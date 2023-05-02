Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 пройдет на Левашовском хлебозаводе

Работа завода приостановилась в 2012 году, когда его закрыли. Пять лет назад здание и вовсе считалось аварийным. Восстановить и превратить его в культурно-деловое пространство решила девелоперская компания RBI в лице ее основателя и председателя совета директоров Эдуарда Тиктинского (читайте интервью с ним в майском номере «Собака.ru» и на нашем сайте) и стратегический партнер — школа Masters искусствоведа Полины Бондаревой. Они заменили купол кровли и очистили кирпичную кладку в помещении бывшей котельной, отреставрировали фасады, перила и плитку на полу. Хранить память о работе завода в период блокады Ленинграда будет «Блокадный мемориал».