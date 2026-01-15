Вернули свой 2016-й! Герои и редакция Собака.ru участвуют в ностальгическом тренде «покажи себя 10 лет назад»

режиссер, апологет документального театра

2016-й был для меня последним годом студенчества. Я занимался раздумиями о том, что буду делать после выпуска из театрального, созданием первых спектаклей и уже начал работать сторожем в ресторане «Шаляпин» (ночь тогда стоила 300 рублей, еще и кормили!). Было здорово: я доедал оставшееся после банкетов, читал «Иконостас» Флоренского и однажды поймал ночного похитителя цветов.

В этот же год мы выпустили в институте спектакль «Истиный Запад» в режиссуре Пеппера и от иностранного отдела РГИСИ ездили с группой в Словакию на театральный фестиваль. Побывали попутно в Чехии, Австрии и Венгрии. Мне, как человеку почти не бывавшему за границей, было очень интересно увидеть за три дня четыре страны и посмотреть, в каких условиях учатся и живут студенты. Сейчас все это кажется абсолютной фантастикой — американский режиссер, европейские гастроли…

Читал я тогда больше, чем сейчас, трепался попусту меньше, а слушал то же, что и всегда. Всякий металкор вроде Bullet For My Valentine и хард-кор-рэп-панков Moscow Death Brigade. Ну и My Own Private Alaska! Они всегда вне категорий. Я не скучаю по тому времени (а вот по 2007-му да!), но тоскую по близким, которые тогда были рядом. В 2016-м мы даже не представляли, насколько жизнь разбросает нас. В каком-то смысле эти люди и сейчас со мной, но видимся мы очень редко.