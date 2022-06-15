Актер Дмитрий Лысенков: «В кино я играю или подоноков-злодеев, или людей интеллигентных»

Какие у вас отношения со временем в его утилитарном понимании — вы человек хаоса или порядка?

Порядка, абсолютно точно. Мы назначили беседу в зуме на определенное время, в него я и подключился: ни секундой раньше, ни секундой позже. (Смеется.) Я в этом смысле даже раздражал своих театральных руководителей: приходил на репетиции ровно во столько, во сколько оговорили. Про Канта есть байка, что тот всегда ходил в университет по одной и той же дороге в одно и то же время: по нему сверяли часы.

Догадываюсь, кого вы имеете в виду. Худрук Александринского театра Валерий Фокин никогда не опаздывает.

Именно так. Я тоже не опаздываю и ненавижу, когда так делают, но и раньше приходить, чтобы понравиться режиссеру, не буду. Москва в этом плане ужасный город. Здесь все опаздывают, ссылаясь на мифические пробки. Рассказывают, как по два часа преодолевают путь длиною в 20 минут. Я добираюсь ровно той же дорогой, но умудряюсь быть на репетиции вовремя.

А стереотип про «давай завтра» при этом существует про нас, петербуржцев. Вы с семьей переехали в Москву из Петербурга в 2020-м. Москва больше, чем Петербург, подходит вашей деятельной натуре?

Да нет. Мне кажется, я довольно ленивый человек. Если есть возможность ничего не делать, не делаю. (Улыбается.) Москва меня даже расслабляет. Потому что теперь я «вольный каменщик», не состою в штате театра. Я чувствую свободу относительно того, что могу в любой момент прекратить репетировать, если спектакль движется, по моему мнению, куда-то не туда, и расторгнуть договоренности о своем участии. При этом объясняю честно, почему это происходит. Недавно я не сошелся с хореографом постановки, вернее с его решениями, а это было важно, так как моя роль исключительно музыкальная. В этом смысле, если встать на сторону режиссера, мой отказ выглядит, наверное, даже как необязательность.