобос, Крейг Ричардс и Пегги Гу. Надеемся, они в нем и останутся. Но несмотря на то, что аудитория соскучилась по иностранным привозам, не менее важный блок программы PPF теперь — отечественный. На Present Is Perfect в 2020 году одним из новых форматов фестиваля были «Артефакты»: ряд уникальных шоу, спродюсированных командой PPF с российскими исполнителями. В серии (теперь на 2022-ый, если ничего не изменится — Прим.ред.) заявлены лайв электронного музыканта Nocow в сопровождении танцевальной постановки хореографа Владимира Варнавы, электронный концерт группы «СБПЧ», живое исполнение альбома Yet Another Kito Jempere Album, записанного Kito Jempere Band в коллаборации с музыкантами всего мира. И классика из каталога легендарного британского лейбла WARP Records в исполнении Московского ансамбля современной музыки со сценографией от команды Volna.
Артем Крючков: «PPF — это история про переживание, эстетическое в том числе, и концепция шоу “Артефакты” как раз про него. В прошлом году у нас получилось удивить людей тем, что происходит в России. А в этом году мы поработаем и над тем, чтобы разные артисты выступали, взаимодействуя друг с другом. Вопрос коллаборации в эпоху коронавируса кажется крайне актуальным. Люди разъединены, и мы стараемся объединять их мультидисциплинарно, стирая границы и создавая на их месте что-то оригинальное. Время вновь ставит нас перед изменившейся реальностью и подсказывает, в какую сторону двигаться, как было с первым PPF и самим “К-30”. “Артефакты” — это дух времени! А мы доверяем своей интуиции».
Артем Зотиков: «А еще “Артефакты” — это серьезная продюсерская работа, которая ведется с весны. Например, над шоу “СБПЧ” работает команда из семи человек: продюсер, режиссер, художник по свету, две отдельные команды отвечают за контент».
Дима Агалаков: «За прошедший год на отечественной сцене появились новые имена, собрались неожиданные коллаборации. Когда артисты не борятся за место под солнцем и не находятся в тени зарубежных имен, у них больше мотивации заниматься собственным творчеством. Например, у диджея Shutta появилась лайв-программа, первые лица отечественного техно Инга Мауэр и Филипп Горбачев готовят совместное выступление — все это будет впервые представлено на PPF».
Текст: Наталья Наговицына, Анастасия Павленкова
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Свет: Максим Самсонов, Skypoint
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