Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна, экшен-комедия «Дни Сакамото» и сиквел «Моего дикого друга»

«Ее личный ад» / Her Private Hell (18+)

Первый фильм Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») после 10-летнего перерыва. В нем актриса Эль (Софи Тэтчер) и ее подруга-блогерша (Кристин Фросет) в неоновых декорациях мегаполиса будущего становятся свидетельницами убийства девушки. По городской легенде убийцу зовут Кожаный человек — это монстр, который родился из женских фобий. Также в касте — Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю и Дюгрей Скотт.

C 23 июля