Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 июля

Фестиваль уличных театров «Елагин парк», Saint Petersburg Jazz Festival, концерты Алексея Гориболя и Антохи МС, спектакль «Опаленные СССР» по пьесе Александра Цыпкина, читка стихов Лехи Никонова, а также выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще» (Хиросигэ! Козин!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 23 ИЮЛЯ
Александр Цыпкин
Главные премьеры этой недели в кино: триллер Николаса Виндинга Рефна (режиссер «Драйва»!) «Ее личный ад» (18+) и абсурдистская экшен-комедия «Дни Сакамото» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Фестиваль Saint Petersburg Jazz Festival, Филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад, площадь Искусств, «Севкабель Порт», Таврический сад, «Озеро Долгое», Петергоф (6+)
Фестиваль Игоря Бутмана ставит рекорд по самому масштабному лайн-апу этого лета: более 600 (!) музыкантов. Среди них — основатель Джазовой филармонии Давид Голощекин, гранд-пианист Борис Березовский, ВИА «Пролетарское танго» и легенда «Евровидения» Петр Налич.
До 26 июля
Спектакль «Опаленные СССР», Театр на Литейном (18+)
20:00
Ученик Фокина Григорий Артамонов везет в Петербург спектакль о поколении 1970-х по пьесе Цыпкина. Логлайн: юность на фоне краха страны.
Спектакль «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”», Новая сцена Александринского театра (16+)
Успевайте на последние показы новаторского осмысления «Маленьких трагедий»! Главные звезды театрального Петербурга (Дель! Ткачук! Варнава! Челидзе!) расскажут о незакрытых гештальтах в формате экспромта и синтеза искусств.
23 и 24 июля
Ретроспектива Хаяо Миядзаки, «Аврора» (12+)
Погружаемся в миры японского мастера анимации и пересматриваем классику: «Унесенных призраками», «Ходячий замок», «Принцессу Мононоке» и «Моего соседа Тоторо».
С 23 по 26 июля
Музыкальная гостиная Ксении Гощицкой, Kuznya House (18+)
20:00
Креативный директор Собака.ru раздаст «музыку для поцелуев».
ПЯТНИЦА: 24 ИЮЛЯ
Антоха МС
Фестиваль Summer Sound, «10/12 Мануфактура» (16+)
Серия концертов на Синопской набережной продлится почти месяц. На этой неделе отправляемся подпевать металкор-селебрити Wildways, ностальгическим хитам группы «Градусы» и треку «Лето, прием!» Антохи МС.
С 24 июля по 16 августа
Фестиваль «Елагин парк», Елагин остров (0+)
Шоу с гигантскими куклами, акробатами, пиротехниками, мимами, клоунами и даже мастерами кунг-фу — все это уже традиционная феерия уличных театров.
С 24 по 26 июля
Спектакль «Лето в Главном штабе», Главный штаб Эрмитажа (12+)
20:30
Пятая часть спектакля-променада (на стыке экскурсии, медиации и концерта!) стала трибьютом импрессионизму и модернизму. Читайте о том, как работы Моне, Дега, Сезанна и Кандинского синтезировали с эмбиентом, вальсами Штрауса и пластическими перформансами, в репортаже Собака.ru.
Вечеринка Daily Slime, «К-30» (18+)
22:00
Нишевые тусовщики Петербурга, вы призваны в «К-30»! В пятницу здесь покажут шоукейс остроактуальных и дерзких фрешменов-экспериментаторов. В лайн-апе: Artemy Samoletov, 3umph, Kohan, Ximia и другие.
+ Идея: исследовать главные ресторанные открытия лета.
От «Кафе Бенуа» (с гастрономическими оммажами Репину, Шишкину и Айвазовскому!) до шалмана команды музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты».
СУББОТА: 25 ИЮЛЯ
Алексей Гориболь
Концерт Алексея Гориболя, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
Гранд-пианист исполнит композиции одного из главных советских киномузыкантов — Микаэла Таривердиева. Спойлер: не обойдется без «Иронии судьбы» и «17 мгновений весны»!
Спектакль «Операция “Пушкин”», Театр им. Комиссаржевской (16+)
Пьеса современного драматурга Сергея Казанцева предлагает альтернативную версию истории, в которой Пушкин не погибает на дуэли, а остается жив. И да, футуристичный мир будущего здесь столкнется с поэтичным XIX веком.
25, 26 и 27 июля
Фестиваль «Абстрасенция», «Мачты» (18+)
20:00
Команда «Абстрасенции» (главные по атмосферной электронике!) соберет 15 музыкальных проектов. Среди хайлайтов — Long Arm, участник Boiler Room и и берлинского Project Mooncircle.
Концерт Лехи Никонова, «Цоколь 2.0» (18+)
20:00
Фронтмен «Последних танков в Париже» устроит читку собственной лирики.
Вечеринка «Экстра Бонус Афтер Хаус Пати», «К-30» (18+)
23:00
Афтепати «Планеты К-30» спустя две недели после фестиваля? Почему бы и нет? Еще и с грандиозным привозом — звездой нью-йоркского хауса Jus-Ed!
Вечеринка Evro Trash, «Ласточка» (18+)
23:59
Ночь crazy-ремиксов Charli XCX, Yung Lean, Limp Bizkit (и даже Гуфа!). Специальный гость — блогер Саша Теслонд.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 ИЮЛЯ
Федор Хиросигэ
Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)
В программе ученика Николая Луганского Льва Чефанова соседствуют Моцарт, Шопен и Прокофьев. О других хайлайтах фестиваля, который знакомит нас с академической сценой и молодыми пианистами, читайте в гиде его худрука Алексея Городнева.
До 10 августа
Выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще», Parazit gallery (18+)
В проекте, посвященном парадоксам, представлены работы 23 авторов: от человека-гриба Федора Хиросигэ и сооснователя арт-объединения Parazit Владимира Козина до ньюкамеров.
До 14 августа
Выставка Александра Тягны-Рядно, «Росфото» (18+)
Редкие кадры Бодрова, Германа, Тереховой, Вознесенского и других советских селебрити — в экспозиции московского хроникера.
До 6 сентября
Выставка «Этюд с Полифемом», Петрикирхе (18+)
Скульптор и автор памятника Трезини Павел Игнатьев воссоздал образ великана из древнегреческой мифологии в башне лютеранской церкви.
До 4 августа
+ Идея: изучить самые современные библитотеки Петербурга.
Семь пространств для чтения, записи подкаста, печати зина или мерча, прослушивания винила, изучения иностранных языков и перерыва на чашку фильтра.
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