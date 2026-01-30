Главные итоги января в культуре Петербурга: спектакль-притча Романа Михайлова, «Марти Великолепный» и альбом A$AP Rocky

А еще «Меланхолия» по Триеру в версии Насти Паутовой, книга Симоны де Бовуар о долголетии, фестиваль театра одного актера «Монокль» и монохромные полотна Ивана Новикова. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях месяца — все важное, что вы могли пропустить в начале 2026 года.
Иван Новиков. Синий. 2024
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
Из запомнившегося — проект Димы Королева aka маршака «Лубки» в Sobo Gallery (до 15 февраля), в котором художник исследует разрывы и сближения текстуального и живописного. Максим Савва в Eggz Gallery размышлял о «Лучшем времени» и одиночестве (выставка закончилась 25 января), а Иван Новиков в Anna Nova представил синие монохромы (до 22 марта).
Более взрослый состав собрали в «Метамодернистах» (до 1 марта): скульптуры Льва Сморгона, Александра Позина, Марины Спивак и Антонины Фатхуллиной неожиданно хорошо смотрелись в небольшом помещении галереи. Наконец, в Музее Фаберже открылась очередная выставка из серии «Открытый мир», так что самое время изучить искусство Ростовской области (до 12 апреля).
Роман Михайлов
Что мы увидели в театре?
Самые ожидаемые премьеры месяца — «Утренний предшественник» Романа Михайлова (ближайшие показы 19 и 20 февраля) и «Меланхолия» Насти Паутовой. В первом случае речь идет о дебюте кинорежиссера-энигмы на основной сцене БДТ (его «Ничего этого не будет», «Антиравинагар и «Несолнечный город» шли на малой и в Каменоостровском театре). «Предшественник» — сказка о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. Настя Паутова (главный поставщик интеллектуальных мемов!) во второй театральной работе представила свою вариацию по мотивам киносценария «Меланхолии» Ларса фон Триера. Локацию подобрали под стать теме: постановку о приближающемся апокалипсисе показали в Церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы.
Среди других новостей — фестиваль театра одного актера «Монокль» в «Балтийском доме» (ближайшие спектакли 1 и 4 февраля). Если еще не успели заглянуть, не страшно: он продлится до 8 марта.
«Марти Великолепный»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Восторги зарубежной критики по поводу «Марти Великолепного» Джоша Сэфди поначалу традиционно озадачивали — на их фоне при просмотре хотелось включить настолько скептический взгляд, насколько это вообще возможно. А зря! Практически два с половиной часа Тимоти Шаламе выдает мощнейший актерский перфоманс, достойный «Оскара». Все это — при поддержке Гвинет Пэлтроу и интересно подобранного ансамбля (колоритный инди-режиссер Абель Феррара!).
Из прочих радостей: продолжение «28 лет спустя». Фильм стоит смотреть как минимум из-за доктора в исполнении Рэйфа Файнса, который трогательно дружит с исполинским зомби-альфачом. Сиквел точно не хуже (а моментами и лучше!) первой части — теперь главное, чтобы Дэнни Бойл с Алексом Гарлендом не запороли концовку. В качестве бонуса на большом экране вышло «Яйцо ангела» Мамору Осии — красивое сюрреалистическое аниме про богооставленность, которое можно декодировать у себя в голове до бесконечности.
A$AP Rocky — «Don’t Be Dumb»
Что мы слушали?
Альбом-трип: Labrinth — «Cosmic Opera Act I». Автор саундтреков к «Эйфории» написал футуристическую эпопею, где кинематографичные оркестровые аранжировки сменяются трепетными хоральными молебнами. По ощущениям — как прикоснуться к божественному.
Пластинка, которую мы ждали: A$AP Rocky — «Don’t Be Dumb». Под обложкой, стилизованной Тимом Бертоном, 17 новых треков Ракима — впервые после альбома «Testing» 2018-го. Внутри: Деймон Албарн, Doechii и Tyler, The Creator на фитах, Вайнона Райдер в клипе на «Punk Rocky» и переосмысление джазового стандарта «Caravan».
Сингл месяца: Джеймс Блейк — «Death of Love». Тонкое, медитативное и тревожное погружение в мир, где наступает точка невозврата любви (и семпл из великого Леонарда Коэна!).
Камбэк месяца: Гарри Стайлс — «Aperture». Оторвавшись от беговых марафонов, поп-звезда анонсировала четвертую пластинку «Kiss All The Time, Disco Occasionally» пульсирующим электронным треком «Aperture».
«Кладбище нерассказанных историй»
Что мы читали?
Январь запомнился нам «Кладбищем нерассказанных историй» Джулии Альварес. В 2025-м мы изучали ее бестселлер «Время бабочек», в начале 2026-го — роман в жанре магического реализма о писательнице Альме Круз. По сюжету та закапывает свои незавершенные рукописи, а ее буквально погребенные лирические герои вдруг начинают оживать и разговаривать.
Для неторопливого чтения в этом месяце отлично подошли две книги — исследование «Старость» Симоны де Бовуар и сборник интервью «Невеликие великие» журналиста Игоря Оболенского. Де Бовуар на основе биологии, этнологии, истории, социологии и личных наблюдений за пожилыми людьми доказывает, насколько те, увы, маргинализированы и дегуманизированы обществом (тогда просто не существовало программ по активному долголетию!). В свою очередь, Оболенский — скрупулезно погружается в мозаику из воспоминаний семей и друзей Булгакова, Цветаевой, Плисецкой, Параджанова и других.
Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце
- Режиссер и блогер Настя Паутова о новом спектакле «Меланхолия»: «Я поняла, что хочу поставить историю про конец света»
- 5 экскурсоводов-крашей из Петербурга, из-за которых вы полюбите искусство
- Где классические и джазовые музыканты ищут ноты и почему это иногда квест? Объясняют Голощекин, Папоян, Бессонов и другие
- Вернули свой 2016-й! Герои и редакция Собака.ru участвуют в ностальгическом тренде «покажи себя 10 лет назад»
- Константин Бронзит о третьей номинации на «Оскар»: «Я срежиссировал не просто фильм, а фрагмент моей жизни. Это гораздо круче!»
- Как сиквел «Чебурашки» стал самым кассовым фильмом каникул и (снова!) рекордсменом новейшей истории бокс-офиса?
- Фильм «Марти Великолепный»: как Тимоти Шаламе придумал себя заново (и явно претендует на «Оскар»!)
- Где в Петербурге смотреть подлинники Уорхола, Баския, Кифера, Лихтенштейна и Кунса? Рассказываем о 5 шедеврах «музея Людвига»
- Магритт, Хоппер и Бэкон: какие картины цитировал в своем кино Дэвид Линч?
- 6 современных петербургских художников, чью узнаваемую графику можно увидеть в книгах — коллекционируем арт+литературу!
Комментарии (0)