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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном, триллер «Давление» и зомби-хоррор «Колония»

А также — повторный прокат «8 с половиной» Федерико Феллини, Марио Касас в драме «Изгой» и аниме «Хранитель камфорного дерева». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Кинопрайм, Ленфильм, 2025

«Ганди молчал по субботам» (16+)

Изобретательная комедия дебютанта Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой. Юноша Саша по прозвищу Мот (Марк Эйдельштейн) переживает сложные времена из-за ситуации в семье: родители (Евгений Коряковский и Виктория Толстоганова) разводятся, сестра (Ольга Балацкая) собираются уезжать из страны, а дедушка (Александр Пашутин) находится в деменции. Тогда Мот приводит домой бездомную (Дарья Екамасова), чтобы хоть как-то поменять происходящее.

С 18 июня

Wow Point, Smilegate, Midnight Studio, 2026

«Колония» / Gunche (18+)

Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.

C 18 июня

StudioCanal, Working Title Films, 2026

«Давление» / Pressure (18+)

Исторический военный триллер о метеорологе Джеймсе Стегге (Эндрю Скотт), который должен дать точный прогноз погоды Дуайту Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер) перед важнейшей операцией — высадкой в Нормандии. Картину снял Энтони Марас («Отель Мумбаи: Противостояние»).

C 18 июня

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Cineriz, Francinex, 1963

«8 с половиной» / 8½ (18+)

Перевыпуск, возможно, самого личного фильма Федерико Феллини. Марчелло Мастрояни играет кинорежиссера Гвидо Анселми, оказавшегося в глубоком творческом кризисе.

C 18 июня

A-1 Pictures, Flag Pictures, 2026

«Хранитель камфорного дерева» / Kusunoki no Bannin (18+)

Анимационный фильм Томохико Ито («Здравствуй, мир», «Город, в котором меня нет») — юноша Рэйто становится хранителем древнего камфорного дерева, которое по легенде исполняет желания. В итоге это поможет ему узнать важную тайну своей семьи.

C 18 июня

Zabriskie Films, Revolver Amsterdam, 3Cat, Crea SGR, Film Fonds, 2026

«Изгой» / Molt lluny (18+)

Испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом. Его герой по имени Серхио едет в Нидерланды на игру любимой футбольной команды, но внезапно решает не возвращаться на родину — так он остается один на один с незнакомой страной и, что особенно важно, с самим собой. Режиссером выступил дебютант Герард Омс.

C 18 июня

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