Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 июня

Главные премьеры этой недели в кино: изобретательная комедия о сложных семейных обстоятельствах (в касте Марк Эйдельштейн!) «Ганди молчал по субботам» (16+) и зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» «Колония» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли Театра Наций, БДТ им. Товстоногова, Новая сцена Александринского театра, «Стачка» (18+)

Театр под руководством Евгения Миронова везет в Петербург шесть спектаклей. На этой неделе смотрим одну из самых популярных мольеровских комедий «Тартюф» (Чиповская! Ершова!) и драму с миксом китайского и российского колорита «Я не убивала своего мужа».

До 28 июня

Спектакль «Блестящий дивертисмент», Мариинский театр (16+)

Одноактный Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент» на музыку Глинки, вдохновленный оперой «Сомнамбула» Беллини, впервые покажут в версии труппы Мариинского театра.

18 и 20 июня

Выставка «Ритмы внутреннего моря», «Завод Разин» (12+)

MYTH Gallery и галерея «Грабарь» объединились, чтобы показать более чем 20 художников: от мифотворца Ульяны Подкорытовой до мастеров инсталляций и скульптур из утилитарных материалов арт‑группы Recycle.

Маст-си — работа Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из цикла «Под водой», созданная для Венецианской биеннале-2003.

До 28 июня

Выставка «Сервантное хранение», Sobo Gallery (16+)

Художник-ньюкамер Паша Безор исследует память о детстве через узнаваемые образы домашнего украшательства, собирательства и ЖЭК-арта.

До 26 июля

Фестиваль Каро/Арт, «Каро 9 Варшавский экспресс» (18+)

Театралы, внимание! Идем смотреть редкие фильмы-спектакли: «Ревизора» Фокина (в версии 2002-го!) и «Белую гвардию» Женовача.

С 18 по 21 июня