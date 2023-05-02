Премия «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 пройдет на Левашовском хлебозаводе

Июньский номер журнала «Собака.ru» традиционно коллекционный, посвященный героям премии «ТОП50». Рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам и кураторам, музыкантам, ученым, меценатам, писателям и активистам мы будем на церемонии награждения лауреатов 8 июня. Местом для проведения «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 стал Левашовский хлебозавод, которые откроется после масштабной реконструкции как раз в начале июня (да, мы будем первыми!).
Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water
Поддержка исторических локаций и их реставраций — часть идеологии «Собака.ru». Мы рассказывали, привлекали внимание к объектам культурного наследия и снимали героев коллекционного номера журнала в исторических местах задолго до того, как это стало мейнстримом. И сейчас пара совпала: Левашовский хлебозавод, созданный в 1933 году, — уникальный памятник промышленного строительства эпохи конструктивизма открывается после реконструкции.
Завод построен по проекту Георгия Марсакова — инженера, который придумал автоматизированный вертикально-кольцевой цикл приготовления хлеба. Эта технология стала решающей в выборе круглой формы здания — на этажах размещались кольцевые конвейеры. Левашовский хлебозавод интересен не только как памятник советского конструктивизма, но и как знаковый объект, хранящий историю. Во время блокады Ленинграда он продолжал работать — производство хлеба не останавливалось ни на день.
Работа завода приостановилась в 2012 году, когда его закрыли. Пять лет назад здание и вовсе считалось аварийным. Восстановить и превратить его в культурно-деловое пространство решила девелоперская компания RBI в лице ее основателя и председателя совета директоров Эдуарда Тиктинского (читайте интервью с ним в майском номере «Собака.ru» и на нашем сайте) и стратегический партнер — школа Masters искусствоведа Полины Бондаревой. Они заменили купол кровли и очистили кирпичную кладку в помещении бывшей котельной, отреставрировали фасады, перила и плитку на полу. Хранить память о работе завода в период блокады Ленинграда будет «Блокадный мемориал».
На церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 8 июня мы отметим вклад выдающихся петербуржцев в развитие разных областей: от моды до бизнеса. Не удивительно, что «Собака.ru» соберет своих героев и гостей в пространстве с такой мощной историей.
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