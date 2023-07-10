Пианист Алексей Гориболь: «Мне просто очень повезло — я с детства был в театре»

И какую партию ты «станцевал» в этом проекте?

Не поверишь, одну из центральных — я стал его музыкальным руководителем и энерджайзером-исполнителем. Я очень полюбил труппу и музыкантов «Урал Опера Балет», где состоялась премьера. Если на первой репетиции с музыкантами чувствовалась некоторая настороженность с их стороны, то уже со второй они сроднились с музыкой. А потом у нас произошел просто «производственный роман»: они влюбились в меня, я — в них. Почти то же самое случилось, когда мы соединились с великолепной балетной труппой Славы Самодурова (худрук «Урал Балета». — Прим. ред.). Никогда не забуду удивительную атмосферу сводных репетиций, прогонов, поисков, талантливых разногласий, зависаний, творческой заинтересованности каждого друг в друге, что и привело в итоге к абсолютному триумфу композитора, хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского, самого Славы Самодурова и всей труппы. Совсем недавно спектакль был увенчан «Золотой маской», и я счастлив за всю нашу команду. Благодаря L. А. D. я познакомился и подружился с одареннейшим Максимом Севагиным, который сразу после этой премьеры поставил по моей просьбе «Ноктюрн» Десятникова из фильма «Мания Жизели», а чуть позже для моей программы «Бал-маскарад» на фестивале «Дягилев P. S.» —три «Гноссиенны» Эрика Сати. Таким образом, как видишь, мой роман с балетом продолжается.