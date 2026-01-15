Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вернули свой 2016-й! Герои и редакция Собака.ru участвуют в ностальгическом тренде «покажи себя 10 лет назад»

Скр, скр, скр, в мертвых найках! Фиксируем тенденцию: в соцсетях вспоминают 2016 год и выкладывают свои фото из эры прайма PHARAOH. Из обязательных атрибутов: кеды Vans, подвороты на джинсах и My Bottle в руках. Редакция Собака.ru попросила гениев места — писателя Антона Секисова, режиссера Дмитрия Крестьянкина, фронтмена группы «Щенки» и поэта Максима Тесли, куратора музея ОБЭРИУ Юлию Сенину, художниц Тоню Углову и Федора Хиросигэ, а также историка Игоря Кузьмичева — поделиться хайлайтами и ностальгическими фотографиями той эпохи (а заодно сама присоединилась к тренду!). 

Читать ностальгический материал рекомендуем строго под «Танцы по расчету» группы «Буерак», «Возвращайся домой» Mujuice и «Лютики» Луны!

личный архив
личный архив
личный архив

Антон Секисов

писатель, поэт, автор телеграм-канала «Секир завидует»

К 2016 году у меня двоякое отношение. С ностальгией вспоминаю его первую половину, с тоской — вторую. Сначала все было прекрасно: я был безработным, встречался с девушкой, которая собиралась снять фильм про вторжение инопланетян в подмосковный наукоград Пущино. Она включала мне на проекторе  малобюджетное экспериментальное кино, под которое я засыпал. Я несколько раз ездил в Петербург, где вписывался у поэта Максима Тесли. Он с друзьями снимал тогда квартиру на Средней Подьяческой улице: всем им было под 30 лет, и, кажется, никто из них нигде не работал. При этом, все они умудрялись успешно жить, что приводило меня в восхищение. Надо было и мне довериться своему чутью и, позабыв о завтрашнем дне, отдаться течению петербургской жизни.

Вместо этого я зачем-то устроился на работу, что стало большой ошибкой. Сразу следом я допустил вторую — снял жилье у метро «Серпуховская» в Москве, чтобы ходить на работу пешком: вроде не самый плохой район, но он угнетал меня своей бессмысленностью. Просто транзитная зона между нормальными приятными районами. Такими же бессмысленными и транзитными, под стать району, стали последующие несколько лет. Впрочем, первая половина года показала мне: вот как можно (и нужно) жить и к чему  вообще стремиться.

личный архив
личный архив
личный архив

Дмитрий Крестьянкин

режиссер, апологет документального театра

2016-й был для меня последним годом студенчества. Я занимался раздумиями о том, что буду делать после выпуска из театрального, созданием первых спектаклей и уже начал работать сторожем в ресторане «Шаляпин» (ночь тогда стоила 300 рублей, еще и кормили!). Было здорово: я доедал оставшееся после банкетов, читал «Иконостас» Флоренского и однажды поймал ночного похитителя цветов.

В этот же год мы выпустили в институте спектакль «Истиный Запад» в режиссуре Пеппера и от иностранного отдела РГИСИ ездили с группой в Словакию на театральный фестиваль. Побывали попутно в Чехии, Австрии и Венгрии. Мне, как человеку почти не бывавшему за границей, было очень интересно увидеть за три дня четыре страны и посмотреть, в каких условиях учатся и живут студенты. Сейчас все это кажется абсолютной фантастикой — американский режиссер, европейские гастроли…

Читал я тогда больше, чем сейчас, трепался попусту меньше, а слушал то же, что и всегда. Всякий металкор вроде Bullet For My Valentine и хард-кор-рэп-панков Moscow Death Brigade. Ну и My Own Private Alaska! Они всегда вне категорий. Я не скучаю по тому времени (а вот по 2007-му да!), но тоскую по близким, которые тогда были рядом. В 2016-м мы даже не представляли, насколько жизнь разбросает нас. В каком-то смысле эти люди и сейчас со мной, но видимся мы очень редко.

