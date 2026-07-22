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Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 июля

Фестиваль уличных театров «Елагин парк», Saint Petersburg Jazz Festival, концерты Алексея Гориболя и Антохи МС, спектакль «Опаленные СССР» по пьесе Александра Цыпкина, читка стихов Лехи Никонова, а также выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще» (Хиросигэ! Козин!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 23 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА: 24 ИЮЛЯ
СУББОТА: 25 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 23 ИЮЛЯ

Александр Цыпкин
Яна Давыдова

Александр Цыпкин

Главные премьеры этой недели в кино: триллер Николаса Виндинга Рефна (режиссер «Драйва»!) «Ее личный ад» (18+) и абсурдистская экшен-комедия «Дни Сакамото» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль Saint Petersburg Jazz Festival, Филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад, площадь Искусств, «Севкабель Порт», Таврический сад, «Озеро Долгое», Петергоф (6+)

Фестиваль Игоря Бутмана ставит рекорд по самому масштабному лайн-апу этого лета: более 600 (!) музыкантов. Среди них — основатель Джазовой филармонии Давид Голощекин, гранд-пианист Борис Березовский, ВИА «Пролетарское танго» и легенда «Евровидения» Петр Налич.

До 26 июля

Спектакль «Опаленные СССР», Театр на Литейном (18+)

20:00

Ученик Фокина Григорий Артамонов везет в Петербург спектакль о поколении 1970-х по пьесе Цыпкина. Логлайн: юность на фоне краха страны.

Спектакль «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”», Новая сцена Александринского театра (16+)

Успевайте на последние показы новаторского осмысления «Маленьких трагедий»! Главные звезды театрального Петербурга (Дель! Ткачук! Варнава! Челидзе!) расскажут о незакрытых гештальтах в формате экспромта и синтеза искусств.

23 и 24 июля

Ретроспектива Хаяо Миядзаки, «Аврора» (12+)

Погружаемся в миры японского мастера анимации и пересматриваем классику: «Унесенных призраками», «Ходячий замок», «Принцессу Мононоке» и «Моего соседа Тоторо».

С 23 по 26 июля

Музыкальная гостиная Ксении Гощицкой, Kuznya House (18+)

20:00

Креативный директор Собака.ru раздаст «музыку для поцелуев».

ПЯТНИЦА: 24 ИЮЛЯ

Антоха МС
архив пресс-служб

Антоха МС

Фестиваль Summer Sound, «10/12 Мануфактура» (16+)

Серия концертов на Синопской набережной продлится почти месяц. На этой неделе отправляемся подпевать металкор-селебрити Wildways, ностальгическим хитам группы «Градусы» и треку «Лето, прием!» Антохи МС.

С 24 июля по 16 августа

Фестиваль «Елагин парк», Елагин остров (0+)

Шоу с гигантскими куклами, акробатами, пиротехниками, мимами, клоунами и даже мастерами кунг-фу — все это уже традиционная феерия уличных театров. 

С 24 по 26 июля

Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)

20:30

Пятая часть спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) стала трибьютом импрессионизму и модернизму. Читайте о том, как работы Моне, Дега, Сезанна и Кандинского синтезировали с эмбиентом, вальсами Штрауса и пластическими перформансами, в репортаже Собака.ru.

Вечеринка Daily Slime, «К-30» (18+)

22:00

Нишевые тусовщики Петербурга, вы призваны в «К-30»! В пятницу здесь покажут шоукейс остроактуальных и дерзких фрешменов-экспериментаторов. В лайн-апе: Artemy Samoletov, 3umph, Kohan, Ximia и другие.

+ Идея: исследовать главные ресторанные открытия лета.

От «Кафе Бенуа» (с гастрономическими оммажами Репину, Шишкину и Айвазовскому!) до шалмана команды музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

СУББОТА: 25 ИЮЛЯ

Алексей Гориболь
Алиса Дитрих

Алексей Гориболь

Концерт Алексея Гориболя, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

Гранд-пианист исполнит композиции одного из главных советских киномузыкантов — Микаэла Таривердиева. Спойлер: не обойдется без «Иронии судьбы» и «17 мгновений весны»!

Спектакль «Операция “Пушкин”», Театр им. Комиссаржевской (16+)

Пьеса современного драматурга Сергея Казанцева предлагает альтернативную версию истории, в которой Пушкин не погибает на дуэли, а остается жив. И да, футуристичный мир будущего здесь столкнется с поэтичным XIX веком.

25, 26 и 27 июля

Фестиваль «Абстрасенция», «Мачты» (18+)

20:00

Команда «Абстрасенции» (главные по атмосферной электронике!) соберет 15 музыкальных проектов. Среди хайлайтов — Long Arm, участник Boiler Room и и берлинского Project Mooncircle.

Концерт Лехи Никонова, «Цоколь 2.0» (18+)

20:00

Фронтмен «Последних танков в Париже» устроит читку собственной лирики.

Вечеринка «Экстра Бонус Афтер Хаус Пати», «К-30» (18+)

23:00

Афтепати «Планеты К-30» спустя две недели после фестиваля? Почему бы и нет? Еще и с грандиозным привозом — звездой нью-йоркского хауса Jus-Ed!

Вечеринка Evro Trash, «Ласточка» (18+)

23:59

Ночь crazy-ремиксов Charli XCX, Yung Lean, Limp Bizkit (и даже Гуфа!). Специальный гость — блогер Саша Теслонд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ИЮЛЯ

Федор Хиросигэ
Лина Либо

Федор Хиросигэ

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)

В программе ученика Николая Луганского Льва Чефанова соседствуют Моцарт, Шопен и Прокофьев. О других хайлайтах фестиваля, который знакомит нас с академической сценой и молодыми пианистами, читайте в гиде его худрука Алексея Городнева.

До 10 августа

Выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще», Parazit gallery (18+)

В проекте, посвященном парадоксам, представлены работы 23 авторов: от человека-гриба Федора Хиросигэ и сооснователя арт-объединения Parazit Владимира Козина до ньюкамеров.

До 14 августа

Выставка Александра Тягны-Рядно, «Росфото» (18+)

Редкие кадры Бодрова, Германа, Тереховой, Вознесенского и других советских селебрити — в экспозиции московского хроникера.

До 6 сентября

Выставка «Этюд с Полифемом», Петрикирхе (18+)

Скульптор и автор памятника Трезини Павел Игнатьев воссоздал образ великана из древнегреческой мифологии в башне лютеранской церкви.

До 4 августа

+ Идея: изучить самые современные библитотеки Петербурга.

Семь пространств для чтения, записи подкаста, печати зина или мерча, прослушивания винила, изучения иностранных языков и перерыва на чашку фильтра.

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