Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна, экшен-комедия «Дни Сакамото» и сиквел «Моего дикого друга»

А также — французская фэнтези-мелодрама «Между небом и землей», «Короткий фильм о любви» Кшиштофа Кесьлевского в повторном прокате и мультфильм «Патруль времени». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Ее личный ад» / Her Private Hell (18+)
Первый фильм Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») после 10-летнего перерыва. В нем актриса Эль (Софи Тэтчер) и ее подруга-блогерша (Кристин Фросет) в неоновых декорациях мегаполиса будущего становятся свидетельницами убийства девушки. По городской легенде убийцу зовут Кожаный человек — это монстр, который родился из женских фобий. Также в касте — Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю и Дюгрей Скотт.
C 23 июля
«Дни Сакамото» / Sakamoto Deizu (18+)
Абсурдистская яркая экшен-комедия по одноименной манге о бывшем киллере Таро Сакамото (Рэн Мэгуро, «Сегун»), который отошел от дел, обзавелся семьей и открыл магазинчик — однако опасные люди из прошлого решают ему отомстить. Комично располневшему Сакамото приходится вспомнить свое мастерство, чтобы защитить близких. Режиссер — Юити Фукуда («Гинтама»).
C 23 июля
«Мой дикий друг: Возвращение домой» (6+)
Сиквел семейного фильма о дружбе мальчика Саши (Елисей Чучилин) и лиса Рыжего — школьник узнает, что семью лиса забрал передвижной зоопарк и отправляется на помощь. Режиссером продолжения вновь стала Анна Курбатова, также в картине сыграли Юлия Александрова, София Коваленко и Ян Цапник.
С 23 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Короткий фильм о любви» / A Short Film About Love (1988) (18+)
Еще один фильм из «Декалога» Кшиштофа Кесьлевского — история отношений 19-летнего вуайериста Томека и объекта его наблюдений Магды возвращается на большие экраны.
C 23 июля
«Между небом и землей» / L'Âme idéale (18+)
Фэнтези-мелодрама о музыканте Оскаре (Джонатан Коэн, «Даааааали!»), который погиб в автокатастрофе и застрял между мирами живых и мертвых, и медиума Эльзы (Магали Лепин Блондо, «Природа любви») — их контакт превращается в историю любви. Режиссером выступила Алис Вьяль («Загадочные убийства Агаты Кристи»).
C 23 июля
«Патруль времени» / Time Hoppers: The Silk Road (6+)
Канадский мультфильм дебютантки Флорделисы Дэйрит о четырех юных друзьях, научившихся путешествовать во времени и попавших в прошлое. Теперь им предстоит заняться спасением великих ученых от злодея Фасида и придумать способ, как вернуться обратно.
C 23 июля
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