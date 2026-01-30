Главные итоги января в культуре Петербурга: спектакль-притча Романа Михайлова, «Марти Великолепный» и альбом A$AP Rocky

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

Из запомнившегося — проект Димы Королева aka маршака «Лубки» в Sobo Gallery (до 15 февраля), в котором художник исследует разрывы и сближения текстуального и живописного. Максим Савва в Eggz Gallery размышлял о «Лучшем времени» и одиночестве (выставка закончилась 25 января), а Иван Новиков в Anna Nova представил синие монохромы (до 22 марта).

Более взрослый состав собрали в «Метамодернистах» (до 1 марта): скульптуры Льва Сморгона, Александра Позина, Марины Спивак и Антонины Фатхуллиной неожиданно хорошо смотрелись в небольшом помещении галереи. Наконец, в Музее Фаберже открылась очередная выставка из серии «Открытый мир», так что самое время изучить искусство Ростовской области (до 12 апреля).