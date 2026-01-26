Фильм «28 лет спустя: Храм костей»: каким получился сиквел популярного хоррора о зомби и социуме?

В американском и мировом прокате вовсю идет продолжение «28 лет спустя». Дэнни Бойла на посту режиссера временно сменила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»), но, вопреки пессимистичным прогнозам, франшиза от этого не стала хуже — а моментами даже расцвела новыми красками. Собака.ru рассказывает, почему на зомби-истории с остросоциальным оттенком рановато ставить крест даже отъявленным хейтерам.
Продолжение «28 лет спустя» Дэнни Бойла (режиссером второй части выступила Ниа ДаКоста, а вот сценаристом остался Алекс Гарленд) стартует без раскачки. Одиночное путешествие на край ночи вынужденно быстро повзрослевшего мальчика Спайка (Элфи Уильямс) довольно быстро уткнулось в не самую приятную встречу с бандой боевых сектантов Джимми Кристала (Джек О’Коннелл).
Фанаты разноцветных спортивных костюмов, холодного оружия, а также Телепузиков и Сатаны дружить явно не настроены — так что сразу устраивают герою смертельную дуэль на ножах. Ее Спайк (не без помощи везения) выигрывает, поэтому теперь ему приходится с ужасом наблюдать за тем, как компания новых спутников творит с мирным населением такое, что живые завидуют мертвым.
Параллельно воплощающий все хорошее во франшизе доктор Келсон (Рэйф Файнс) продолжает топить импровизированный крематорий, строить памятные инсталляции из костей и черепов, слушать нью-вейв с пластиночного проигрывателя и пытаться придумать вакцину.
Но главное — прикармливать свирепого зомби-альфу Самсона (Чи Льюис-Парри) дротиками с фармацевтическим коктейлем. И, вытащив из гиганта очередную стрелу, шутить с ним про платную медицину и легенду об Андрокле и льве в надежде пробудить хоть что-то человеческое консервативными методами. Естественно, в какой-то момент все дороги пересекутся — и выживут после этой встречи далеко не все.
Если первый фильм совмещал визуальные эксперименты и историю взросления в суровых условиях, то «Храм костей» несколько сместил вектор. Вместо нагнетания тревожности — больше крови (кажется, иногда ее даже чересчур). Вместо съемочных конструкций из 50 айфонов — более традиционные камеры. А вместо семейной драмы посреди полчищ зараженных — возвращение к основному тезису «28 дней спустя»: люди иногда ведут себя так, что никакие зомби не нужны.
С героями тоже происходят определенные трансформации. Спайк впервые убивает человека и отчетливее некуда понимает, что заходить на территорию безграничного зла ему точно не захочется больше никогда. Доктор окончательно устал от жизни, так что странная трогательная дружба с Самсоном (постепенно вспоминающим, кем он был до заражения) оказывается для него последней отдушиной на фоне ощущения скорого неизбежного ухода. Да и Джимми, как выясняется, все это время был не окончательно сошедшим с ума сектантом, а помнящим свое прошлое ужасно психотравмированным ребенком («Не хочу я тебя убивать, мне просто поговорить не с кем — а с тобой хотя бы интересно», — в разговоре по душам сообщает он Келсону).
На этом фоне даже жаль, что на «Храм костей» не пошли разочарованные первой частью зрители (на второй неделе фильм серьезно обвалился в прокате) — сиквел с его хоть и не бог весть какими глубокими, но актуальными на текущий момент мыслями о всесезонном обострении в обществе оказался точно не хуже, а моментами и лучше бойловского оригинала. Но без финала проект не останется — студия Sony дала зеленый свет съемкам третьей картины (хотя сомнения были). Бойлу и Гарленду еще явно есть что сказать: и игнорировать их творчество по-прежнему сложнее, чем бегущую на тебя цепочку быстрых и изобретательных зомби.
