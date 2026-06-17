Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном, триллер «Давление» и зомби-хоррор «Колония»

«Колония» / Gunche (18+)

Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.

C 18 июня