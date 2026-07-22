Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 июля

Фестиваль Summer Sound, «10/12 Мануфактура» (16+)

Серия концертов на Синопской набережной продлится почти месяц. На этой неделе отправляемся подпевать металкор-селебрити Wildways, ностальгическим хитам группы «Градусы» и треку «Лето, прием!» Антохи МС.

С 24 июля по 16 августа

Фестиваль «Елагин парк», Елагин остров (0+)

Шоу с гигантскими куклами, акробатами, пиротехниками, мимами, клоунами и даже мастерами кунг-фу — все это уже традиционная феерия уличных театров.

С 24 по 26 июля

Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)

20:30

Пятая часть спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) стала трибьютом импрессионизму и модернизму. Читайте о том, как работы Моне, Дега, Сезанна и Кандинского синтезировали с эмбиентом, вальсами Штрауса и пластическими перформансами, в репортаже Собака.ru.

Вечеринка Daily Slime, «К-30» (18+)

22:00

Нишевые тусовщики Петербурга, вы призваны в «К-30»! В пятницу здесь покажут шоукейс остроактуальных и дерзких фрешменов-экспериментаторов. В лайн-апе: Artemy Samoletov, 3umph, Kohan, Ximia и другие.

+ Идея: исследовать главные ресторанные открытия лета.

От «Кафе Бенуа» (с гастрономическими оммажами Репину, Шишкину и Айвазовскому!) до шалмана команды музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты».