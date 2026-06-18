Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 июня

Гастроли Театра Наций и пространства «Внутри», спектакль «Хора», выставки «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой» и «Чур не я!» (Турбен! Никита Dusto! alesha! Максим Има!), концерты Ильи Папояна и Александра Кашпурина, трибьют Довлатову в версии Семена Серзина, а также лекция о музыкальной коллекции Георгия Гурьянова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 18 ИЮНЯ
Марк Эйдельштейн
Главные премьеры этой недели в кино: изобретательная комедия о сложных семейных обстоятельствах (в касте Марк Эйдельштейн!) «Ганди молчал по субботам» (16+) и зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» «Колония» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Гастроли Театра Наций, БДТ им. Товстоногова, Новая сцена Александринского театра, «Стачка» (18+)
Театр под руководством Евгения Миронова везет в Петербург шесть спектаклей. На этой неделе смотрим одну из самых популярных мольеровских комедий «Тартюф» (Чиповская! Ершова!) и драму с миксом китайского и российского колорита «Я не убивала своего мужа».
До 28 июня
Спектакль «Блестящий дивертисмент», Мариинский театр (16+)
Одноактный Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент» на музыку Глинки, вдохновленный оперой «Сомнамбула» Беллини, впервые покажут в версии труппы Мариинского театра.
18 и 20 июня
Выставка «Ритмы внутреннего моря», «Завод Разин» (12+)
MYTH Gallery и галерея «Грабарь» объединились, чтобы показать более чем 20 художников: от мифотворца Ульяны Подкорытовой до мастеров инсталляций и скульптур из утилитарных материалов арт‑группы Recycle.
Маст-си — работа Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из цикла «Под водой», созданная для Венецианской биеннале-2003.
До 28 июня
Выставка «Сервантное хранение», Sobo Gallery (16+)
Художник-ньюкамер Паша Безор исследует память о детстве через узнаваемые образы домашнего украшательства, собирательства и ЖЭК-арта.
До 26 июля
Фестиваль Каро/Арт, «Каро 9 Варшавский экспресс» (18+)
Театралы, внимание! Идем смотреть редкие фильмы-спектакли: «Ревизора» Фокина (в версии 2002-го!) и «Белую гвардию» Женовача.
С 18 по 21 июня
ПЯТНИЦА: 19 ИЮНЯ
Илья Папоян
Выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)
В трибьют династии художников Власовых-Шишмаревых и их окружению вошло 150 работ. Среди хайлайтов — рисунок Валентина Серова (найденный в заброшенном доме живописца!), а также воссозданный кабинет семьи художников.
До 13 сентября
«Чайковский. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Рок-звезда академической музыки Илья Папоян вместе с оркестром филармонии сыграет концерт Чайковского, известный по постановке Джорджа Баланчина «Балет Империал».
«Путешествие по музыкальной коллекции Георгия Гурьянова», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Пионер петербургского рейва DJ Loveski на примере коллекции пластинок и кассет барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова расскажет об эволюции поп-, рок- и электронной сцены.
Концерт mader nort, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Творческое объединение андеграундных академических музыкантов, танцовщиков, актеров и медиахудожников представит гезамткунстверк под ритмы Павла Карманова, Стива Райха и Симеона тен Хольта.
Вечеринка Roots United CEO Day, «К-30» (18+)
20:00
Отмечаем день рождения сооснователя формации Roots United Дмитрия Агалакова хаус-тусовкой во главе с выступлением голландского диджея San Proper.
Вечеринка Itallika, «Юнион» (18+)
21:00
В Петербург возвращаются вечеринки с эстетикой 1980-х, вдохновленные синти-попом и диско. Особенно ждем лайв Ohota (куда без его гипнотических ритмов?).
+ Идея: изучить искусство в Ленобласти и пригородах Петербурга.
От музея семьи Бенуа до выездной площадки «Полутора комнат» под названием «Белый дом». Собрали восемь неочевидных арт-локаций!
СУББОТА: 20 ИЮНЯ
Kontrkult
Спектакль «Невидимая книга», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
20:00
Режиссер Семен Серзин в формате абсурдного и ироничного квартирника инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк.
Выставка «Чур не я!», AIKI terrasa (16+)
Главные имена российского стрит-арта — Турбен, Никита Dusto, alesha и Максим Има — покажут свои размышления на тему инфантилизма.
До 17 сентября
Выставка «Пик неопределенности», Anna Nova (16+)
Художницы Марья Дмитриева и Елена Немкова создают сюрреалистичное пространство, в котором оказывается человек, потерявший привычные ориентиры. Там его окружают скульптура из металла, минералов и стекла, живопись, инсталляция и керамика.
До 9 августа
Вечеринка Çava Disco, «К-30» (18+)
17:00
Главные по нарядным и тематическим тусовкам — команда Александры Столяровой и Валерия Дятлова — устраивают дневной загул в «К-30». Обещают реки апероля, пинг-понг и глиттер-станцию.
Вечеринка «Выпускной», будет объявлено позже (18+)
21:00
Техно-визионеры Kontrkult и столичный «Диско клуб» предлагают вспомнить, каково это — прощаться со школой. Надеваем самый нишевый аутфит (но обязательно с ленточкой «Выпускник»!) и слушаем инди-поп-диву Fraukrauze, авторов хита «обла.ком» Солову и Евтелу, а также локальных резидентов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 21 ИЮНЯ
Диана Вишнева
Спектакль «Хора», Александринский театр (18+)
20:00
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева везет в Петербург израильского изобретателя танцевального языка гага Охада Наарина и его новую версию работы «Хора» в коллаборации с труппой Context.
Спойлер: участники попробуют новые движения и переизобретут себя, а их ориентиром станет электронная музыка четырехкратного номинанта на «Грэмми» Исао Томита.
Спектакль «Шерлок Холмс и все-все-все», Молодежный театр на Фонтанке (18+)
18:00
Московские легенды андеграунда — пространство «Внутри» — зовут на постановку одного из хедлайнеров российской сцены Антона Федорова, которая ответит на вопрос: «Как вел бы себя Шерлок Холмс в XXI веке, где представления о справедливости запутанны и туманны?»
Концерт Александра Кашпурина, Английская набережная, 56 (6+)
19:00
Петербургский пианист и победитель одного из самых авторитетных профильных соревнований — конкурса Ференца Листа — выступит с романтической программой «Возвышенное и земное». В нее войдут этюды Рахманинова, а также сочинение и соната Листа.
Выставка «Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина», Этнографический музей (0+)
К 150-летию художника, на сказочных иллюстрациях которого выросли несколько поколений, в Этнографическом музее соберут коллекцию предметов, которые он привозил из экспедиций. Среди них костюмы, кокошники, образцы рукоделия и многое другое.
До 13 сентября
+ Идея: попробовать самые изобретатльные авторские блюда лучших шефов Петербурга.
В меню на это воскресенье: икрачупс (да-да!), отбивная из аргентинской креветки и пастила из белых грибов.
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