личный архив
личный архив
личный архив
личный архив

Максим Тесли

участник групп «Он Юн», «Щенки» и «Сестры», писатель и поэт

2016-й был безумен, впрочем, как и годы до и после. В моих наушниках Slaves и Sleaford Mods. Трех- (или четырех-?)комнатная квартира на канале Грибоедова, где живет то очень много людей, а иногда — никто. Почти каждая вечеринка заканчивается в «Ионотеке». Автобусы Eurolines от Восстания до Хельсинки за 800 рублей (на тот случай, если в городе станет скучно, чего почти никогда не бывает). Несколько концертов в месяц, на которых я играю («Он Юн», «Щенки», стихи). Десяток лайвов в месяц, где я зритель («Пасош», «Электрофорез», Placebo, Soulfly, ЛСП, «Макулатура»).

Первый сборник и позиционирование себя как поэта. Еще сквозь зубы, пребывая в уверенности, что писать стихи — это зашквар, но продолжая. Последний год работы юристом. Уже в следующем я брошу окончательно и уйду на вольные творческие хлеба — о чем не жалею. 2016-й — это ощущение полноты и насыщенности жизни, которое не покидает меня и сегодня.

личный архив
личный архив
личный архив

Юлия Сенина

куратор музея ОБЭРИУ

В 2016 году я училась на втором курсе философского факультета СПбГУ. Это было достаточно насыщенное время с чтением по ночам святого Августина, Дионисия Ареопагита и других отцов церкви. Любимым занятием тогда было сесть на автобус и доехать до Таллина или Хельсинки. В начале 2016 года я рискнула отправиться в Ригу — до нее было часов 12 на Lux Express. Хотелось походить по балтийскому взморью в Юрмале и застать рождественское настроение. Помню: было так же холодно, как и в Петербурге.

В те годы я увлекалась пленочной фотографией и даже подрабатывала в лаборатории по проявке и печати снимков. Тогда же мы с однокурсниками сняли небольшую мансардную квартиру на пересечении Пестеля и Моховой, и у нас был свой выход на крышу. Не это ли мечта любого петербургского студента из провинции?! Сложно не скучать по тому времени.

личный архив
личный архив
личный архив

Тоня Углова

художница, автор того самого кота Владислава — главной петербургской игрушки

Я очень скучаю по этой эпохе. В то время я была шерлокоманкой и взахлеб смотрела сериал от BBC (у меня даже был чехол на телефон и кружка с Шерлоком!). Еще я любила смотреть «Хоббита» и фильмы от Marvel. Обожала делать эстетичные фото еды, фруктов и далее по списку. С гордостью носила свои первые Tommy Hilfiger и US Polo, зависала в приложении Vine и пыталась снимать короткие ролики. Делала всякие челленджи с подругами, часто заказывала прикольный шлак на AliExpress, кривлялась, веселилась и проживала свое самое беззаботное время в жизни.

личный архив
личный архив
личный архив

Игорь Кузьмичев

историк, автор телеграм-канала «Здесь был Майк»

Для меня это трагический и счастливый год. Год перемен. Вместе с приятелями я создал VK-паблик и стал активно писать про редкую музыку 1980-х (эта история длилась, по-моему, пять лет). Я вовсю смотрел американское кино 1970-х. Продолжаю делать это и сейчас, но реже — в мире полно других прекрасных фильмов. Куда более активно я болтался по публичным местам: будь то общепит, выставки и прочее. Сейчас заметно меньше, чему очень рад (все важное — внутри). Я завязал с современной отечественной прозой: она меня сильно утомила, и я перешел на нон-фикшен и Стивена Кинга. Тогда же, кстати, по его книге вышел сериал «11/22/63». Я сочинял детскую книжку, а затем бросил, что для меня нехарактерно. Нынешней осенью я вернулся к тому тексту и уверен, что теперь уж точно допишу. В 2016-м я встретил свою будущую жену — это главное событие и ценность того года.

личный архив
личный архив

Федор Хиросигэ

художница, человек-гриб

В 2016 году мне посчастливилось жить неподалеку от Дацана Гунзэчойнэй. Это было очень важно — в тот момент желание стать тибетцем было сильным.

Еще этот год запомнился легендарной передвижной выставкой художников галереи Parazit на перекрестке Литейного и Невского. Название было «Шизофрения как метод адаптации». Художники многократно пересекали перекресток по кругу, держа в руках или неся на себе произведения искусства. Моя работа называлась «Мыслящий куб» и посвящалась человеку-ящику из одноименного произведения Кобо Абэ.

