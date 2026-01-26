Фильм «28 лет спустя: Храм костей»: каким получился сиквел популярного хоррора о зомби и социуме?

Если первый фильм совмещал визуальные эксперименты и историю взросления в суровых условиях, то «Храм костей» несколько сместил вектор. Вместо нагнетания тревожности — больше крови (кажется, иногда ее даже чересчур). Вместо съемочных конструкций из 50 айфонов — более традиционные камеры. А вместо семейной драмы посреди полчищ зараженных — возвращение к основному тезису «28 дней спустя»: люди иногда ведут себя так, что никакие зомби не нужны.

С героями тоже происходят определенные трансформации. Спайк впервые убивает человека и отчетливее некуда понимает, что заходить на территорию безграничного зла ему точно не захочется больше никогда. Доктор окончательно устал от жизни, так что странная трогательная дружба с Самсоном (постепенно вспоминающим, кем он был до заражения) оказывается для него последней отдушиной на фоне ощущения скорого неизбежного ухода. Да и Джимми, как выясняется, все это время был не окончательно сошедшим с ума сектантом, а помнящим свое прошлое ужасно психотравмированным ребенком («Не хочу я тебя убивать, мне просто поговорить не с кем — а с тобой хотя бы интересно», — в разговоре по душам сообщает он Келсону).