личный архив
личный архив
личный архив

Даша Гладких

шеф-рекдактор соцсетей и музыкальный обозреватель Собака.ru, кринжует от 2016-го (прайм был в 2017-2018-х)

Фото на пластиковый iPhone 5c (с кучей фильтров, через какое-нибудь отражение или чб), шуточные подписи в стиле «Чилл» и «Я такая творческая» (фу, кринж!), съемки в массовке «Довлатова» Германа-младшего, селфи на фоне it-girl моего сердца Алексы Чанг в кампейне Longchamp на первом этаже «Стокманна», концептуальное кадрирование, винтажные джинсы Wrangler и кроссы Nike Air, маска собачки-лизуна, балконы, подземные переходы, первый концерт группы «Пасош» в «Ионотеке» (тогда еще в Мучном переулке, а после — в Москательном и на Лиговском), реклама «Игры престолов» в городе (подпись под фото: «Сессия близко»), выступления групп моих друзей и собственный синти-поп-проект в GarageBand, текстовые репортажи с фестивалей (ушла эпоха!), порванные в слэме у колонки колготки, мерчевые футболки, старый винил (рокер Игорь Саруханов — все еще любовь!), первый фестиваль «День Д», примерки в Monki, бесконечно трудный выбор между красной и зеленой помадой и омбре, сделанное дома краской L’Oreal Preference (разумеется, ночью — а потом весь год пытаешься то ли отрастить, то ли затонировать обратно).

Саундтрек для прочтения: «Пасош» — «Мандельштам».

личный архив
личный архив
личный архив

Екатерина Кузнецова

продюсер Собака.ru

Для меня 2016 год — не прайм, а самое счастливое время. Оно ощущается таким светлым, спокойным и добрым. Мне было 14-15 лет, и мои одногодки в то время делились на две касты. Первые — слушали PHARAOH, носили черное и фоткались на крышах. Вторые — носили подвески с совами, обрабатывали фото в Retrica, вели ежедневники, смотрели американских блогеров на YouTube (например, «что в моей сумочке» и «быстрые завтраки в школу»!).

Я была во второй касте. Учила танец из клипа Джастина Бибера Sorry, фанатела по Ариане Гранде, покупала пародию на легендарную бутылочку My Bottle и наливала в нее воду с лимоном и клубникой. Еще для меня 2016-й — это легендарная красная парка и просмотр клипа Bon Bon…Моей главной проблемой было только то, что я жила в маленьком городе. Это я старалась компенсировать через просмотр YouTube и повторяла все за блогерами. Однозначно — лучший год!

личный архив
личный архив
личный архив

Анна Спирина

редактор раздела «Искусство» сайта Собака.ru

Кажется, в 2016-м я только и делала, что рыдала на каких-то вечеринках (не на техно). Но если вспоминать подробнее, мы организовали первую арт-группировку в наших юных жизнях. Она называлась «РОМБ», и это был пранк, вышедший из-под контроля. У девчонки из параллели появилась свободная квартира, и мы скинулись на проектор, чтобы смотреть и обсуждать авторское кино. Склейка: тотальный gesamtkunstwerk на всех этажах клуба «Грибоедов»: музыка, выставка, перформансы и какие-то  мужики, которые лезут сюда через забор, потому что их не пустили.

Хотя плакала я не на техно, его я все-таки тогда полюбила. Это были PCP, которые до сих пор в сердечке (теперь, правда, все больше слушаю их в католической церкви, а не клубах).

Еще я в тот год постоянно меняла прически, обнаружила в себе страсть прыгать в Неву при любой возможности, первый раз почувствовала себя взрослым искусствоведом, рассказывая про интертекстуальность у советских художников на конференции в Академии художеств. Не менее важно — выяснила, что «я панк в отпуске» (причины этого вывода назвавшие его не сформулировали, но пусть будет), открыла для себя ATL и русский хип-хоп в целом (заодно испортила вкус всей Академии художеств!), делала сумасшедшие макияжи, наряжалась дома с соседом, хотя никуда не собиралась идти, и много хохотала. Короче, веселое было время.

